Recensione del gioco Crazy time

Un po’ di informazioni utili sul gioco online Crazy time, che vi torneranno sicuramente utili se deciderete di provarlo e giocare

Non è difficile capire il processo di gioco. Per effettuare una scommessa è previsto un certo periodo di tempo. La dimensione minima è di soli 10 centesimi. Il massimo raggiunge le 5000 sterline. Di conseguenza, questo gioco può essere consigliato sia a coloro che preferiscono non rischiare il proprio patrimonio, sia agli high roller.

Crazy Time https://crazy-time.org/ prevede di scommettere sui numeri e/o su uno qualsiasi dei 4 tipi di bonus disponibili. Il giocatore ha a disposizione fino a 15 secondi per fare un pronostico. Allo scadere del tempo, la ruota gira. Parallelamente, gira anche la parte superiore della slot. Se la scommessa sul numero ha avuto successo, si ottiene il moltiplicatore Top Spin. Il monitoraggio di Crazy Time dimostra che fornisce premi più generosi. Nei giri bonus, il gioco si sviluppa secondo le regole in essi stabilite.

Il gioco prevede un totale di 54 segmenti sul rullo. Essi sono distribuiti in modo non uniforme. In particolare, gli utenti vedranno:

21 segmenti per il numero 1. La puntata viene pagata nel formato 1x.

13 segmenti per il numero 2. La scommessa viene pagata nel formato 2x.

7 celle per la cifra 5. Fornisce una vincita di 5x.

4 celle per il numero 10. La puntata viene pagata nel formato 10x.

Sono previsti anche segmenti bonus. In totale, ci sono 9 celle di questo tipo. Non è difficile calcolare che le statistiche di Crazy Time sono tali che ogni 6-7 giri possono portare dei bonus. Tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che l’host può cambiare la direzione della ruota. Questo influisce sulle possibilità di essere tra i vincitori. Crazy Time online può essere seguito in diretta. Questo vi permetterà di sentire tutto lo spirito eccitante della slot.

Il giro principale di Crazy Time

Per far fruttare i vostri giri, cercate di registrarvi presso una società affidabile. La presenza della demo di Crazy Time è un criterio di scelta importante, ma non l’unico. È meglio prestare attenzione ai marchi presenti nella nostra lista. Si tratta di società affidabili di cui ci si può fidare al 100%. La cooperazione con loro non comporta rischi o costi. Scegliendo Crazy Time o questa slot in altri giochi, gli utenti non rischiano assolutamente nulla. I vantaggi delle aziende affidabili sono considerati

accesso 24 ore su 24;

la possibilità di risolvere rapidamente tutti i problemi con l’aiuto di un assistente personale;

generosi bonus che si applicano sia ai nuovi utenti sia ai giocatori registrati da tempo;

una varietà di metodi di pagamento disponibili, grazie ai quali sarà possibile effettuare rapidamente le transazioni.

Giri bonus a tempo di follia

Una delle principali carte vincenti dello sviluppo è la presenza di generosi bonus. Le regole suggeriscono che qui sono disponibili 4 varietà di giri aggiuntivi. In totale, sono disponibili su 9 celle. Nei giri bonus Crazy Time ogni utente può contare su vincite maggiori. La ricompensa massima per volta supera le 20000 volte la puntata originale. Tutto ciò rende questa slot una scelta razionale per chiunque voglia guadagnare.

Giro bonus Coin Flip

Uno dei bonus più semplici è il Coin Flip. Per tutti gli appassionati del gioco Crazy Time, si tratta di un’ulteriore possibilità di fare un grande colpo. Davanti all’utente si troverà una moneta con un lato rosso e uno blu. Indovinate quale cadrà, impostate il moltiplicatore e potrete ottenere un grande punteggio. Non abbiate paura di tentare la fortuna e il profitto non vi farà attendere a lungo. È possibile utilizzare questa opzione bonus molto spesso.

Bonus round Caccia al denaro

In questo round gli utenti si troveranno di fronte a un enorme schermo. Su di esso sono presenti 108 celle contemporaneamente. Dietro ognuna di esse sono nascosti dei moltiplicatori, che permettono di aumentare le dimensioni standard delle vincite. I simboli sono misti. Si sceglie uno qualsiasi di essi e il sistema determina il moltiplicatore per l’utente. Le statistiche di Crazy Time mostrano che è abbastanza realistico essere tra i vincitori. E se il gameplay dell’azienda vi causerà delle domande, allora assicuratevi di contattare il supporto.

Bonus round Pachinko

In questo round, gli utenti si troveranno di fronte all’omonimo muro. Lì vedranno un disco e dei pioli. Colpendo il muro, il sistema mostrerà il moltiplicatore che cadrà. Come giocare a Crazy Time non è difficile da capire. Soprattutto, ci sarà l’opportunità di testare il gioco e di contare sulla massima ricompensa. Il moltiplicatore massimo in questo turno può raggiungere x10000. Non sorprende che, in presenza di tali bonus, la mancanza di jackpot per questa slot non appaia critica.

Giro Bonus Crazy Time

L’ultimo degli incentivi disponibili è il più generoso. Davanti all’utente si troverà una ruota panoramica. È necessario scegliere una delle frecce (multicolore). Su quale settore punterà tale sarà il moltiplicatore. Molto spesso la strategia di gioco di Crazy Time consente di superare di 2-3 volte le vincite standard. Il moltiplicatore massimo all’interno del bonus presentato può raggiungere x20000. Si tratta di una ricompensa record, prevista dal gioco.

Informazioni utili su Crazy time

Un po’ di informazioni utili sul gioco online Crazy time, che vi torneranno sicuramente utili se deciderete di giocare ai casinò online con denaro reale: