Xbox: annunciate le varianti dell’Xbox Wireless Controller

Microsoft ha recentemente annunciato le due nuove varianti dell’Xbox Wireless Controller per i giocatori più esigenti

Del resto, anche l’occhio vuole giustamente la sua parte, non siete d’accordo anche voi? Ed è proprio per questo motivo che l’Xbox Wireless Controller è stato annunciato in due nuove varianti cromatiche, giallo elettrico e l’edizione speciale Daystrike Camo.

Xbox Wireless Controller: per il gamer che non deve chiedere mai

Per andare nello specifico l’Xbox Wireless Controller giallo elettrico presenta una colorazione giallo intensa tuttora inedita per la console di Microsoft. Nell’edizione speciale Daystrike Camo, il tema è mimetico di base con delle sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al nero, aggiungendo un tocco di stile al celebre controller.

Entrambi questi modelli sono anche piuttosto green perché sono stati realizzati con del materiale riciclato post consumo (PCR) per rendere i suoi prodotti ancora più sostenibili per l’ambiente. L’edizione gialla sarà dunque disponibile a partire dal 27 aprile al prezzo di 59.99 € mentre, la colorazione mimetica in edizione speciale, potrà essere acquistata a partire dal 4 maggio per 64.99 €. Entrambi i modelli possono poi essere acquistati sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati.

Provateli dunque su grandi classici come Halo oppure Fable, divertitevi ad esplorare nuovi mondi, a combattere le battaglie più intense, a sfrecciare a tutta velocità su dei bolidi fiammanti e tanto altro ancora con una presa salda ed ergonomica. Il tutto, ovviamente, mentre state comodamente seduti sul divano di casa, mica male vero?

