Acer annuncia il nuovo laptop Swift 3 OLED con processori Intel Core serie H di dodicesima generazione, vengono presentati anche i nuovi laptop convertibili Acer Spin 5 e Acer Spin 3

Acer presenta una serie di nuovi, potenti laptop Swift e Spin, tutti dotati di processori Intel Core di dodicesima generazione e Windows 11.

Swift 3 OLED combina un brillante display ad alte prestazioni studiato per chi lavora in mobilità, mentre i convertibili Spin 5 e Spin 3 sono progettati per i professionisti che sono alla ricerca di un laptop portatile utilizzabile in diverse modalità.

Acer Swift 3 OLED

Il nuovo laptop Acer Swift 3 OLED (SF314-71) è dotato dei più recenti processori Intel Core serie H di dodicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, SSD PCIe Gen4 e fino a 16 GB di memoria LPDDR5, una configurazione che offre a professionisti e studenti elevate prestazioni per lavori creativi e attività di gaming.

Il laptop è stato inoltre certificato Intel Evo e presenta caratteristiche quali il riavvio istantaneo e 10 ore di durata reale della batteria. Inoltre, con 30 minuti di ricarica, si ottengono oltre quattro ore di autonomia in più.

Leggero, moderno e sottile, Swift 3 OLED offre un display OLED 16:10 WQXGA+ (2.8k) da 14 pollici con un rapporto schermo-chassis del 92%, certificato VESA DisplayHDR True Black 500.

Il display restituisce immagini brillanti e supporta il 100% della gamma di colori DCI-P3. Il laptop ha uno chassis in alluminio spesso soli 17,9 mm, pesa 1,4 kg; dispone di un touchpad OceanGlass, realizzato riciclando rifiuti di plastica provenienti dall’oceano, che offre una sensazione al tatto simile a quella del vetro.

Swift 3 OLED è dotato di Intel Wi-Fi 6E per una connettività ultraveloce. La sua webcam FHD MIPI sfrutta la tecnologia Acer Temporal Noise Reduction (TNR) per restituire video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la tecnologia Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction assicura che la voce dell’utente sia forte e chiara.

La tastiera retroilluminata presenta una presa d’aria progettata per dissipare l’8-10% in più di calore rispetto a una tastiera standard.

Acer Spin 5

Acer Spin 5 (SP514-51N) è un notebook convertibile leggero (1,3 kg), ultrasottile (16,9 mm) con un display touch da 14 pollici 16:10 WQXGA (2560 x 1600) certificato TÜV per basse emissioni di luce blu e un rapporto screen-to-body dell’88%.

L’innovativo design della cerniera a 360 gradi di Spin 5, dotata di cuscinetti progettati specificamente per questo modello, consente transizioni fluide tra le diverse modalità di utilizzo: laptop, stand, tent o tablet, rendendolo adatto a qualsiasi attività. Spin 5 è progettato per coloro che ricercano un dispositivo convertibile elegante e potente per svolgere i propri progetti creativi.

Acer Spin 5 è un laptop certificato Intel Evo, con processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e una grafica Intel Iris Xe che consente di accelerare le attività di editing. È fornito con un massimo di 16 GB di memoria LPDDR5 e 1 TB di storage SSD PCIe Gen 4. Il Wi-Fi 6E AX1675i offre connettività ultrarapida, mentre due porte USB type-C Thunderbolt 4 garantiscono un trasferimento dati e un’alimentazione rapidi.

Il sistema di raffreddamento TwinAir di Spin 5 è basato sull’architettura Acer Vortex Flow, che consente prestazioni fino al 75% superiori. Due tubi D6 in rame per lo scambio di calore aiutano a mantenere una temperatura ottimale per una migliore esperienza d’utilizzo alle massime prestazioni.

La penna ricaricabile Acer Active Stylus con tecnologia Wacom AES 2.0 offre un’elevata precisione, precisione e controllo grazie ai 4.096 livelli di pressione. Spin 5 presenta inoltre Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore potenziata grazie all’intelligenza artificiale DTS Audio per assicurare la massima qualità durante le videochiamate.

Acer Spin 3

Il convertibile sottile Spin 3 (SP314-55/N) da 14 pollici è un laptop 2-in-1 con touchscreen FHD e una penna Active Stylus integrata che consente di disegnare e scrivere in mobilità.

È dotato di processori Intel Core di dodicesima generazione con grafica Intel Iris Xe e SSD PCIe e presenta una ricarica rapida che in 30 minuti offre altre 4 ore di utilizzo, ideale per i professionisti che lavorano in mobilità.

Spin 3 presenta cornici sottili ed un rapporto screen-to-body dell’86%; il display ruota di 360 gradi per passare agevolmente dalla modalità lettura a quella di scrittura o condivisione del lavoro.

Wi-Fi 6 offre una connettività ultra rapida mentre due porte USB Type-C Thunderbolt 4 garantiscono un trasferimento dei dati e un’alimentazione rapidi. Spin 3 ha una webcam HD con tecnologia Acer TNR e viene fornito con Acer PurifedVoice e riduzione del rumore potenziata grazie all’intelligenza artificiale.

Prezzi e disponibilità

Acer Swift 3 OLED (SF314-71) sarà disponibile a luglio 2022 a partire da euro 999. Acer Spin 5 convertibile (SP514-51N) sarà disponibile a luglio 2022 a partire da euro 1.399.

Acer Spin 3 convertibile (SP314-55/N) sarà disponibile a giugno 2022 a partire da euro 999.

Cosa ne pensate di questi nuovi laptop di Acer? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.