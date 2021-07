Respawn Entertainment al lavoro su di un nuovo gioco single player

Attraverso un annuncio di lavoro, Respawn Entertainment conferma di essere attualmente al lavoro su di un nuovo gioco di natura single player

Sebbene non sia una notizia recente, sappiamo già da tempo come Respawn Entertainment abbia messo in stand by la serie di Titanfall. Questo, però, non vuol dire che il team non abbia intenzione di dedicare le proprie forze ad altre produzioni che esulino da Apex Legends, il battle royale free to play che tanto successo sta riscuotendo sin dal suo giorno di debutto. A confermare la volontà di continuare ad espandere i propri orizzonti, difatti, giunge un nuovo annuncio di lavoro diffuso tramite Twitter, e attraverso il quale il team indica come sia attualmente in lavorazione un nuovo titolo di natura single player. E no, a quanto pare non dovrebbe trattarsi del già confermato sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, bensì di una produzione completamente differente.

Respawn Entertainement: un gioco single player è in cantiere

A far correre la fantasia dei fan del team, ci ha pensato il creative director dello studio, Mohammad Alavi, che attraverso Twitter ha condiviso le posizioni attualmente aperte presso Respawn, confermando come le nuove leve saranno impegnate nella realizzazione di una nuova avventura di tipo single player. Le richieste vertono attorno alle figure di Lead Technical Game Designer, Senior Technical Game Designer, Senior Combat Designer, e Senior Level Designer, che contribuiranno a rinfoltire le fila del personale impegnato in questo progetto, il cui sviluppo è appena iniziato.

We're developing a brand new singleplayer adventure from Respawn Entertainment. We're a small, but ambitious team with a history of dreaming big and making splashes. Come work with us:https://t.co/UCeYwarI6khttps://t.co/Qeonc5IzfGhttps://t.co/rKxhtgXFiUhttps://t.co/rNaI4zoq0J pic.twitter.com/g0zgQVUS4D — Badmofo | Mohammad Alavi (@iambadmofo) July 22, 2021

Ovviamente è ancora presto per lanciarsi in ardite supposizioni in merito alla natura del prossimo gioco targato Respawn, dato che l’annuncio stesso non offre ulteriori dettagli oltre quelli che vi abbiamo appena riportato. E con tutta probabilità, dato che il tutto si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, dovremo attendere ancora un po’ prima che venga fatta maggiore chiarezza in merito.

Ovviamente noi di tuttoteK siamo ansiosi, come voi, di saperne di più al riguardo, e come di consueto non mancheremo di tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi del caso, pertanto l’invito non può che essere quello di continuare a seguirci tramite le nostre pagine. Nell’attesa di nuove informazioni, qualora siate in cerca di titoli a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissime offerte.