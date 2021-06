Come scaricare video da Mediaset Play | Giugno 2021

Volete sapere come scaricare video da Mediaset Play? Siete nel posto giusto! Dopo aver letto questa guida sarete perfettamente in grado di effettuare il download dei contenuti presenti su Mediaset Play!

Innanzitutto prima di sapere come scaricare video da Mediaset Play è bene vedere a cosa serve e come funziona il servizio Mediaset. In parole povere grazie a Mediaset Play potrete recuperare, anche in differita, i vostri programmi preferiti.

Se ad esempio vi siete persi l’ultima puntata di Uomini e Donne, grazie a questo servizio potrete guardarlo anche dopo che esso è stato trasmesso in live. Ovvio è che potrebbe venirci voglia di guardare questo o quel programma che ci siamo persi anche senza una connessione a internet.

Al momento non c’è la possibilità “diretta” di scaricare video da Mediaset Play ma esistono metodo alternativi che vi garantiscono la funzione di download dei video Mediaset Play da PC ma anche da mobile.

In questo modo potrete godervi anche offline i vostri video Mediaset Play. Che voi decidiate di vederli da PC mentre siete in treno o da smartphone, magari mentre percorrete lunghe ed estenuanti maratone su tapirulan in palestra.

Un’anticipazione su tutte le possibilità

Prima di entrare nel vivo della guida. Voglio darvi qualche piccola anticipazione su che argomenti tratteremo, che device potremmo utilizzare e quante possibilità avrà da offrirvi questa guida.

Potrete infatti scaricare video da Mediaset Play grazie a:

Pastylink (scaricare video Mediaset Play da PC)

Video Downloader professional (scaricare video Mediaset Play da Chrome)

Firefox Quantum (pscaricare video Mediaset Play da Firefox)

Total (scaricare video Mediaset Play da iOS)

Download video (scaricare video Mediaset Play da Android)

Nuovo metodo funzionante: Taper Monkey (scaricare video Mediaset Play da PC con Chrome o Firefox)

In poche parole in questa guida avete la possibilità di vedere tutti i programmi, le serie TV e i Film presenti sul portale Mediaset Play anche senza dover sfruttare una connessione a internet.

Se durante un viaggio in treno via andrà di vedere la serie TV Rosy Abate, Uomini e Donne, DC’S Legends Of Tomorrow o qualsiasi altro video presente sul catalogo Mediaset potrete farlo senza dover utilizzare la rete cellulare. Evitando così anche noiose interruzioni causate da gallerie o cambi di celle.

Ora che abbiamo fatto una doverosa e importante infarinatura generale, direi che possiamo passare al fulcro di questa guida e sviscerare ogni segreto e metodo per raggiungere il nostro scopo. Se seguirete i nostri consigli potrete godere di tutto l’intrattenimento che desiderate anche senza sfruttare obbligatoriamente il servizio di streaming offerto da Mediaset.

Come scaricare video da Mediaset Play: facciamolo da PC con Pastylink!

Il primo metodo come anticipato è quello di sfruttare un servizio online e completamente gratuito. Utilizzare Pastylink è davvero facile e immediato. Seguite i consigli che vi sto per suggerire e avrete la possibilità di effettuare download da Mediaset Play in pochi e rapidi passaggi.

La prima cosa da fare è ovviamente andare sulle pagine del servizio streaming Mediaset. Scegliete il video di vostro interesse e apritelo. In una pagina diversa aprite anche PastyLink tramite l’indirizzo che vi ho fornito poc’anzi.

Copiate l’indirizzo URL del video di vostro interesse e incollatelo all’interno della barra presente nella pagina del downloader online. Se avete qualche dubbio potete dare un’occhiata alla foto appena qui sopra, sono sicuro sarà in grado di togliervi ogni perplessità.

Una volta incollato il link nella barra appena citata se avete fatto tutto correttamente vi troverete esattamente come nella foto appena qui sopra. Dove viene riportato un “cerchio con all’interno il simbolo del Play”. Ora avete davanti due opzioni. Non temete vi spiegherò come usare entrambe, anche se sono molto semplici credo sia meglio approfondire!

Opzione uno con Pastylink

Una volta seguiti i passaggi sovra elencati potrete utilizzare il tasto destro del mouse per premere su cerchio con il Play (o sul titolo del video da scaricare). Una volta fatto vi si aprirà il classico menù a tendina e premendo su “salva link con nome” avrete la possibilità di salvare in formato Mp4 il vostro video.

Ovviamente potete anche scegliere la cartella di destinazione del file. Così facendo avrete il vostro video scaricato da Mediaset Play sempre disponibile anche offline.

Opzione due con Pastylink

Nel caso sbagliaste qualche passaggio non temete! Non dovrete effettuare tutta la trafila vista in precedenza. In caso di errore, o se semplicemente vi si dovesse aprire il filmato invece della finestra di download potete ancora scaricare il file tranquillamente.

Come potete vedere dalla foto c’è la possibilità che il filmato che state cercando di scaricare si apra in una piccola finestra di visione. Premete sui tre pallini in verticale che ci sono in basso a destra e vi troverete la scritta “scarica”. Esattamente come potete vedere dalla foto che vi ho postato appena qui sopra.

Il download partirà in automatico e potrete godervi anche in questo caso il vostro filmato anche quando sarete sprovvisti di una connessione a internet.

Come scaricare video da Mediaset Play: facciamolo da PC con l’estensione di Chrome Video Downloader professional

Un’altra soluzione è quella di fare tutto tramite Google. Senza siti esterni è possibile infatti raggiungere ugualmente il nostro obbiettivo!

Se decidete che per voi la soluzione migliore è quella di usare un’estensione di Chrome per scaricare i vostri video da Mediaset Play, seguite questi brevi e semplici passaggi.

Aggiungete l’estensione per chrome Video Downloader professional. Una volta fatto andate sul video di vostro interesse e premete sulla freccia che si trova in alto a destra, esattamente in fianco all‘indirizzo URL. Se avrete eseguito tutti i passaggi correttamente si avvierà il download del video che avete scelto.

Ovviamente anche questa volta una terminato di scaricare il file esso sarà riproducibile anche offline.

Come scaricare video da Mediaset Play: facciamolo da PC con l’estensione di Firefox Video DownloadHelper

Se il vostro browser internet preferito non è Chrome ma Firefox non temete abbiamo una soluzione anche in questo caso! Come sempre vi invito a seguire passo, passo i consigli e le spiegazioni che state per leggere in modo da poter scaricare video da Mediaset Play senza problemi.

Se avete dimestichezza con le estensioni sapete che sono tutte molto semplici da utilizzare e questa non fa eccezione. Come nel paragrafo precedente i passaggi fondamentali da fare sono tre. Aggiungere l’estensione, andare sulla pagina di riproduzione del video d’interesse, premere sull’icona dell’estensione per scegliere formato e “peso” del video.

Non voglio dilungarmi troppo in questa spiegazione ma, se serve, potete utilizzare il box dei commenti per chiedere aiuto o suggerire qualche modifica.

Come scaricare video da Mediaset Play: usiamo iPhone o iPad (iOS)

Potrebbe interessarci ovviamente anche il download di video da Mediaset Play tramite iOS. Per poterlo fare esiste un’applicazione che risulta davvero interessante!

I passaggi anche in questo caso semplici, veloci ed efficaci. Vi basterà infatti scaricare l’app Total files. Una volta installata noterete subito che al suo interno c’è un vero e proprio motore di ricerca. Potete individuarlo tramite il disegno del “mondo” in basso a destra.

Una volta aperto il browser dell’app incollateci il link del filmato che vi interessa scaricare. Premete sul pulsante “play” e dopo qualche secondo di riproduzione sarà il software stesso a chiedervi se vi interessa scaricare il filmato. Date il vostro consenso e il gioco è fatto!

Come scaricare video da Mediaset Play: usiamo Android

Se avete un dispositivo con sistema operativo Android vi interesserà sapere che esiste un’app per il download di video da Mediaset Play. Il funzionamento di questa app è molto simile a quella dei cugini dalla “mela morsicata”.

Infatti una volta scaricato e installato Download video vi troverete di nuovo davanti a un motore di ricerca. Potete scegliere se inserire il link al suo interno oppure sfruttare lo stesso per raggiungere il video di vostro interesse.

Una volta avviato il player del video vi apparirà (in basso a destra) una freccia rossa rivolta verso il basso. Premete sulla stessa e scegliete il file video con le dimensioni più generose. Anche in questo caso sarà un gioco da ragazzi scaricare video da Mediaset Play.

Come scaricare video da Mediaset Play: nuovo metodo da PC, TaperMonkey

Eccoci al nuovo metodo funzionante per scaricare video da Mediaset Play. Con l’ultimo aggiornamento della piattaforma la maggior parte dei metodi precedenti non sono più validi, andiamo dunque a scoprire la nuova soluzione.

Per utilizzare questa soluzione è necessario avere installato sul proprio PC un browser tra Chrome o Firefox.

Iniziamo scaricando un’estensione chiamata TaperMonkey.

L’estensione TaperMonkey permette al broswer di aggiungere o modificare degli script che variano funzioni e aspetto dei siti web. Ed è esattamente quello che succederà con Mediaset Play.

Dopo aver scaricato ed attivato Tapermonkey (se non è attivo non potrete utilizzare gli script), collegatevi alla pagina qui sotto per scaricare ed attivare lo script.

Ora che avete sia Tapermonkey che lo script attivo, potete collegarvi a Mediaset Play e sotto ai video troverete il tasto per scaricarlo, vi basterà cliccare sul tasto e poi cliccare con il tasto destro sul video e selezionare “Scarica Video come”.

Appuntamento al prossimo mese!

Questi erano i nostri consigli per scaricare i vostri video preferiti e guardarli anche senza una connessione a internet. Ovviamente ci vediamo il mese prossimo su questa pagina con aggiornamenti e suggerimenti. Seguiteci anche nel quotidiano per rimanere sempre aggiornati sul mondo della tecnologia e non.