Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 22, Trofeo Ciliegia)

Dalla California al West, dalle scogliere spinose al Canada: ecco la guida a piste e tracciati per il Trofeo Ciliegia di Mario Kart 8 Deluxe

Bentornati alla guida a puntate che stiamo dedicando da ormai un anno a Mario Kart 8 Deluxe: le piste e i tracciati di oggi, dopo il Trofeo Piuma, saranno le/i quattro del Trofeo Ciliegia. Siamo ormai al terzultimo appuntamento: con il prossimo aggiornamento del gioco, i contenuti del titolo di base saranno effettivamente raddoppiati. Per ora, però, limitiamoci a vedere con cosa abbiamo a che fare. Partiremo dalla California con Tour Panorama di Los Angeles, per poi sognare il tramonto più suggestivo di Super Circuit (senza vederlo) con GBA Riserva Naturale. A chiudere il cerchio saranno la pista dei Gusci Spinosi per eccellenza, la scogliera di Wii Punta Koopa, e uno dei circuiti urbani più richiesti dai fan: Tour Scorci di Vancouver. Preparatevi a sfrecciare!

Tour Panorama di Los Angeles | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Con la cancellazione dell’E3 in favore di eventi separati, capiamo benissimo perché Nintendo non abbia voluto mostrare Tour Panorama di Los Angeles tra le piste e i tracciati del Trofeo Ciliegia mostrate/i nell’ultimo Direct parlando di Mario Kart 8 Deluxe. La metropoli multimediale californiana era infatti il teatro della fiera videoludica più importante di sempre, prima che la pandemia e l’ambizione di Geoff Keighley le mettessero prematuramente fine. Ma per che altro è famosa Los Angeles? Skatepark, bagnanti in bikini, Hollywood nei paraggi? Non ci sarà proprio tutto in questa replica in scala, ma qualcosa di sicuro c’è. Ah… è una pista del mondo reale. Il che vuol dire… oh, no!

Il rettilineo sul pontile viene subito interrotto da due curve consecutive verso sinistra. La svolta verso destra conduce a un rettilineo con delle rampe turbo. Svoltando nuovamente verso destra troverete una rampa per i trick sulla sinistra. In seguito troverete un tornante verso sinistra, per poi zigzagare con due curve a sinistra e a destra. Il rettilineo successivo presenta due spartitraffico al centro. Tenetevi sulla sinistra per stringere la curva in quella direzione, per poi affrontare una svolta a destra. Il sottopassaggio sul rettilineo è il primo traguardo. Al secondo “giro”, svoltate a sinistra e a destra. La curva a seguire, verso sinistra, vi farà planare sul Dodger Stadium. Svoltate a sinistra e seguite il rettilineo: questo tratto precede una curva a sinistra e una a destra, ma con un fungo potrete tagliare la prima delle due se vi tenete anche sulla sinistra. Curvate a sinistra e andate dritti nonostante il bivio. Dopo aver svoltato a sinistra e a destra, curvate ancora a sinistra e vi troverete su un lungo rettilineo: al centro c’è una rampa turbo, ma ai lati ci sono degli invitanti cubi oggetto doppi. Svoltate a sinistra e sarete di nuovo al traguardo. Il terzo giro parte nella zona di scavo petrolifero di Inglewood: svoltate a destra e schivate le trivelle. Svoltate a sinistra e prendete la strada a destra del bivio. Troverete una rampa turbo. Curvate verso sinistra e sarete su un rettilineo; la rampa per le planate a destra è sullo sterrato, e pertanto richiede un fungo. Fate sempre attenzione alle trivelle e, se siete in volo, sfruttate gli anelli in aria per eseguire trick. Dopo una curva breve a sinistra e una più ampia a destra, vi aspetta il penultimo rettilineo. Curvate a sinistra due volte e a destra una volta soltanto e vedrete il traguardo davanti a voi. Valutazione: Abbiamo premiato il pragmatismo di Tour Alture di Atene l’altroieri, ma va fatta una premessa. Los Angeles di suo riflette ombre e luci del sogno americano, e in generale rappresenta il lato più spensierato dell’immagine pubblica dell’America. Per questo motivo, abbiamo apprezzato l’aspetto “caciarone” della pista, comunque densa di dettagli riconoscibili. E per quanto sia un colpo bassissimo, il cartellone della “Mario Expo” ci ha strappato una lacrimuccia pregna di nostalgia per l’E3. 8,5/10.

GBA Riserva Naturale | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Ah, ci risiamo: un’altra nobile pista di Super Circuit passata per il tritacarne di Tour. In realtà, rispetto a Giardino Nuvola, c’è da dire che GBA Riserva Naturale se l’è cavata meglio. Questo non toglie, naturalmente, che verso la fine del percorso ci sia un paio di curve in meno. Senza contare che il nome italiano originale (visto solo nel manuale, in quanto il gioco in sé era uno degli ultimi a non venire tradotto in lingua nostrana) era Riserva Naturale Al Tramonto (“Sunset Wilds”). Il che, visivamente, rende il nuovo nome italiano del circuito molto più sincero… ma andiamo con ordine.

Dopo il rettilineo vi attende un tornante a sinistra, seguito da una curva a destra. Sul secondo rettilineo fate attenzione al pantano sui lati. Il tornante a sinistra è seguito da un terzo rettilineo, nel cui pantano sono presenti tre minirampe turbo. Il tornante a destra è seguito da un susseguirsi fugace di curve a destra e a sinistra, ma se avete un fungo il taglio sulla sinistra verrà ricompensato con una rampa normale: ottima per i trick! Fate attenzione ai Tipi Timidi in mezzo alla strada (che da nativi americani quali erano in Giappone su GBA si ritrovano ad essere cercatori d’oro). Dopo il tornante a sinistra c’è… sigh… un rettilineo con due rampe. La curva a sinistra porta (prematuramente) al traguardo. Valutazione: Capiamo benissimo di passare per criticoni, ma sulle piste nate su GBA ci risulta un po’ difficile transigere. Un punto a favore la pista ce l’ha: le minirampe turbo nel pantano, almeno, funzionano (su GBA occorreva ingegnarsi non poco per goderne). Tuttavia, per molti l’elefante in salotto è il mancato passaggio da tramonto a crepuscolo, che su Game Boy Advance era un ottimo showcase (Super Circuit era un gioco di lancio) della potenza della console. Chi vi scrive aggiunge l’aggravante della parabolica sostituita dal rettilineo finale, ennesimo compromesso con cui Tour ha contaminato il level design di Super Circuit nel nome dell’accessibilità su smartphone. 7/10.

Wii Punta Koopa | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Emblema per eccellenza della difficoltà demenziale di Mario Kart Wii, fa il suo ritorno (dopo aver fatto da prezzemolino anche su 3DS) l’incubo di chi voleva solo quelle benedette tre stelle sul Trofeo Stella in difficoltà 150cc. Se avete disturbi post-traumatici dopo aver sbloccato Skelobowser su Wii, di sicuro il nome Wii Punta Koopa vi sarà familiare. Almeno stavolta i rischi di Gusci Spinosi all’ultimo giro nella curva finale dovrebbero essere ridotti. O almeno così speriamo.

Il rettilineo porta alla prima curva a destra, con una rampa turbo per iniziare bene. Svoltate a sinistra e tenetevi su quel lato del rettilineo sbilenco per fare un trick sulla piccola rampa. Se però avete un fungo, la curva a destra subito dopo permette un taglio generoso. Salite e svoltate verso sinistra, usando la rampa per trick se lo ritenete necessario. Il prossimo rettilineo presenta due rampe. Sul torrente, potrete scegliere se perdere tempo a destra per un doppio cubo oggetto o rimanere sul lato sinistro e prepararvi subito alle tre curve (sinistra, destra, sinistra). Prima della curva a destra, la rapida presenta un bivio. Svoltate a sinistra e la pedana turbo vi farà finire sul rettilineo subacqueo. Svoltate a destra e, sul rettilineo, toccate il perno per il turbo se vi aggrada. La curva a destra presenta una rampa per trick sul lato sinistro. Il rettilineo a seguire si conclude con una salita piena di pedane turbo prima della rampa. La fatidica curva finale, verso destra, presenta una rampa per i trick sul lato sinistro. Valutazione: Dissapori personali a parte (sul serio, avete notato le mini-gallerie a forma di guscio blu?!), la scogliera dei Koopa presenta un level design da acquapark impazzito che rimane tuttora intrigante. E non è difficile capire perché si tratti di un tracciato tanto amato dai fan. 8,5/10.

Tour Scorci di Vancouver

Nel tempo passato in attesa del Trofeo Ciliegia di Mario Kart 8 Deluxe, il toto-piste ha visto uno solo dei tracciati di Tour svettare sugli altri presenti in questa guida. Ogni classifica online, dolente o nolente, vedeva Tour Scorci di Vancouver in cima. A cosa sarà dovuto questo successo? Sarà il fascino dell’America “stramba” e bonacciona del Canada? O, più semplicemente, il fatto che il primo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali fosse ispirato alle Olimpiadi del 2010? Per scoprirlo c’è un solo modo…

Si parte con un rettilineo, seguito da due curve a destra. Il rettilineo a seguire presenta ben tre rampe su cui eseguire trick per darvi una spinta turbo. La curva a destra successiva è lunga, ma il ponte sospeso su cui conduce (dopo una rampa) presenta un’ottima strettoia per piazzare trappole. La rampa antigravità precede due tornanti, uno a sinistra e uno a destra. La rampa per la planata si conclude con due curve, di nuovo a sinistra e a destra, però tagliabili con un fungo. Il secondo “giro” parte con una curva a destra seguita da un rettilineo, dopo la quale una curva a sinistra precede il pontile. Il rettilineo successivo presenta due rampe. Vi attendono ancora due tornanti a sinistra, con un rettilineo nel mezzo. La rampa per la planata vi permette di sorvolare un lungo rettilineo, ma nel caso atterriate prima c’è una rampa per eseguire un trick. Entrate nella Rogers Arena (qui rinominata Mario Arena, come cenno al cambio frequente di nomi per sponsorship: prima era il General Motors Place). Svoltate a sinistra sulla rotonda ghiacciata e fate attenzione ai Tipi Timidi pattinatori. Dopo la scalinata, svoltate a sinistra, a destra e a sinistra. Terzo giro! Dopo il lungo rettilineo vi aspettano due curve consecutive altrettanto durature, una a sinistra e una a destra. Svoltate ancora verso sinistra e rientrate nella… Mario Arena. Dopo la rotatoria prendete la scalinata centrale, e a separarvi dall’ultimo traguardo troverete solo una curva a destra e una a sinistra. Valutazione: Tralasciando l’aspetto suggestivo di una pista invernale (più o meno: gli alberi presentano tinte autunnali, ma d’altronde in Canada la neve non tarda ad arrivare) dal mondo reale, i punti d’interesse riprodotti fedelmente non mancano di certo. La colonna sonora della pista è degna di nota, con influenze eurobeat al pari di Sonic CD. In generale, i giocatori di Tour sanno di cosa parlano. 9/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.