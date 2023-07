Secretlab: in arrivo la nuova sedia gaming “League of Legends” Jhin Edition

Secretlab è qui per potenziare la propria esperienza con una nuova espansione della collezione di League of Legends grazie alla nuova sedia gaming Jhin Edition

La Secretlab League of Legends Jhin Edition celebra uno degli eventi più attesi dell’estate. E mentre i giocatori “esplorano il gioco”, tra cui la nuova skin Jhin di Soul Fighter, presto potranno ottenere questa soddisfazione anche nel mondo reale.

La sedia Jhin Edition si Secretlab presenta un’impiallacciatura spazzolata unica nel suo genere e una lucentezza unica che evoca le pieghe strutturate del mantello di Jhin; rispecchiando ogni minimo dettaglio dell’ornato del Demone d’Oro. Con la sua iconica maschera cucita sullo schienale, è una combinazione di pannelli in similpelle cuciti singolarmente in varie tonalità di avorio.

La scelta perfetta per i gusti più esigenti: la sedia gaming Secretlab TITAN Evo League of Legends Jhin Edition è ora disponibile nelle taglie Regular e XL.

Dettagli sulla nuova sedia da gaming Secretlab TITAN Evo LEAGUE OF LEGENDS Jhin Edition

L’azienda Secretlab ha presentato quelle che, ad oggi, sono la più grandi collezioni collaborative mai create. Dalle sedie create per i principali tornei di League of Legends con design ispirato ai campioni, fino al fenomeno pop virtuale delle K/DA.

Secretlab e Riot Games hanno collaborato per rendere felici i fan durante le principali tappe dell’universo di League of Legends. Il tutto per permettere ai migliori giocatori di League e ai milioni di fan di portare il loro gioco al livello successivo con stile.

Al seguente link potrete trovare tutti i dettagli di questa fantastica collezione, ispirata al mondo di League of Legends.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di Secretlab ispirata al fantastico mondi di League of Legends ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).