Le migliori serie da vedere su VVVVID | Marzo 2023

Gli amanti degli anime non possono farsi sfuggire VVVVID, ecco qualche consiglio sulle migliori serie tv di questa piattaforma

I servizi di streaming oggi sono tantissimi. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Paramount Plus sono solo alcune delle numerose piattaforme che mettono a disposizione un nutrito catalogo per i suoi abbonati. Una volta registrati, gli utenti possono scegliere tra moltissimi film e serie di genere horror, thriller, fantasy, commedia, teen drama, polizieschi e chi più ne ha, più ne metta. E per gli amanti degli anime? Nell’ultimo periodo sembrerebbe che alcune delle piattaforme si siano accorte dell’importanza che ha questo genere per molti utenti e abbiano quindi inserito alcuni nel loro catalogo, ottenendo un grande successo. A fianco di questi canali streaming però, ne sono nati altri, dedicati proprio agli anime, tra questi VVVVID.

Le migliori serie tv da vedere su VVVVID

VVVVID è un canale streaming che propone film e serie tv. La piattaforma è amatissima soprattutto dagli appassionati di anime, perché qui se ne possono trovare davvero moltissimi. Si tratta di titoli molto apprezzati, che spesso si fatica a trovare. Ma non è tutto, VVVVID è una piattaforma legale e, allo stesso tempo gratuita poiché inserisce spazi pubblicitari durante la visione. Lo spettatore può comunque scegliere di rimuovere la pubblicità attraverso l’acquisto di un abbonamento. Oggi abbiamo deciso di consigliarvi alcune delle migliori serie presenti nel catalogo, da recuperare il prima possibile. Ricordiamo che i titoli indicati non seguono alcun ordine di preferenza.

9. L’Attacco Dei Giganti | Le migliori serie da vedere su VVVVID

Questa serie, diretta da Tetsurō Araki, è tratta dall’omonimo manga di Hajime Isayama. L’Attacco Dei Giganti ci porta in un medioevo alternativo, dove Eren Jaeger, sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e il loro amico Armin Arlert sono costretti a vivere, assieme ad altri esseri umani, dentro una città fortificata, protetta da tre alte mura di cinta, per difendersi dall’attacco dei giganti, mostruose creature che si cibano di carne umana. Le vite dei tre vengono irrimediabilmente sconvolte quando uno di questi mostri riesce a rompere le mura della cittadina, aprendo un varco con l’esterno per altri giganti.

8. Demon Slayer | Le migliori serie da vedere su VVVVID

Questa serie, diretta da Haruo Sotozaki, è da poco approdata in piattaforma. Racconta la storia di Tanjirou, un ragazzo che ogni giorno, caricandosi una cesta di carbone sulle spalle, scende verso i villaggi intorno a casa, per commerciare. Una sera, nonostante gli avvertimenti dei più anziani del villaggio, Tanjirou decide di passare la nottata fuori casa. Una volta fatto ritorno però, si troverà davanti agli occhi qualcosa di raccapricciante, che mai potrà dimenticare, perchè la sua vita cambierà per sempre. Da quel giorno, proteggere la sorellina Nezuko diventerà per lui la cosa più importante.

7. Death Note | Le migliori serie da vedere su VVVVID

Le vicende raccontate in questo anime ruotano attorno ad un quaderno dai poteri soprannaturali, in grado di uccidere qualunque persona, se solo il suo nome venga scritto tra le pagine. Un giorno, un ragazzo di nome Light Yagami trova il quaderno e decide di utilizzarlo per eliminare tutti i malvagi dalla Terra. Light troverà però molte difficoltà sul suo cammino, soprattutto a causa del detective Elle, chiamato proprio ad indagare sulle strane morti, che hanno coinvolto questi criminali. L’anime, diretto da Tetsuro Araki, è tratto dal manga omonimo scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata.

6. Nana | Le migliori serie da vedere su VVVVID

Nana è un anime del 2006, scritto da Ai Yazawa e diretto da Morio Asaka. La serie anime vede come protagoniste due ragazze ventenni, Nana “Hachi” Komatsu e Nana Osaki. Le due ragazze hanno entrambe deciso di trasferirsi a Tokyo e fanno la conoscenza l’una dell’altra sul treno che le porterà in città. Il destino le farà rincontrare in un appartamento che entrambe avrebbero voluto affittare. Decideranno quindi di diventare coinquiline e dividere l’abitazione. Le ragazze inizieranno così a condividere non solo il tetto sopra la testa, ma anche la vita quotidiana.

5. Cowboy Bebop | Le migliori serie da vedere su VVVVID

Per la regia di Shin’ichirō Watanabe, Cowboy Bebop è ambientato nell’anno 2071 e racconta le vicende di Spike, ex membro di un gruppo criminale, ora cacciatore di taglie. Assieme all’ex poliziotto Jet, alla truffartice Faye e al piccolo ma geniale Ed, viaggiano tra un pianeta e l’altro, a bordo nella navicella Bebop, alla ricerca dei più crudeli criminali, a cui è stata posta una taglia in denaro, per chiunque li catturasse. La serie anime, creata da Hajime Yatate è stata un vero e proprio successo di critica e pubblico, impostosi come uno dei migliori anime anni ’90, tanto che Netflix, nel 2021, decise di trarne una serie live action omonima.

4. One-Punch Man | Le migliori serie da vedere su VVVVID

One-Punch Man è un anime del 2015, diretto da Shingo Natsume. La serie segue le vicende di Saitama, un uomo medio, calvo, dall’espressione tonta e dal fisico tutt’altro che prestante che nasconde però un segreto: è in realtà un temibilissimo supereroe, che non riesce a trovare alcun avversario in grado di sconfiggerlo. Il suo pugno è in grado di mettere al tappeto chiunque, già al primo colpo. La sua incredibile forza non è però motivo di vanto per Shingo, ma di noia e vuoto esistenziale. Riuscirà a trovare un degno avversario, in grado di dargli filo da torcere?

3. Tokyo Ghoul | Le migliori serie da vedere su VVVVID

L’anime, diretto da Shuhei Morita, racconta di una Tokyo alternativa, dove la vita degli esseri umani è minacciata dai ghoul, creature che si nutrono esclusivamente di esseri umani, ma di aspetto del tutto simile a questi ultimi. In questa città vive Ken Kaneki, uno studente universitario studioso ed introverso. In un bar il ragazzo incontra Rize, sua coetanea. I due fanno amicizia, ma Ken è ignaro del fatto che la ragazza nasconda un mistero in grado di cambiargli la vita.

2. Hunter x Hunter | Le migliori serie da vedere su VVVVID

Gon Freecss è un ragazzo che non ha mai conosciuto suo padre e vive con la zia Mito, sua madre adottiva. A soli 12 anni, dopo aver incontrato Kaito, un hunter professionista, che gli racconta quando suo padre fosse uno dei migliori in questa professione, decide di partecipare all’esame per diventare lui stesso un hunter. Gon decide di prendere questa strada per seguire le orme del padre e per capire il motivo del suo abbandono quando lui era ancora in fasce. Durante l’esame incontrerà altri aspiranti Cacciatori come Leorio, Kurapika, Killua e lo spietato Hisoka. La serie del 2011, è diretta da Hiroshi Koujina.

1. Rainbow | Le migliori serie da vedere su VVVVID

La serie è una nuova uscita di VVVVID ed è datata 2010. In Rainbow, veniamo catapultati nel 1955, quando sette teenagers vengono arrestati e, in attesa di una sentenza, sono costretti a passare il loro tempo rinchiusi tutti insieme in una cella del riformatorio della Shounan Special Reform School. Qui incontrano Rokurouta Sakuragi, un ex boxer, uno dei pochi con cui instaureranno un legame che li aiuterà a difendersi contro le angherie, le sofferenze e le umiliazioni subite a causa della loro condizione di indifesi.

Un catalogo da non perdere

Come avrete potuto notare, VVVVID mette a disposizione degli utenti una vera miniera d’oro per gli amanti degli anime, qui infatti è possibili recuperare non solo le serie più in voga al momento, ma anche quelle che hanno fatto la storia di questo particolare genere ed in modo del tutto gratuito. Per ora, i nostri consigli finiscono qui, ma continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti da non perdere, senza dimenticare di tenere sempre d’occhio le nostre guide, contenenti tutte le uscite imperdibili, delle diverse piattaforme.

