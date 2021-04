Jupiter’s Legacy: Netflix rilascia il trailer ufficiale

Jupiter’s Legacy arriverà su Netflix il 7 maggio 2021 e la piattaforma ha rilasciato il trailer ufficiale

Ad un mese dall’uscita ufficiale, Netflix rilascia il trailer di Jupiter’s Legacy, la nuova serie originale basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, disponibile con otto episodi da venerdì 7 maggio 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Jupiter’s Legacy: il trailer ufficiale della nuova serie TV Netflix

Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

In risposta alle tante nuove mini serie sui supereoi Marvel che vengono trasmesse sulla piattaforma Disney Plus, Netflix non si fa attendere con un nuovo prodotto originale, tratto sempre da fumetti originali, ma meno conosciuto di altri. Il trailer, senza svelare niente, mette in scena molta azione, intrighi di famiglia, effetti speciali e molti misteri.

La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan.

I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.