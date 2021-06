Migliori negozi informatica online | Giugno 2021

Al giorno d’oggi è sempre più difficile capire dove e come acquistare prodotti online. Sopratutto in ambito informatico. Siete indecisi? Non sapete di quale sito fidarvi? Aggiornata mensilmente, questa guida vi terrà aggiornati sui migliori negozi informatica online!

Se stai leggendo queste righe probabilmente sei molto indeciso sul dove acquistare i tuoi prodotti informatici. Nel negozio vicino casa i prezzi sono sempre molto alti e spesso non riesci ad avere la possibilità di scelta che vorresti? Una situazione comune, che porta spesso ad una sensazione di frustrazione: devo spendere i miei soldi e non posso comprare nemmeno quello che desidero?

Chiaramente qualcosa non va! Bisogna assolutamente rimediare! Internet ci offre la soluzione: i negozi informatica online. Una vera manna dal cielo!

Cosa è un negozio informatica online?

Tutti sappiamo cosa è un negozio di informatica, nel nostro immaginario collettivo è dove entri per comprare un PC, uno smartphone o una consolle da gioco! Solitamente dentro a questo tipo di negozi ci sono vari commessi che sono sempre, o quasi, disponibili a fornire consigli e/o ad aiutarci a scegliere. Da non esperti però è facile farsi prendere in giro: infondo il commesso deve vendere quello che ha nel negozio! Quindi anche se ci informiamo presso un nostro amico “informatico ed informato” il commesso tenderà a sviarci e a farci comprare quello che ha a disposizione nel negozio. Proprio per questo motivo tornati a casa spesso ci si sente “truffati” perché magari il prodotto lo abbiamo pagato tanto e non è nemmeno quello che speravamo che fosse! Magari mentre siamo su Facebook ci appare un annuncio con lo stesso prodotto che abbiamo appena comprato… a metà del prezzo che noi abbiamo speso. A chi non è mai capitato? Ecco penso a tutti.

Quei negozi che ci appaiono negli annunci sono spesso dei negozi di informatica online. Il termine tecnico è “e-commerce“. Sono dei negozi che non hanno molto personale, sicuramente meno rispetto a quello del negoziante vicino casa, e che hanno un sito web “vetrina” dove sono esposti tutti i prodotti. Spesso questi negozi non hanno una sede dove troviamo vari commessi, ma solo dei magazzini. Proprio per questo motivo sono molto concorrenziali nel prezzi: hanno meno spese! Inoltre hanno tutti il grande plus di farci arrivare la merce direttamente a casa, con grande risparmio di tempo e denaro.

Di questi “siti” ce ne sono tanti, come fare a capire di quali fidarsi e da chi stare alla larga? Spesso escono sui giornali notizie di truffe di vario tipo. Molto scoraggiante. Ma non preoccupatevi, questa guida vi dirà quali sono i migliori negozi informatica online!

Quali sono i migliori negozi informatica online?

Se siete arrivati fino a questo punto immagino siate molto curiosi di sapere quali sono i migliori negozi informatica online. Non vi preoccupate, a breve vi diremo quali sono, ma prima di fare ciò ci sono delle cose importanti da sapere.

Innanzitutto ci sono negozi online che non vendono solo materiale informatico ma vendono un po’ di tutto. Questi negozi offrono spesso un’ampia scelta. Alcuni sono anche molto veloci nella consegna della merce. Ci sono poi dei negozi di informatica online che trattano in modo specifico solo questa categoria di prodotti. Alcuni sono un po’ più lenti nella spedizione ma offrono prezzi più bassi. Questi negozi solitamente aspettano di avere un certo numero di ordini prima di effettuare l’invio della merce. Non avendo mai scorte di magazzino da smaltire, e quindi merce ferma, riescono a vendere quasi a prezzo di “costo” e cioè quasi allo stesso prezzo a cui loro comprano la merce! Finite le premesse andiamo al “sodo”.

Nessuna novità di rilievo questo mese. Restiamo in attesa di verifiche per inserire altri Store nella nostra guida.

Migliori negozi informatica online – La classifica

Amazon è sicuramente il sito web più noto per la vendita di prodotti online. E’ sicuramente il più grande in assoluto, e al contempo anche uno dei più forniti. Accetta molti metodi di pagamento e ha un servizio di spedizione molto rapido! Si tratta di uno dei migliori negozi informatica online proprio per la rapida con cui il prodotto arriva a casa. Alcune volte anche i prezzi sono molto bassi grazie alle promozioni che spesso riesce ad offrire alla clientela! Personalmente è il mio sito preferito per gli acquisti online.

Sito per alcuni sconosciuto ma molto affidabile. Di solito ha a disposizione una quantità di prodotti informatici tale da poter concorrere anche con negozi ben più grandi. Offre varie opzioni di spedizione e consente anche di scegliere il corriere in base alle proprie preferenze! I prezzi sono spesso fra i più bassi del web, e sono spesso disponibili opzioni per estendere la garanzia dei prodotti. Tenetelo sempre d’occhio perché ogni giorno offre promozioni diverse!

Questo negozio offre un vasto assortimento di prodotti di informatica di tutti i tipi. Si tratta di un negozio fra i pionieri del settore, e cioè fra i primi ad aprire un sito e-commerce dedicato all’hardware. Sono molto cortesi e sempre disponibili, e vi consigliamo di contattarli telefonicamente nel caso di dubbi. Offrono anche un servizio per l’assemblaggio di PC e forniscono assistenza anche nella scelta delle componenti per avere sempre una piena compatibilità fra le stesse! E se questo non dovesse bastare, è stato inserito anche un servizio che fornisce un preventivo di configurazione in base ad un tetto massimo di spesa da voi definito. I tempi di spedizione sono nella media, risultando essere non troppo lunghi, ma comunque sempre il linea con quanto dichiarato. Comode le varie sottosezioni dove è possibile trovare tutti i materiali inerenti alla singola categoria, molto ben gestito il catalogo! I prezzi sono nella media salvo offerte lampo.

E-price è uno dei primi negozi di informatica online aperti in Italia. Si tratta di un negozio online con un catalogo molto esteso. Rispetto ai concorrenti offre anche molti elettrodomestici, anche di grandi dimensioni. Sarà infatti possibile ordinare anche una cucina, un forno, etc. Un sito che consigliamo per via del grande assortimento e per via della possibilità di spedizioni con orario di ricezione concordato: ottimo per chi lavora e non può aspettare il corriere per giornate intere.

Questo negozio offre una vasto assortimento di prodotti informatici, ma, a differenza della concorrenza, ha un area totalmente dedicata al gaming. In questa area è possibile trovare molto materiale dedicato ai videogiocatori: spesso i prodotti venduti sono praticamente introvabili altrove. Lo consigliamo quindi a tutti coloro i quali vogliono acquistare materiale gaming “particolare” a prezzi modici.

Molto professionali e celeri nelle risposte telefoniche (un operatore sempre disponibile nelle fasce orarie indicate) e via email. Il loro assortimento è molto vasto ed offre tanti prodotti a prezzi convenienti. Alcune volte i prezzi indicati si rivelano fra i più bassi del web. Altro vantaggio è la stabilità dei prezzi nello store: i tagli/aumenti sono periodici e non c’è una variazione giornaliera come su altri store. La spedizione si è rivelata molto rapida e nei tempi indicati sul sito. L’unico neo riscontrato riguarda l’interfaccia del sito, questa è ampiamente migliorabile ed attualmente risulta confusionaria.

Ultimo, ma non per importanza, il noto store online Drako. Questo negozio di informatica online si rivolge sopratutto all’utente avanzato che ha bisogno di componenti particolari e di nicchia. Si tratta del più grande negozio di modding! offre un vasto assortimento di accessori che spaziano da luci led fino a sistemi di raffreddamento a liquido. Inoltre questo negozio online ha una sede fisica a Milano. Un vantaggio non da poco per gli scettici dei negozi di informatica online.

Migliori negozi informatica online – Lista di Giugno 2021

Amazon.it

BPM Power

Ollo Store

E-price

Nexths

Hardware Planet

Drako

Menzioni d’onore tra i migliori negozi informatica online

I migliori negozi informatica online li abbiamo praticamente nominati tutti, però vi sono delle importanti assenze! Queste sono chiaramente riferite alle grandi catene di informatica ed elettronica. Nomi come Mediaworld, Unieuro e Trony, sono stati esclusi da questa classifica perché i prezzi sono praticamente in linea con quelli dei negozi fisici senza offrire dei veri vantaggi. Per questa “assenza di vantaggi” risulta sconveniente acquistare dai loro negozi online: tanto vale andare nel punto vendita fisico.

Questi sono i migliori negozi informatica online che abbiamo raccolto per voi in anni di esperienza d’ordini informatici sul web!

Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide come quella sui migliori monitor da acquistare, e non mancate di dire la vostra su questa classifica.