Ottieni il meglio del cloud gaming con GeForce NOW RTX 3080

Sono aperte le iscrizioni per il cloud gaming con GeForce NOW RTX 3080. Tantissime novità in arrivo con Nvidia che porta il cloud gaming ad’altissimi livelli

Questo GFN Thursday porta con sé una bella novità: l’accesso immediato al meglio del cloud gaming con l’abbonamento a GeForce NOW RTX 3080 è ora disponibile per tutti, senza nessun preordine richiesto!

Le iscrizioni sono ora disponibili!

In altre parole, sarà tutto molto più semplice in quanto i giocatori possono acquistare un abbonamento semestrale a GeForce NOW RTX 3080 e godere della libreria GeForce NOW che conta ormai più di 1.100 titoli disponibili istantaneamente con la potenza di una RTX 3080 sui loro dispositivi compatibili.

Inoltre, per il periodo natalizio, vi segnaliamo la promo della NVIDIA SHIELD TV che porta i giochi per PC sullo schermo più grande di casa tua in risoluzione 4K HDR:

A partire dal 13 dicembre, in alcuni paesi, la NVIDIA SHIELD TV o SHIELD TV Pro può essere acquistata con uno sconto di 25€ off!

Questa settimana, il veicolo DAF XF di nuova generazione è stato aggiunto al popolare gioco Euro Truck Simulator 2. GeForce NOW vi permetterà di vivere un’esperienza unica con il DAF Drive perché chiunque potrà fare un test drive virtuale – attraverso un percorso breve e panoramico – in streaming dal cloud, istantaneamente, sul sito web dell’esperienza virtuale DAF.

Ma non è il GFN Thursday senza nuovi giochi in arrivo. Questa settimana, sono quattro i nuovi titoli pronti per lo streaming dalla libreria GeForce NOW:

Per non perdere ogni notizia riguardante il cloud gaming e non solo rimanete sintonizzate sulle pagine di tuttoteK!