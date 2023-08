Sennheiser presenta Ambeo mini

Un audio coinvolgente racchiuso in una soundbar compatta ideata appositamente per gli amanti del cinema e della musica

L’innovativa soundbar Ambeo Mini di Sennheiser unisce potenza, eleganza e compattezza per offrire un’esperienza sonora paragonabile a quella del cinema. Grazie alla avanzata tecnologia di virtualizzazione AMBEO, non sarà più necessario gestire fastidiosi cavi o disporre numerosi diffusori per ottenere un audio coinvolgente e spaziale.

Ambeo mini di Sennheiser: audio cinematografico senza confini in una soundbar compatta

Il nuovo arrivo nella serie AMBEO di Sennheiser è l’AMBEO Mini, un’aggiunta di rilievo a una linea già acclamata per le sue soundbar immersive all-in-one. Questo dispositivo si basa sull‘innovazione sonora tridimensionale AMBEO, nata da una collaborazione con l’istituto di ricerca tedesco Fraunhofer IIS.

Con l’AMBEO Mini, l’esperienza di immersione tridimensionale raggiunge un nuovo apice all’interno di un unico e compatto apparecchio, portando gli utenti a sperimentare la stessa tecnologia di virtualizzazione AMBEO già presente nelle soundbar AMBEO Max e Plus.

Costruita sulla rinomata esperienza audiofila di Sennheiser, la nuovissima AMBEO Mini offre un suono cristallino e avvolgente, che permea l’intero spazio, comprensivo di bassi potenti e profondi grazie ai doppi subwoofer integrati.

La modalità adattiva analizza in tempo reale i contenuti riprodotti per ottimizzare l’audio e garantire una riproduzione di altissima qualità. Tuttavia, è possibile selezionare una preimpostazione specifica o persino personalizzare le preferenze attraverso l’equalizzatore manuale. Un’opzione interessante è l’upmix di contenuti stereo e 5.1, che offre una straordinaria esperienza da sala da concerto direttamente a casa propria.

Suono Avvolgente e Tecnologia All-in-One in una Soundbar Compatta

L’AMBEO Mini rappresenta il perfetto equilibrio tra un coinvolgente sistema home theatre e un audiofilo piacere musicale, il tutto racchiuso in un unico dispositivo compatto.

L’installazione è un gioco da ragazzi grazie all’autocalibrazione, che valuta accuratamente l’acustica della stanza e posiziona sette diffusori virtuali intorno agli spazi e quattro diffusori posizionati in alto. Con il supporto per formati audio avanzati come Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio e MPEG-H, sembra di essere veramente immersi nell’azione.

Inoltre, le funzioni di miglioramento della voce e del volume centrale consentono di migliorare ulteriormente la chiarezza dei dialoghi.

La raffinata e elegante progettazione della AMBEO Mini nasconde un cuore digitale ricco di funzionalità, caratterizzata da ampia compatibilità e facilità d’uso.

L’intuitiva App Smart Control consente di interfacciarsi con AMBEO|OS, una piattaforma dotata di connettività WiFi e Bluetooth, che supporta tutti i principali servizi di streaming audio.

Grazie agli aggiornamenti regolari, questa soundbar rimarrà sempre all’avanguardia, integrandosi perfettamente nell’ambiente multimediale esistente per molti anni a venire.

Il prezzo della Sennheiser Mini è di € 799,00.

