ECS lancia i più recenti Mini PC e AiO PC al GITEX Global 2022, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Elitegroup Computer Systems (ECS), leader mondiale nel settore delle schede madri, dei mini PC, dei notebook, dei dispositivi mobili e delle soluzioni intelligenti, è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione al GITEX Global 2022, presso il Dubai International Trade Centre HALL 4, E30, dal 10 al 14 ottobre. ECS intende presentare la sua ultima serie di mini PC LIVA, i PC AIO e le schede madri per vari mercati verticali e per applicazioni commerciali.

Mini PC LIVA: progettati per applicazioni di ampio respiro

La famiglia di Mini PC, che comprende la serie Q, tascabile, la serie Z, multifunzionale, e la serie One, ultrapotente, è ideale per la vendita al dettaglio intelligente, i trasporti, la segnaletica digitale per hotel e ospedali, le conferenze intelligenti per le aziende, l’intelligent edge computing per le soluzioni AI e l’home computing per i lavori a distanza e per l’istruzione.

Il LIVA Q3H, è più piccolo di una lattina di soda, ma è dotato di processori Intel Jasper Lake Pentium Silver N6000 con grafica Intel e, accelerazione multimediale integrata. È dotato della più recente tecnologia 802.11ac per supportare senza problemi la connessione wireless. Grazie all’uscita HDMI e all’ingresso HDMI e alla funzionalità HDMI CEC, è il dispositivo perfetto per le videoconferenze, in quanto i contenuti di altri dispositivi possono essere facilmente visualizzati sullo schermo. Oltre alle videoconferenze, l’ingombro ridotto del sistema lo rende la scelta ottimale per pubblicità digital signage, chioschi self-service, distributori automatici e altro ancora.

LIVA One H610

Il LIVA One H610, offre prestazioni ancora più massicce in un piccolo pacchetto a basso consumo energetico. Grazie al supporto dei processori Intel di 12a generazione fino a 65W, alla capacità di memoria extra-large fino a 64GB e, alla tripla uscita del display fino alla risoluzione 4K, questo sistema compatto è ideale per il lavoro domestico e d’ufficio più impegnativo, comprese le applicazioni di ricerca o workstation.

Utilizzando il Wi-Fi 6 a doppia banda o la Gigabit Ethernet cablata, il LIVA One H610 può fungere da thin-client per le soluzioni di gestione basate su cloud o per le esigenze di calcolo edge pesanti di Linux o Windows 11, tra cui applicazioni AI, smart signage, retail intelligence, terminali e gateway. Grazie al supporto del Trusted Platform Module (TPM), è il dispositivo ideale per le piccole e medie imprese che desiderano un aggiornamento moderno dei propri sistemi.

LIVA G24-MH610: si adatta a uno spazio di lavoro più flessibile

Grazie ai processori Intel Core i3, i5 e i7 di 12a generazione, il LIVA G24-MH610 AiO, elegante e potente, offre prestazioni eccellenti a vantaggio di scenari di elaborazione ad alte prestazioni o di utilizzo più leggero, come terminali e gateway. Con un display touch screen Full HD, una webcam integrata da 2MP, inclinazione regolabile, ampi angoli di visione e altoparlanti stereo, compatibilità VESA, è un eccellente AiO, per lavagne didattiche interattive, riunioni virtuali, sistemi POS, sistemi di check-in per hotel e chioschi per la vendita al dettaglio.

