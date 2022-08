Il Disney+ Day torna l’8 settembre: i titoli più attesi

Si avvicina il ritorno del Disney+ Day: il grande evento si terrà l’8 settembre e coinvolgerà molti attesissimi titoli



Uno dei momenti più attesi dell’anno sta per tornare. L’8 settembre andrà in scena il Disney+ Day, l’attesissimo evento proposto dalla piattaforma streaming in cui verranno presentati molti titoli. Lo scorso anno il Disney+ Day è stato un grande successo. Il 12 novembre 2021 la piattaforma ha presentato contenuti del calibro di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt Jungle Cruise e il remake dell’irresistibile Mamma ho perso l’aereo.

Anche quest’anno Disney ha in programma per i propri spettatori moltissime novità: andiamo a scoprire tutti i contenuti che arriveranno l’8 settembre con il Disney+ Day.

Disney+ Day: il ritorno di Thor

Uno dei titoli più attesi è senza ombra di dubbio il quarto capitolo delle avventure del dio del tuono. Thor: Love and Thunder arriverà l’8 settembre sulla piattaforma streaming, dopo essere uscito più di un mese fa al cinema. Ritroviamo Chris Hemsworth insieme ai Guardiani della Galassia nei loro viaggi interplanetari. All’orizzonte però per il figlio di Odino c’è una terribile minaccia: Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale) sta sterminando le divinità e presto anche Thor dovrà fare i conti con lui.

Al fianco di Chris Hemsworth troviamo Tessa Thompson nei panni di Valchiria, Taika Eaititi come Korg e l’attesissimo ritorno di Natalie Portman nelle vesti dell’inedita Potente Thor. Oltre al film, sempre l’8 settembre arriverà sulla piattaforma anche la puntata di Marvel Studios Assembled dedicata proprio al film, la quale ci porterà dietro le quinte di Thor: Love and Thunder.

Le Serie Tv del Disney+ Day

Spazio, chiaramente, anche alle serie tv nel Disney+ Day. L’8 settembre vedremo diverse novità, tra cui la quarta puntata di She-Hulk: Attorney at Law, la serie incentrata sulla cugina di Bruce Banner in onda in queste settimane. Faranno il loro esordio anche due attesissime serie tv. La prima è Pistol, incentrata sui famosissimi Sex Pistol. La serie è tratta dal libro di Steve Jones e narra la vicenda dei Sex Pistols e della rivoluzione che hanno portato nel mondo del rock and roll. L’altra è la produzione originale sudamericana Tierra incognita, incentrata su un adolescente che scopre un mondo misterioso mentre indaga sulla misteriosa scomparsa dei propri genitori.

Ad accompagnare queste nuove serie ci sarà il dietro le quinte di uno dei prodotti più attesi degli scorsi mesi. Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi offrirà agli spettatori un ricchissimo dietro le quinte della serie che ha visto il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo dell’amatissimo Obi-Wan Kenobi. Infine, spazio anche ad altre due attesissime serie. La prima è Mike e racconta la straordinaria e controversa carriera pugilistica di Mike Tyson. La seconda è Cars on the Road, serie tv tratta dall’universo narrativo di Cars.

Gli altri titoli

Le sorprese non finiscono qui. A completare la lista dei contenuti che vedremo l’8 settembre col Disney+ Day ci sono Welcome to the Club, un nuovo corto de I Simpson con al centro Lisa e la sua scoperta che essere una cattiva potrebbe essere più divertente che diventare una principessa. Arriva poi su Disney+ anche Pinocchio, rivisitazione live action del famoso classico Disney diretta da Robert Zemeckis.

A completare la lista ci sono, infine, la docu-serie creata da Brie Larson Growing Up, che tratta dieci storie di crescita adolescenziale, Avventure estreme con Bertie Gregory, in cui l’esploratore di National Geographic si cimenterà in affascinanti e misteriosi viaggi in giro per il mondo e Wedding Season, una commedia romantica con un tocco di crime. Questi i titoli annunciati, ma nei prossimi giorni la Disney potrebbe annunciare ancora altre sorprese per un Disney+ Day che promette di essere epico. Per scoprirle, continuate a seguirci sul nostro sito.

