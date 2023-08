Trattative con gli sceneggiatori in sciopero a Hollywood

Dopo oltre cento giorni di sciopero è stato riaperto il tavolo delle trattative con gli sceneggiatori e i produttori di Hollywood

Spiragli di trattativa tra gli sceneggiatori e i produttori in sciopero ormai da mesi potrebbero sbloccare la situazione delle produzioni in stallo. I lavoratori del mondo del cinema sono tornati al tavolo della contrattazione proponendo una soluzione alla problematica che sta tenendo sotto scacco il cinema oggigiorno. Il che è un notevole passo avanti, dopo più di cento giorni di stallo e di tensione cresciuta a colpi di comunicati stampa e dichiarazioni incrociate.

A fine giornata, la nota della Writers Guild of America (WGA) spiega che l’Alleanza dei produttori di cinema e tv si è presentata al negoziato per il rinnovo del contratto triennale degli scrittori con una controproposta, rispetto alle richieste che ha avanzato il sindacato dei lavoratori. Queste richieste, che sostanzialmente consistono in aumenti salariali, garanzie sull’uso dell’intelligenza artificiale e un sistema più favorevole ai creativi nel calcolo dei diritti d’autore per le opere in streaming, erano state respinte dai produttori, avviando così, il 2 maggio, uno sciopero che, secondo gli esperti, ha già mandato in fumo 3 miliardi di dollari.

I dettagli sulle trattative tra i produttori e gli sceneggiatori in sciopero

Una nota del sindacato dei lavoratori afferma che saranno valutate le proposte e, dopo ampia deliberazione, ci sarà una risposta la prossima settimana. Il biglietto non aggiunge particolari sul contenuto dell’offerta arrivata dagli Studios. Anche questo è un dato interessante e nuovo, in questi tre mesi: le due parti, per ora, sono riuscite a mantenere la promessa reciproca di non filtrare alla stampa nessuna indiscrezione e così, a fine giornata, Hollywood registra la ripresa del dialogo, ma resta con il fiato sospeso. Naturalmente vi aggiorneremo su tutti gli sviluppi che ci saranno, sperando comunque in una soluzione più celere possibile, anche in vista della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia minacciata dalle assenze.

