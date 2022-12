GIGABYTE lancia le schede video AMD Radeon RX 7900

Basate sulla rivoluzionaria architettura AMD RDNA 3 con design avanzato del chiplet AMD, scopriamo insieme le schede video AMD Radeon RX 7900 lanciate da GIGABYTE

GIGABYTE TECHNOLOGY, azienda leader nella produzione di hardware per il gaming di alto livello, ha annunciato oggi le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 7900 Series, basate sull’architettura AMD RDNA 3 ad alte prestazioni ed efficienza energetica: le schede video AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G, Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G, Radeon RX 7900 XTX 24G, Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G e Radeon RX 7900 XT 20G.

Queste nuove schede video sono le prime schede video da gaming al mondo dotate di un design avanzato AMD basato su chiplet, che offre prestazioni eccezionali e una superba efficienza energetica per alimentare giochi ad alti framerate in 4K e a risoluzione più elevata con i titoli più esigenti.

L’innovativa architettura AMD RDNA 3 offre fino al 54% di prestazioni in più per watt rispetto all’architettura AMD RDNA 2 e, presenta l’interconnessione chiplet più veloce al mondo che collega i chiplet del sistema grafico e quelli di memoria alla velocità massima di 5,3 TB/s. Inoltre, offre fino a 96 nuove unità di calcolo unificate e la tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione.

Include anche un maggiore throughput AI che offre prestazioni di AI fino a 2,7 volte superiori e unità di calcolo riprogettate con tecnologia raytracing di seconda generazione che fornisce prestazioni architetturali raytracing fino a 1,8 volte superiori in titoli selezionati rispetto all’architettura AMD RDNA 2.

GIGABYTE AORUS

La scheda video gaming di livello superiore, ricercata da giocatori e appassionati, che offre un aspetto raffinato e prestazioni eccellenti. La scheda grafica AORUS ELITE è dotata del sistema di raffreddamento WINDFORCE, che comprende tre ventole a pale singole con rotazione alternata, un’ampia camera di vapore collegata direttamente alla GPU, tubi di calore in rame composito, ventole attive 3D e raffreddamento del display per massimizzare la dissipazione del calore. Il pratico interruttore dual-BIOS integrato consente agli utenti di scegliere tra le modalità OC e SILENT in base alle proprie esigenze senza necessità di usare il software. Entrambe le modalità offrono impostazioni ottimali configurate da GIGABYTE.

La versione AORUS dispone anche di una versione aggiornata delle luci RGB a triplo anello tipiche di GIGABYTE, l’RGB Halo, considerato leader nell’illuminazione RGB da molti fan di AORUS e appassionati DIY. Questa caratteristica molto apprezzata sfrutta la persistenza della visione umana e offre effetti di illuminazione orientabili sulle ventole. Farà risplendere di stile ogni PC build. I gamer possono anche personalizzare la propria illuminazione RGB attraverso il software GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC).

GIGABYTE AORUS ELITE

La scheda video AORUS ELITE è dotata di un rivestimento PCB di livello aerospaziale e di componenti certificati ULTRA DURABLE. Il design migliorato della fase di alimentazione e il controllo di precisione della potenza erogata consentono di ridurre la temperatura dei componenti, il rumore e le interferenze del segnale. Inoltre, la piastra posteriore in metallo, appositamente progettata e dal design aggiornato, offre una struttura più resistente che ne impedisce la curvatura e i danni dovuti all’uso prolungato.

Inoltre, la scheda grafica è dotata di una staffa anti-cedimento su misura che fornisce un rinforzo ottimale e migliora l’aspetto visivo complessivo. Per offrire un’esperienza d’uso migliore, le schede grafiche AORUS ELITE offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (è richiesta la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto), in modo che possano divertirsi con i giochi e creare contenuti senza alcuna preoccupazione.

Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G e Radeon RX 7900 XT GAMING

Le popolari schede video Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G e Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G, si concentrano su prestazioni e stabilità, rendendosi adatte a diversi tipi di utenti. La GAMING OC utilizza il sistema di raffreddamento WINDFORCE. È dotato di tre ventole a pale singole con rotazione alternata, un’ampia camera di vapore collegata direttamente alla GPU, heat pipes in rame composito, ventole attive 3D e screen cooling per massimizzare la dissipazione del calore.

Le ventole WINDFORCE utilizzano il nano lubrificante al grafene, che estende la durata delle ventole di 2,1 volte, garantendo una durata quasi pari a quella del doppio cuscinetto a sfera e un funzionamento silenzioso. Inoltre, la scheda video offre un’illuminazione RGB che consente ai giocatori di personalizzare gli effetti e i colori RGB tramite il software GCC per creare il proprio stile di PC. La GAMING OC è dotata di un back plate in metallo aggiornato, di una staffa anti-cedimento e di componenti certificati ULTRA DURABLE, che non solo garantiscono un design strutturale più resistente, ma permettono anche alla scheda grafica di offrire prestazioni più elevate a temperature più basse.

GIGABYTE Radeon RX 7900 XTX 24G

Dotata di 6144 stream processor e 24 GB di memoria GDDR6 a 384 bit con 96 MB di tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione. Gli output di uscita includono una porta HDMI, due porte DisplayPort 2.1 e una porta USB TYPE-C. L’alimentazione di sistema richiesta è di 800 watt.

La GIGABYTE Radeon RX 7900 XT 20G è dotata di 5376 stream processor e 20 GB di memoria GDDR6 a 320 bit con 80 MB di tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione. Dispone di una porta HDMI, due porte DisplayPort 2.1 e una porta USB TYPE-C in uscita. Il requisito di alimentazione del sistema è di 750 watt.

Per maggiori dettagli, visitare il sito ufficiale. E voi, cosa ne pensate di queste nuove schede video della serie AMD Radeon RX 7900? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.