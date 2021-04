FIA Certified Gran Turismo Championships 2021: partenza fissata al 21 aprile

Lo studio di sviluppo Polyphony Digital Inc. e FIA hanno annunciato il FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 che avrà inizio mercoledì 21 aprile

Il torneo FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 sarà interamente online, per ovvie ragioni, e permetterà ai partecipanti di sfidarsi in gare ultra realistiche come da “tradizione”. La prima edizione si è svolta nel 2018 e, per partecipare, basta avere una copia del gioco, un abbonamento a PS Plus, la maggiore età e provenire da uno dei Paesi partecipanti.

FIA Certified Gran Turismo Championships 2021: ecco i dettagli

L’evento ha poi registrato una crescita costante sia in fatto di partecipanti che di visualizzazioni. Il FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 sarà dunque organizzato nella seguente maniera:

ONLINE STAGE 1 – (21 aprile – 26 giugno) i concorrenti gareggeranno in 10 round della Manufacturer Series (mercoledì) e 10 round della Nations Cup (sabato)

WORLD SERIES 1 & 2 – gareggeranno anche i 16 migliori concorrenti della Nations Cup e i migliori 12 della Manufacturer Series (inizialmente selezionati dalle finali mondiali 2020) che prenderanno parte a due nuovi eventi ‘World Series’, che saranno trasmessi rispettivamente domenica 6 giugno e domenica 11 luglio

WORLD SERIES SHOWDOWN – la fine dell’Online Stage 1 dà la possibilità ai suoi migliori 16 concorrenti della Nations Cup di sfidarsi per un posto nelle World Series e nelle World Finals contro i 16 giocatori d’élite che hanno partecipato ai primi due eventi delle World Series. Allo stesso tempo, entrerà nel vivo anche la Manufacturer Series con 12 squadre composte da tre piloti ciascuna che si contenderanno la loro ‘Showdown’ con in palio punti per le finali mondiali. Il Manufacturer Series World Series Showdown sarà trasmesso sabato 21 agosto e la Nations Cup domenica 22 agosto

ONLINE STAGE 2 – (7 luglio – 25 settembre) altri 10 round per la Nations Cup e la Manufacturer Series offrono ai concorrenti la possibilità di ottenere il proprio posto nelle finali mondiali

WORLD SERIES 3 & 4 – un nuovo gruppo di giocatori d’élite parteciperà ad altri due eventi di gara che saranno trasmessi il 3 ottobre e il 14 novembre

FINALI MONDIALI – le World Finals saranno trasmessi venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre. La finale della Manufacturer Series di sabato vedrà ancora una volta 12 squadre di produttori composte da tre piloti. La finale di domenica sarà la Nations Cup World Final con i 16 concorrenti vincenti della World Series che si sfideranno con i 16 nuovi piloti che hanno vinto il proprio posto nell’Online Stage 2

