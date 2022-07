Il viaggio degli eroi: su Rai 1 il film sul Mondiale del 1982

Il viaggio degli eroi fa rivivere in prima serata su Rai 1 il grande trionfo della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali di Spagna nel 1982

Quarant’anni fa, l’Italia vinceva il suo terzo campionato del mondo di calcio. Lo faceva al termine di un percorso incredibile, nell’atto finale contro la Germania. L’11 luglio 2022, a quarant’anni esatti da quel match storico, il trionfo degli azzurri rivivrà in prima serata su Rai 1 con un docu-film assolutamente da non perdere. Il viaggio degli eroi racconta proprio il cammino della Nazionale allenata da Enzo Bearzot verso la conquista del titolo a Madrid: un’occasione per rivivere una delle più grandi imprese dello sport italiano.

Il viaggio degli eroi: il racconto del trionfo azzurro

“Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!” così l’indimenticabile voce di Nando Martellini annunciava l’11 luglio 1982 la vittoria dell’Italia sulla Germania. Gli azzurri hanno coronato allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid un percorso incredibile, tra le vittorie su Brasile e Argentina e quel 3-1 rifilato alla Germania in finale.



Il viaggio degli eroi dunque ripercorre il cammino dell’Italia in quel mondiale. Il film è diretto da Manlio Castagna e viene narrato da uno degli attori più amati del cinema italiano: Marco Giallini. La sua voce ripercorrerà le tappe salienti di quell’impresa, dalla storica vittoria sul Brasile al trionfo finale, dall’esultanza iconica dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini al delirio generale che è scoppiato nelle strade di tutta Italia per festeggiare quell’inatteso e incredibile successo.



Il film va dunque in onda lunedì 11 luglio alle ore 21:25 su Rai 1. Prodotto da One More Pictures, in collaborazione con Rai Cinema e Rai Com. Il viaggio degli eroi offre anche testimonianza esclusive dei grandi protagonisti di quel successo Mondiale.

Le parole dei protagonisti

Molti saranno gli interventi che arricchiscono il docu-film. Da quello di Cinzia Bearzot, figlia del grande allenatore Enzo, alla guida di quella mitica Nazionale, a quelle dell’attuale CT Roberto Mancini, fino ovviamente ai calciatori che sono stati protagonisti di quell’impresa. Tra questi Antonio Cabrini, che ha dichiarato: “Per me questo film celebra non solo i ricordi del Paese meraviglioso che siamo, ma soprattutto l’espressione di un grande sentimento che si creò nel gruppo: compagni di squadra uniti indissolubilmente. Quel sentimento fu il motore di una vittoria impossibile, che si tramutò in una vera e propria impresa. Dedico il mio ricordo a quegli eroi che oggi ci mancano tantissimo: Mister Enzo Bearzot, Mister Cesare Maldini, il meraviglioso Gaetano Scirea e il mio fraterno amico Paolo Rossi. Ringrazio i produttori, One More pictures, Rai Cinema e Rai Com, per aver reso possibile la trasposizione filmica di una così grande emozione. Grazie, infine, a Marco Giallini per la sublime interpretazione”.



Queste le parole di un altro grande protagonista come Fulvio Collovati: “Nonostante siano passati quarant’anni, c’è un valore che è rimasto immutato nel tempo. Sono consapevole del fatto che alzare una coppa del mondo non sia da tutti, ma poter contare sull’amicizia profonda dei miei compagni di squadra mi rende ancora più felice”.



A loro si aggiunge tanti altri protagonisti come Bruno Conti, Giancarlo Antognoni e Giuseppe Dossena. Assolutamente da non perdere dunque Il viaggio degli eroi, per una serata che celebra una grande impresa sportiva italiana, con la speranza di tornare a vivere quanto prima momenti del genere.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.