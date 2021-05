Migliori siti per giocare a scacchi online | Maggio 2021

In questa nostra nuova guida, vogliamo introdurvi al mondo dei siti di scacchi online: quali sono i migliori? Quali quelli che permettono più personalizzazione? Scopritelo con noi

Siete stanchi di giocare a scacchi in giochi per PC contro un’Intelligenza Artificiale che a volte sembra quella di un bambino di quattro anni e altre quella del campione del mondo? Siete rimasti anche voi affascinati dalla serie di Netflix “La regina degli scacchi” e volete provare ad entrare in questo fantastico, ma al contempo terribilmente difficile mondo? Questa guida è quel che fa per voi allora.

Che siate veterani che da sempre hanno questa meravigliosa passione o che vi siate avvicinati da poco, è indubbio che giocare a scacchi, così come qualsiasi altra attività competitiva, contro altre persone piuttosto che contro una macchina è sicuramente più coinvolgente, vario ed entusiasmante. Lasciate che siamo noi di tuttoteK, con questa breve guida, a mostrarvi quali sono i migliori siti dove poter giocare a scacchi. Tutto rigorosamente senza scaricare nulla, completamente online e gratis!

Scacco matto!

In questa guida che illustra i migliori siti online dove poter giocare a scacchi, vogliamo mostrarvi quali sono i quattro migliori portali gratuiti e completamente online (senza alcun bisogno di scaricare nulla, insomma) per poter mettere alla prova le vostre capacità con la scacchiera. In alcuni casi non sarà necessaria nemmeno la registrazione e, in altri, saranno disponibili anche versioni per cellulari. In quest’ultimo caso, però, è ovvio che dovrete scaricare l’applicazione dal rispettivo store del vostro dispositivo mobile. Detto questo, iniziamo!

Chess.com – Migliori siti per giocare a scacchi online

Il primo sito contro cui vi scontrerete se cercate un modo per giocare a scacchi online è sicuramente Chess.com. In realtà, questa opzione è anche la più popolata, considerando che il portale conta più di venti milioni di utenti registrati. Ebbene sì, in questo caso la registrazione è d’obbligo, ma potete anche autenticarvi utilizzando Facebook o Google.

La registrazione è completamente gratuita, così come giocare nel portale, ma se volete sbloccare qualche funzionalità aggiuntiva o semplicemente eliminare le pubblicità potrete sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Una volta effettuato l’accesso, potrete sfidare altri giocatori in giro per il mondo. Chess.com è uno di quei siti che è disponibile anche come applicazione per Android ed iOS, sia su cellulari sia su tablet.

Lichess.org – Migliori siti per giocare a scacchi online

Lichess.org è un portale dedicato agli scacchi che vi permette di sedervi davanti ad una scacchiera opensource. Il sito non è sicuramente popolato come Chess.com, ma conta comunque più di un milione di partite al giorno e, inoltre, non richiede alcuna forma di registrazione se volete fare solo una partita. Sarà invece necessario accedere al sito nel caso in cui vogliate registrare i vostri progressi, i punteggi e tutte le partite che avete effettuato contro gli altri utenti. In questo caso, comunque, sarà tutto sempre gratuito.

Su Lichess.org potete giocare sia contro altri giocatori in tutto il mondo, sia nella ormai vecchia (ma sempre piena di sfida) modalità classica contro l’Intelligenza Artificiale. Inoltre sono disponibili alcune modalità secondarie e mini-giochi a tema scacchi che vi permetteranno di affinare le vostre tecniche. Consigliato!

Chess.org – Migliori siti per giocare a scacchi online

Chess.org è molto simile, nella sua gestione, a Chess.com. Il portale permette sempre di giocare contro altri giocatori online, in modo completamente gratuito, ma a differenza del primo non necessita di alcun tipo di registrazione. Il portale è piuttosto immediato: collegatevi, cliccate su “Play Now” e giocate contro altri giocatori online. Se invece volete provare a sfidare il computer, potete benissimo sfruttare la modalità che il sito vi mette a disposizione. Potete anche invitare un vostro amico, grazie a “Invite a Friend”.

All’interno del sito è presente un negozio che vi permette di acquistare skin per la scacchiera, le pedine e quant’altro, per poter personalizzare al meglio la vostra esperienza. Fate attenzione perché, ovviamente, per fare acquisti è necessaria la moneta reale. Chess.org è comunque il sito più adatto a tutti coloro che vogliono semplicemente fare una partita casuale, senza troppe complicazioni.

Spark Chess – Migliori siti per giocare a scacchi online

L’ultimo sito che vogliamo prendere in considerazione in questa guida è Spark Chess. Questo forse è, insieme a Chess.org, il portale più immediato per fare una semplice partita a scacchi: lasciate caricare il sito e vi troverete immediatamente davanti la schermata con la scacchiera. Spark Chess offre anche due interessanti modalità aggiuntive per ampliare ancora di più l’orizzonte della vostra conoscenza del mondo degli scacchi.

La prima è chiamata Chess Puzzles e presenta una serie di mini-giochi e sfide basate sulle partite del passato dei più grandi giocatori di scacchi. La seconda, invece, è Learn Chess, che seguendo la filosofia della prima modalità, vi mette davanti una scacchiera su cui sono replicate le mosse dei campioni di scacchi. Replicarle e imparare a contrastarle, poi, starà a voi e al vostro senso di strategia!

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra guida sui migliori siti per giocare a scacchi online. Siete appassionati a questo tipo di attività? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!