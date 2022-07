IIDEA lancia Press Start, un incontro per gli studenti che vogliono lavorare nel mondo dei videogiochi

IIDEA lancia Press Start, il primo appuntamento per gli studenti che sognano di lavorare nell’industria dei videogiochi

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, lancerà quest’anno la sua prima iniziativa dedicata agli studenti interessati a trovare uno sbocco professionale nel settore dei videogiochi. Sarà il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Cultural Partner dell’evento, ad ospitare la prima edizione di Press Start – Video Game Student Conference, appuntamento ideato per raccontare a ragazzi e ragazze che ambiscono ad un lavoro nell’industria il “dietro le quinte” del settore dei videogiochi.

Press Start nasce dalla volontà e dall’impegno del gruppo di aziende, composto anche da 34BigThings, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engine, che nell’ultimo anno ha lavorato per creare una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell’industria dei videogiochi che finora mancava in Italia.

Con Press Start, IIDEA aiuterà gli studenti a comprendere meglio l’industria dei videogiochi

Stando ai dati riportati nell’ultimo Censimento dei Game Developer Italiani realizzato da IIDEA nel 2021, in Italia i professionisti impiegati nella produzione di videogiochi sono oltre 1600, rispetto ai 1100 del 2018. Negli ultimi 2 anni il 35% delle imprese hanno assunto nuovo personale, il 59% pianifica di farlo nei prossimi due anni. Il settore è in grado di generare opportunità professionali soprattutto per le giovani generazioni (il 79% degli addetti ha un’età inferiore ai 36 anni) e in ambiti differenti con un grande valore aggiunto in termini di competenze specialistiche, come tecnologia, arte e design, oltre a management e a supporto.

Lavorare nell’industria dei videogiochi: da dove iniziare? Quali sbocchi professionali offre il settore? Che competenze sono richieste per i diversi ruoli? Come candidarsi per la prima volta ad una posizione? A queste e altre domande si cercherà di dare una risposta durante la due giorni in cui sarà possibile entrare in contatto con chi lavora nel settore, incontrare i principali studi di sviluppo di videogiochi italiani e candidare i propri lavori ad una giuria specializzata.

L’evento sarà articolato su tre diverse macro-attività: talk, matchmaking e award. Le conferenze, tenute da professionisti dell’industria italiana, analizzeranno le diverse aree produttive: programmazione, produzione, game design, narrative design, art direction, QA e testing, musica ed effetti sonori e marketing e comunicazione.

Chi parteciperà in presenza all’evento avrà l’opportunità unica di fissare incontri 1:1 finalizzati all’orientamento e al recruiting di nuove risorse con alcune tra le più importanti realtà del settore che operano in Italia. Gli appuntamenti potranno essere fissati attraverso la piattaforma MeetToMatch, matchmaking partner di Press Start.

Per valorizzare la creatività degli studenti, sono stati istituiti, inoltre, i Video Game Student Awards, una competizione aperta a tutti gli studenti e destinata a progetti realizzati in gruppo. Una giuria di professionisti del settore assegnerà tre diversi riconoscimenti, Fresco Award, Luna Award e Strano Award, che premieranno rispettivamente un videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream; un videogioco che propone delle basi solide per un potenziale successo commerciale; un videogioco che propone qualcosa di totalmente diverso dagli standard classici o un’idea particolarmente folle.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.