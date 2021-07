Oppo A16: il nuovo entry level svelato ufficialmente

La società cinese ha da poco annunciato la disponibilità, solo in Indonesia per adesso, del nuovo Oppo A16, smartphone di fascia bassa dotato di una capiente batteria ed un pannello LCD da 6,52″ HD+

Il nuovo Oppo A16 si configura come un dispositivo ultra economico adatto a chi cerca l’essenziale in un telefono. In linea generale il device ha un ampio display da 6,52″ con risoluzione HD+, un modulo fotografico composto da 3 lenti e come SoC monta un MediaTEk Helio G35. Completano il quadro 3GB di RAM e 32GB di memoria ROM, quest’ultima ampliabile tramite l’ausilio di una scheda MicroSD. Sorprende, aldilà del prezzo particolarmente esiguo, la presenza di Android 11 come sistema operativo.

Oppo A16: scheda tecnica

La dotazione hardware completa prevede:

Display: LCD IPS da 6,52″ HD+ con notch a goccia;

da con notch a goccia; CPU: SoC MediaTek Helio G35 ;

; GPU: IMG PowerVR GE8320 @ 680 MHz ;

; RAM: 3GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 13MP + obiettivo macro da 2MP + monocromatica da 2MP ;

+ obiettivo macro da + monocromatica da ; fotocamera anteriore: 8MP ;

; connettività: Jack audio da 3,5 mm, porta USB-C, scanner di impronte digitali laterale ;

; batteria: 5000mAh ;

; dimensioni: 163,8 x 75,6 x 8,4mm ;

; peso: 190g ;

; colori: Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black ;

; OS: Android 11 personalizzato ColorOS 11.1 ;

; Prezzo: ~115€

Oppo A16: analisi

Il fiore all’occhiello di questo terminale è la batteria, avente una capacità di 5000mAh in grado di rendere operativo il dispositivo per un paio di giorni. Questo grazie anche alla configurazione hardware poco energivora, avendo come cuore pulsante un MediaTek Helio G35, processore di fascia bassa adatto per quei terminali che non devono svolgere operazioni “pesanti” quali che possono essere l’esecuzione di videogiochi, l’apertura di fogli di calcolo o operazioni di videoediting. I soli 3GB di memoria RAM permetteranno un multitasking delle diverse applicazioni appena sufficiente. La memoria ROM da 32GB si esaurirà in un soffio, costringendovi obbligatoriamente a far uso di una MicroSD nel qual cosa vogliate installare diverse app o salvare tante fotografie/video.

In merito a questi ultimi, il comparto fotografico offrirà scatti appena accettabili dal momento che il sensore principale da 13MP non potrà certo fare miracoli. Peccato per il pannello LCD IPS da 6,52″ con risoluzione solo HD+, con una dimensione così generosa si poteva ambire almeno al FHD+. Probabilmente si è optato per questa scelta in modo da mantenere un costo di produzione unitario estremamente basso. Parlando di connettività, infine, va segnalata la presenza dello scanner per le impronte digitali e del jack da 3,5mm per il collegamento di auricolari cablati. Manca il modem 5G, ma il supporto alle reti 4G LTE assicurano comunque una velocità considerevole nel download/upload di foto/video o qualsiasi altra tipologia di dati. Tutto questo per soli 115€.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level di Oppo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!