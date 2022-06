Samsung presenta il nuovo sensore di immagine ISOCELL HP3

Samsung presenta il sensore di immagine ISOCELL HP3 con il pixel da 0,56μm più piccolo del settore

Samsung Electronics Co., Ltd., (qui per maggiori informazioni sull’azienda) leader mondiale nella tecnologia avanzata dei semiconduttori, ha presentato oggi ISOCELL HP3 da 200 MP. HP3 è il sensore di immagine con i pixel da 0,56 micrometri (μm) più piccoli del settore.

Dal lancio del suo primo sensore di immagine da 108 MP nel 2019, Samsung ha guidato la tendenza dello sviluppo di fotocamere di nuova generazione ad altissima risoluzione. Attraverso il lancio costante di nuovi sensori di immagine e miglioramenti nelle prestazioni, l’azienda sta ancora una volta andando avanti con ISOCELL HP3 da 0,56μm 200MP. ISOCELL HP3, con una dimensione dei pixel inferiore del 12% rispetto allo 0,64μm del predecessore, racchiude 200 milioni di pixel in un formato ottico da 1/1,4, che è il diametro dell’area catturata attraverso l’obiettivo della fotocamera. Ciò significa che ISOCELL HP3 può consentire una riduzione di circa il 20% della superficie del modulo della fotocamera, consentendo ai produttori di smartphone di mantenere sottili i loro dispositivi premium.

Dichiarazioni

di seguito sono riportate le prime dichiarazioni inerenti al nuovo sensore di immagine ISOCELL HP3

Samsung ha costantemente guidato la tendenza del mercato dei sensori di immagine grazie alla sua leadership tecnologica nei sensori ad alta risoluzione con i pixel più piccoli,

ha affermato JoonSeo Yim, vicepresidente esecutivo del team di business dei sensori presso Samsung Electronics. Che aggiunge

Con il nostro ultimo e aggiornato ISOCELL HP3 da 0,56μm 200MP, Samsung spingerà avanti per fornire risoluzioni epiche oltre i livelli professionali per gli utenti di fotocamere per smartphone.

Caratteristiche tecniche del nuovo sensore di immagine ISOCELL HP3

ISOCELL HP3 viene fornito con una soluzione di messa a fuoco automatica Super QPD, il che significa che tutti i pixel del sensore sono dotati di capacità di messa a fuoco automatica. Inoltre, Super QPD utilizza una singola lente su quattro pixel adiacenti per rilevare le differenze di fase in entrambe le direzioni orizzontale e verticale. Questo apre la strada a una messa a fuoco automatica più precisa e rapida per gli utenti di fotocamere per smartphone.

Il sensore consente inoltre agli utenti di riprendere video in 8K a 30 fotogrammi al secondo (FPS) o 4K a 120 fps, con una perdita minima nel campo visivo quando si riprendono video 8K. In combinazione con la soluzione Super QPD, gli utenti possono acquisire filmati cinematografici simili a un film con i propri dispositivi mobili. ISOCELL HP3 offre anche un’esperienza eccezionale in condizioni di scarsa illuminazione, con la tecnologia Tetra2pixel. Questo combina quattro pixel in uno per trasformare il sensore da 0,56 μm da 200 MP in un sensore da 1,12 μm da 50 MP o un sensore da 12,5 MP con pixel da 2,24 μm combinando 16 pixel in uno. La tecnologia consente al sensore di simulare un sensore pixel di grandi dimensioni per scattare foto più luminose e vivaci anche in ambienti scarsamente illuminati, come al chiuso o durante le ore notturne.

Funzione Smart-ISO Pro

Per massimizzare la gamma dinamica del sensore di immagine mobile, ISOCELL HP3 adotta una funzione Smart-ISO Pro migliorata. La tecnologia unisce le informazioni sull’immagine ottenute dai due guadagni di conversione della modalità ISO bassa e alta per creare immagini HDR. La versione aggiornata della tecnologia è dotata di una tripla modalità ISO (Bassa, Media e Alta), che amplia ulteriormente la gamma dinamica del sensore. Inoltre, lo Smart-ISO Pro migliorato consente al sensore di esprimere immagini con oltre 4 trilioni di colori (profondità del colore a 14 bit), 64 volte più colori rispetto ai 68 miliardi del predecessore (12 bit). Inoltre, supportando l’HDR sfalsato insieme a Smart-ISO Pro, ISOCELL HP3 può passare da una soluzione all’altra a seconda dell’ambiente di ripresa per produrre immagini HDR di alta qualità. Sono attualmente disponibili campioni del Samsung ISOCELL HP3 e la produzione di massa dovrebbe iniziare quest’anno.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo sensore di immagine ISOCELL HP3 di Samsung? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).