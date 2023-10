eToro come funziona: tutto quello che c’è da sapere

eToro è una piattaforma regolamentata da diversi enti di vigilanza, tra cui la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e la Financial Conduct Authority (FCA) . La piattaforma offre anche una serie di strumenti di gestione del rischio, come lo stop-loss e il take-profit .

eToro è una piattaforma di trading online che offre una serie di vantaggi per gli investitori. La piattaforma è una buona scelta per gli investitori di tutti i livelli di esperienza, dai principianti agli esperti.

Per fare trading su eToro, è necessario selezionare un asset da investire . La piattaforma offre una varietà di strumenti per aiutarti a prendere una decisione, tra cui grafici, analisi tecniche e notizie finanziarie .

Per aprire un conto su eToro , è necessario visitare il sito web della piattaforma e compilare un modulo di registrazione. Il modulo richiede informazioni personali, come nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono .

La piattaforma è disponibile in 27 lingue e ha oltre 27 milioni di utenti in tutto il mondo.

In questo articolo vedremo eToro Come funziona, quali sono i vantaggi della piattaforma e a cosa stare attenti

