L’estate nei tuoi occhi 3: trailer, uscita e tutto ciò che sappiamo

Fin dal suo debutto, L’estate nei tuoi occhi è stato uno dei titoli di punta del settore teen dramma di Prime Video, che ha distribuito ogni anno le nuove stagioni. Mentre le vicende dei protagonisti Belly, Conrad e Jeremiah si intrecciano alle sfide quotidiane, alle tragedie e alle emozioni dei primi amori, già si pensa al prossimo capitolo. Che, stando alle prime anticipazioni, dovrebbe seguire la linea temporale tratteggiata dall’autrice della saga letteraria Jenny Han e concludere l’arco narrativo a due anni dagli eventi della seconda stagione. Il tutto in dieci episodi che usciranno, appunto, nel 2024.

Trama | L’estate nei tuoi occhi 3: uscita, trama, trailer e cast

Senza scomporci troppo sulla base del materiale originale letterario, basti sapere che il terzo libro della serie riprende le fila a due anni dalle vicende del secondo volume, con Belly ancora divisa tra l’amore per Conrad e l’affetto per Jeremiah. Impegnata con il college, la ragazza inizierà una relazione con il fratello del suo ex, senza però poter dimenticare il primo ragazzo che abbia mai amato.

Han, che è alla scrittura anche di ulteriori libri nella serie, ha però già cambiato diverse cose rispetto alle proprie opere, aggiungendo, nella seconda stagione, anche una scena d’amore tra Belly e Conrad che non aveva mai scritto. Quindi non è detto che l’autrice segua pedissequamente la trama dei romanzi. I fan della saga sono comunque molto affezionati alla Summer Trilogy di Jenny Han, quindi sono improbabili cambiamenti epocali. In attesa che la trama della terza stagione venga confermata, non resta che godersi le avventure di Belly, Conrad e Jeremiah nella romantica Cousins Beach.

Cast | L’estate nei tuoi occhi 3: uscita, trama, trailer e cast

Nel cast della terza stagione de L’estate nei tuoi occhi non dovremo trovare molti scossoni, per cui dovrebbero tornare Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Colin Ferguson e Tom Everett Scott. In ogni caso per il momento la produzione non è neppure iniziata, per cui è ancora molto presto per vedere gli interpreti anche in un trailer. Vi lasciamo quindi qui sotto il trailer della seconda stagione.

Trailer e data d’uscita

Alla produzione della terza stagione è stato dato il via libera ufficiale prima degli scioperi WGA e SAG-AFTRA, rispettivamente le sigle sindacali degli sceneggiatori e degli attori americani che sono attualmente in attesa di trovare un accordo con la AMPTP, l’associazione che ricomprende case di produzione, network e piattaforme streaming, per il rinnovo dei contratti generali. La produzione della terza stagione non inizierà quindi fino a quando sarà tutto risolto. Questo significa che potrebbe volerci più del previsto per vedere i prossimi episodi, ma per il momento la nuova stagione della serie dovrebbe arrivare per l’estate 2024. Restiamo in attesa di saperne di più.

