I misteri di Stranger Things arrivano nell’universo Magic: The Gathering attraverso il più spaventoso Secret Lair Superdrop di sempre

Wizards of the Coast è orgogliosa di annunciare che Stranger Things, insieme ad altri sei drop da urlo, sarà presente nel più spaventoso Secret Lair Superdrop di sempre! Il Superdrop di ottobre di Secret Lair introduce Stranger Things nei Mondi Altrove e porta ai fan carte nuove di zecca e meccaniche uniche, che trasportano i personaggi dalla serie TV al formato cartaceo di Magic. La finestra di preordine del Superdrop di Ottobre inizia il 18 ottobre e termina il 15 novembre sul sito ufficiale.

I misteri di Hawkins e del Sottosopra sono arrivati fino al Multiverso di Magic: The Gathering! Disponibile nelle versioni foil tradizionale e non foil, il drop presenta otto nuovissime carte e un Segnalino Indizio unico. I fan possono divertirsi con i loro personaggi preferiti dello show, inclusi Jim, Dustin e Undici, e sfruttare i loro talenti unici per partite indimenticabili.

Stranger Things entra nel mondo di Magic: The Gathering!

Altre carte includono: Mike, the Dungeon Master, Mind Flayer, the Shadow, Will the Wise e un Segnalino Indizio.

Insieme a Secret Lair X Stranger Things, ci saranno sei nuovi eccitanti drop, con una grafica mostruosa! I fan possono celebrare le imminenti feste da brivido con Mirrodinsanity, Monster Anatomy 101, Monster Movie Marathon, Read the Fine Print, Showcase: Midnight Hunt e Thrilling Tales of the Undead.

Mirrodinsanity – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

Monster Anatomy 101 – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil in rilievo a €44.99

Monster Movie Marathon – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

Read the Fine Print – disponibile in versione Non-Foil a €34.99, in Foil Tradizionale a €44.99 e in Foil in rilievo a €44.99

Showcase: Midnight Hunt – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

Thrilling Tales of the Undead – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

