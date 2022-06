Arriva MEDION AKOYA E14409, il notebook resistente alle cadute e all’acqua, scopriamolo insieme in questo articolo

MEDION AKOYA E14409, è un computer veloce, potente, maneggevole e sempre con te. Questo laptop da 14 pollici è estremamente utile se quello che cerchi è la maneggevolezza e la flessibilità d’uso.

Il fattore di forma compatto (14″), il peso ridotto (1,6 kg) e la buona durata della batteria (8 ore) rendono facile riporre il laptop e lo rendono adatto per gli spostamenti.

Inoltre, non devi più preoccuparti di far cadere il tuo notebook, il MEDION AKOYA E14409 ha una custodia abbastanza resistente da resistere a cadute fino a 100 cm (quindi puoi anche far giocare i tuoi bambini senza preoccupazioni) ed è anche resistente ai liquidi (resistenza testata fino a 100 ml su tastiera e touchpad). Così ora puoi rilassarti e goderti la tua tazza di tè preferita mentre lavori sul tuo notebook.

MEDION AKOYA E14409: connessione Intel Wireless-AC9560 standard

Ha la connessione Intel Wireless-AC9560 standard, che facilita e migliora i servizi di trasmissione in tutto l’ambiente, sia in ufficio che a casa. La trasmissione dati wireless è particolarmente efficiente e offre velocità più elevate e una portata migliorata. Indipendentemente dal fatto che tu stia ascoltando musica o guardando film in streaming, tutto è più veloce grazie a WLAN AC.

Disponibilità

Disponibile online sullo store MEDION di Amazon in due versioni: 4GB RAM+128GB SSD o il più potente 8GB RAM +256GB SSD. Per ulteriori informazioni su MEDION Italia visita il sito internet dedicato.

Cosa ne pensate di questo nuovo notebook AKOYA E14409, resistente all’acqua e alle cadute di MEDION? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.