BIOSTAR: ecco la nuova memoria T-FORCE DELTA RGB

BIOSTAR e TEAMGROUP presentano la nuova memoria desktop , la prima ram DDR5 in assoluto che incorpora elementi di design VALKYRIE

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è lieta di annunciare la collaborazione con TEAMGROUP, marchio leader nel settore delle memorie, per il lancio della nuovissima T-FORCE DELTA RGB DDR5 VALKYRIE Edition DESKTOP MEMORY.

Le nuove RAM per desktop sono il frutto della collaborazione di due marchi tecnologici leader, TEAMGROUP e BIOSTAR. Portando con sé il leggendario DNA del linguaggio di design VALKYRIE, fiore all’occhiello di BIOSTAR, e la tecnologia T-FORCE DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY, le nuovissime RAM T-FORCE DELTA RGB DDR5 VALKYRIE edition offrono un design, una tecnologia e un’ingegnerizzazione di livello superiore con prestazioni sbalorditive che non hanno eguali nella loro categoria.

Il suo look da caccia stealth, è caratterizzato dall’inconfondibile diffusore di calore ad ampia angolazione con lampi RGB ipnotici, come nessun’altra RAM sul mercato. Dotata di un chip di controllo RGB intelligente di nuova generazione, consente agli utenti di personalizzare l’illuminazione in modo illimitato utilizzando il software Advanced VIVID LED DJ di BIOSTAR per creare un’atmosfera altamente personalizzata all’interno del sistema.

Ali dorate

Inoltre, il logo delle ali dorate della VALKYRIE di BIOSTAR, unito all’iconico logo delle ali di T-FORCE, indica le maestose ali dei guerrieri norreni e rappresenta un simbolo di potenza e autorità con i suoi eleganti elementi di design.

BIOSTAR e TeamGroup, combinano prestazioni DDR5, di nuova generazione con funzionalità di supporto come Intel XMP3.0, che consente agli utenti di controllare la capacità di overclocking estremo per estrarre le massime prestazioni dal proprio sistema per un’esperienza di gioco fluida come il burro. Progettata per essere in perfetta sinergia con le schede madri della serie Valkyrie, la nuova memoria è dotata di uno speciale silicone termoconduttivo e, di un chip di gestione dell’alimentazione (PMIC) che consente una significativa riduzione del calore, con conseguenti prestazioni stabili a velocità di clock più elevate.

