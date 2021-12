Dead Space: il Remake è in sviluppo da poco più di due anni

In attesa di Dead Space Remake, emergono alcune informazioni che sembrano rivelare da quanto tempo il gioco sia in fase di sviluppo da parte di Electronic Arts

La saga di Dead Space ha indubbiamente assunto un ruolo importante tra i fan dei giochi horror. Essa si interruppe però circa otto anni fa, con il rilascio di Dead Space 3. Il titolo aveva ottenuto un’accoglienza decisamente positiva, nonostante il fallimento nel raggiungere l’obiettivo nelle vendite prefissate da Electronic Arts, fattore che infine causò la cancellazione di un suo sequel.

Da allora, negli studi di Electronic Arts non si parlò più di nuovi seguiti, tant’è che lo studio autore del gioco, Visceral Games, fu chiuso da EA stessa. Tuttavia, quest’anno abbiamo avuto la possibilità di ricevere una grossa sorpresa da parte di Electronic Arts, durante l’EA Play di luglio all’E3: essa aveva infatti annunciato l’inizio dello sviluppo di Dead Space Remake, chiarendo però come si trovasse ancora nelle fasi iniziali.

Da quanto tempo è in sviluppo il Remake di Dead Space?

Il Remake di Dead Space è stato affidato allo studio EA Motive, che si occuperà dello sviluppo del titolo ricreandolo in ogni sua forma. Tutti gli sviluppatori che hanno a che fare con il gioco hanno confermato come ci si trovasse ancora all’inizio della produzione, ma non è mai stato detto chiaramente quando sono partiti i lavori. Dunque, i fan rimangono in trepidante attesa, e le domande su quanto ci vorrà ancora per rivedere Dead Space in una chiave moderna sono sempre più pressanti, considerando anche le voci che riportano come periodo d’uscita l’autunno dell’anno prossimo. Ad ogni modo, su Linkedin, attraverso i curriculum di alcuni membri del team di sviluppo o di EA è possibile vedere da quanto tempo essi stiano lavorando al gioco in questione.

Dando un’occhiata al curriculum del Gameplay Tech Lead Pierre Vincent Bélisle, si può osservare come egli abbia iniziato a lavorare al remake sin da ottobre 2020. Leggendo altri CV, troviamo il Senior Producer Philippe Ducharmer, che avrebbe intrapreso il suo ruolo a EA Motive a partire dallo scorso agosto, e lo stesso vale anche per Xavier Perreault, il Senior Enviroment Artist dello studio.

Tra i membri che avrebbero iniziato prima di tutti, c’è il Senior VX Artist Maximilien Faubert, unitosi al team per il Remake da luglio 2020. Si può quindi dedurre che questa rielaborazione di Dead Space sia iniziata da almeno quindici mesi, e quindi dovrebbe essere rilasciato dopo due anni e mezzo di sviluppo. Si tratta di un tempo abbastanza corto per poter realizzare un remake entro l’autunno del 2022, e per questo può darsi che in realtà il gioco sia in sviluppo da prima di luglio.

