Apple M1: superate le prestazioni single-threaded di Intel i7-11700K

Apple M1 ha recentemente superato le prestazioni dell’Intel Core i7-11700K, ma c’è ancora un ampio margine di recupero

È notizia di qualche ora che la CPU M1 octa-core di Apple ha superato le prestazioni single-threaded del suo competitor più stretto ovvero l’Intel Core i7-11700K, la CPU octa-core di casa Intel basata sull’architettura Cypress Cove.

Differenze principali tra i vari processori competitor

Prima che Apple M1 facesse il suo debutto su PassMark, sia il Core i9-11900K che l’Intel i7-11700K hanno conquistato il primo posto nella classifica del noto portale di benchmark, superando persino la serie Ryzen 5000 di AMD basata sull’architettura Zen3. Apple M1 si basa sul nodo di fabbricazione TSMC 5nm e questo è il primo processore basato su ARM di Apple con quattro core ad alte prestazioni con nome in codice “Firestorm” e quattro core ad alta efficienza chiamati “Icestorm”.

È un’architettura simile alla ARM DynamicIQ (successore di big.LITTLE) o alla tecnologia ibrida Lakefield di Intel. AMD, d’altra parte, non ha ancora sviluppato tale tecnologia per i suoi processori top di gamma dedicati a un uso desktop. L’M1 ha quindi ottenuto 3550 punti in un benchmark a thread singolo, mentre il Core i7-11700K ha un punteggio medio di 3542 punti.

Il margine di errore a favore di Intel

La differenza rientra nel margine di errore (appena lo 0,2%) e il numero di campioni non è ancora sufficiente per rivendicare un chiaro vincitore. È probabile che Rocket Lake-S riprenderà il suo posto una volta che sarà disponibile un nuovo microcodice per le schede madri della serie Intel 400 e 500. Il chip Apple M1 a potenza limitata potrebbe effettivamente avere ottime prestazioni a thread singolo, ma non ha ancora alcuna possibilità di competere con le CPU desktop nei benchmark multi-thread. Il chip di Apple non ha tecnologia hyperthreading, quindi un processore che potrebbe cambiare questa situazione è l’imminente chip M1X di Apple ad alte prestazioni.

