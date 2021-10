Nokia G300: annunciato ufficialmente

Si affaccia sul mercato statunitense il nuovo Nokia G300, smartphone di fascia media dotato di un gigantesco display da 6,5″ HD+ e supporto alle reti di ultima generazione

Il nuovo Nokia G300 è un device medio gamma che fa dei suoi punti di forza le dimensioni generose del pannello frontale, la capienza della batteria e la presenza di un modem 5G. L’implementazione ed il supporto di quest’ultimo è reso possibile dall’adozione su questo smartphone del SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G. A completare il quadro ci pensano Android 11 ed il prezzo: 200 dollari.

Nokia G300: scheda tecnica

Analizziamo più approfonditamente le caratteristiche hardware di questo nuovo device:

Display: LCD da 6,5″ con risoluzione HD+ 720p e notch a goccia ;

con risoluzione ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 16MP + sensore ultra grandangolare da 5MP + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Batteria: 4470mAh , ricarica rapida max 18W , cablata (USB-C);

, ricarica rapida max , cablata (USB-C); OS: Android 11 ;

; Prezzo: 200 dollari

Nokia G300: analisi

È un telefono bilanciato, soprattutto in ragione del suo prezzo. Il SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G non è particolarmente energivoro ma ciononostante capace di fornire discreta potenza di calcolo per le operazioni più comuni, quali navigazione web, utilizzo di app di messaggistica o l’esecuzione di videogame non troppo pesanti. Questo grazie anche ad i 4GB o più di memoria RAM. La memoria di archiviazione interna è da 64GB, ma volendo si può estendere con l’ausilio di una MicroSD.

Sicuramente il meglio lo si ottiene nella fruizione di contenuti video grazie all’enorme display LCD da 6,5″. Peccato però per la risoluzione di quest’ultimo, solo HD+. Il comparto fotografico si compone di 3 obiettivi, con il sensore principale da 16MP. La fotocamera frontale si ferma invece a 8MP, abbastanza per una sufficiente qualità durante le videochiamate. Parlando di autonomia, infine, la capiente batteria da 4470mAh assicurerà un’operatività di circa 2 giorni con un uso parsimonioso del telefono. Al momento non è dato sapere un eventuale arrivo sul mercato italiano.

