ADATA & XPG: supporto a Z790 e frequenze a 7200 MT/s

Le memoria ADATA e XPG supportano le ultime piattaforme Intel Z790, XPG lancia la nuova serie di memorie ad alta frequenza LANCER DDR5 per abbracciare l’era delle DDR5

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti Esports e appassionati di tecnologia, ha annunciato oggi che i moduli DRAM, della gamma completa di ADATA e XPG sono compatibili con le più recenti piattaforme Intel Z790, garantendo stabilità e prestazioni ottimali. Nel frattempo, XPG ha anche annunciato il lancio della nuova serie di memorie

XPG LANCER 7200 DDR5, tra cui la LANCER RGB MERA Limited Edition e la LANCER RGB ROG Certified Edition.

Le XPG LANCER DDR5 raggiungono velocità fino a 7200 MT/s

Le memorie XPG LANCER 7200 DDR5, sono dotate di chip Hynix A-die per un facile overclock. Ciò consente ai gamers di overcloccare i propri sistemi a velocità più elevate in modo rapido e semplice. La serie LANCER 7200 è disponibile in varianti con o senza illuminazione RGB. E’ possibile scegliere due colorazioni del dissipatore differenti, tra cui il “Midnight Black” e il “Snow White”. Approfittando del lancio da parte di Intel dell’ultima famiglia di processori Intel Core di 13a generazione, XPG ha preso l’iniziativa di lanciare le XPG LANCER DDR5 7200 per l’aggiornamento con le schede madri Z790, che si stima saranno disponibili sul mercato entro novembre.

Nessun compromesso con MERA, Brand Ambassador di XPG

XPG ha anche lanciato l’edizione limitata MERA LANCER DDR5 RGB 7200. Questo modulo presenta l’ambasciatore del marchio XPG, Mera, con un design unico sul dissipatore. È disponibile con capacità fino a 16 GB ed è disponibile nelle opzioni in dual channel. Inoltre, l’edizione limitata MERA è dotata di LED ARGB, per un valore estetico aggiunto. Goditi le prestazioni superiori della memoria DDR5 e dell’RGB personalizzabile.

ROG con XPG

XPG e Republic of Gamers (ROG) hanno collaborato per offrire la migliore esperienza DDR5 per gli utenti ROG. Il modulo di memoria XPG LANCER RGB ROG 6400 certificato è stato sottoposto a test approfonditi da ROG stessa per controllarne la completa compatibilità con le schede madri della serie ROG Intel DDR5. Ciò significa che gli utenti ROG possono godere di prestazioni in overclock e livelli di ottimizzazione con cui le altre unità DRAM non possono competere.

Una volta che la modalità “ROG Certified” è stata abilitata nel BIOS, che può essere abbinata a velocità fino a 6600 MT/s con la funzione di overclocking con un clic, l’utente può godere di un’esperienza gaming migliorata. La LANCER RGB ROG 6400 dovrebbe essere disponibile a livello globale a novembre. Per ulteriori informazioni su prezzi e disponibilità nella tua regione, contatta un rappresentante XPG vicino a te.

