Migliori giochi VR per PC | Aprile 2021

La Realtà Virtuale è sempre stata un sogno di qualsiasi videogiocatore fin da piccolo. La possibilità di entrare davvero dentro quegli immaginari e la sensazione di poter interagire fisicamente con i personaggi videoludici è un’idea davvero affascinante. Da qualche anno a questa parte ci stiamo avvicinando a quelle idee fantasiose, infatti i visori attualmente in commercio riescono a proporre delle esperienze davvero uniche che non si possono avere con il videogioco classico. Andiamo quindi a vedere quali sono i migliori giochi disponibili per la Realtà Virtuale su PC.

Un modo parallelo per videogiocare

Il mercato della Realtà Virtuale su PC è vasto e variegato. Ormai esistono diversi tipi di visori che permettono di soddisfare le esigenze di tutti noi, se volete essere aiutati nella scelta del visore più adatto vi lasciamo alla guida dei migliori visori per PC. Una volta scelto il visore che fa per voi vi ritroverete una vasta offerta di titoli che continua a crescere con il tempo. Se qualche anno fa era possibile trovare solo brevi esperienze di poche ore le quali permettevano di assaggiare le potenzialità della VR, adesso sono stati sviluppati veri e propri videogiochi al pari di quelli per le piattaforme classiche.

La realtà virtuale permette di esplorare nuovi generi e nuovi modi di avere interazione. Si è ormai creato un vero e proprio mondo parallelo rispetto a quello classico. Con il passare del tempo la Realtà Virtuale e il videogioco tradizionale continueranno a convivere senza sostituire l’altro. Se volete quindi provare nuove esperienze la VR potrebbe essere quello che fa per voi.

Asgard’s Wrath – Migliori giochi VR per PC

La mitologia norrena esercita indubbiamente un grande fascino su molti videogiocatori. In Asgard’s Wrath è possibile vivere in prima persona lo svolgersi di questi miti nordici. Il gioco è un esclusiva dei sistemi Oculus ed è sviluppato da Sanzaru Games. Nei panni di un giovane dio vi troverete a fiancheggiare Loki nei suoi loschi piani.

Asgard’s Wrath è un action-GDR che non ha nulla da invidiare ai giochi dello stesso genere disponibili per console e PC. Nel corso delle oltre 20 ore necessarie a completare il gioco si alternano fasi di combattimento all’arma bianca a fasi esplorative insieme ai propri compagni di avventura fino ad affrontare colossali boss ispirati alle leggende scandinave. Inoltre a livello grafico è uno dei migliori giochi per la Realtà Virtuale, in grado di farvi sognare davvero ad occhi aperti.

Beat Saber – Migliori giochi VR per PC

La Realtà Virtuale è in grado anche di creare la possibilità di trasformare generi conosciuti ed esplorati profondamente in modi mai visti prima. Beat Saber fa proprio questo con il genere dei rhythm game con un idea molto semplice. Lo scopo del gioco è quello di utilizzare le due spade luminose che si hanno a disposizione per tagliare i cubi rossi e blu nella direzione corretta, i quali ci verranno incontro a ritmo di musica.

Con questa semplice formula Beat Saber è uno dei migliori giochi disponibili per la VR. La soundtrack originale è curata da Jaroslav Beck, compositore che si è occupato tra le altre cose della colonna sonora dei corti di Overwatch per la Blizzard. Inoltre nella versione definitiva Beat Saber permette di creare i propri livelli con canzoni personalizzate.

Super Hot VR – Migliori giochi VR per PC

Uno sparatutto in prima persona con una peculiare meccanica che trova la sua massima espressione in VR. Super Hot VR è strutturato una serie di livelli in cui dovrete sconfiggere tutti i nemici che vi si porranno davanti, con la particolarità che il tempo scorre solamente quando il giocatore si muove. Effettivamente si potrebbe parlare più di un puzzle che di un classico sparatutto in prima persona.

Il giocatore deve calibrare i movimenti alla perfezione per superare i livelli più difficili. Inoltre il gioco è caratterizzato da una metanarrazione davvero interessante, che aumenta a dismisura il coinvolgimento e l’immersione. E’ uno di quei titoli che una volta inserito il casco farete fatica a smettere di giocarci, per questo lo consigliamo all’interno di questa guida.

Keep Talking and Nobody Explode – Migliori giochi VR per PC

Ecco un gioco davvero originale che fa della cooperazione il suo punto di forza. Keep Talking and Nobody Explode propone una serie di livelli in cui una bomba è generata casualmente. Il possessore del visore ha lo scopo di disinnescarla ed è l’unico che può vederla.

Il compagno (o i compagni) saranno in possesso del manuale che permette di disinnescare la bomba. Nel ruolo degli esperti i giocatori con il manuale dovranno comunicare con il giocatore con il visore solo attraverso la loro voce, in questo modo sarà possibile superare il livello. Se il tempo scade o se si compiono più di tre errori la bomba esplode e si va incontro alla sconfitta. Keep Talking and Nobody Explode riesce a fare un uso davvero unico della realtà virtuale, confermando che questa interessante tecnologia permette di esplorare nuovi modi di fare videogiochi.

Elite: Dangerous – Migliori giochi VR per PC

Viaggiare nello spazio è uno dei sogni più comuni e purtroppo irraggiungibili. Con Elite: Dangerous in versione VR possiamo immedesimarci un po’ di più in una ipotetica vita tra le stelle. Il simulatore spaziale offre la possibilità di pilotare la propria astronave all’interno di un universo generato proceduralmente. Sta a noi decidere se allearci con le fazioni esistenti oppure mercanteggiare per accumulare ricchezze.

Uno dei vantaggi del gioco è quello di essere molto “amichevole” nei confronti di chi soffre di motion sickness in quanto saremo seduti a bordo della nostra astronave. Però fate attenzione, Elite: Dangerous è davvero complesso e per giocarlo al meglio c’è bisogno di dedicargli parecchio tempo.

Half-Life: Alyx – Migliori giochi VR per PC

Non può mancare quella che forse ad ora è la prima vera killer application per la Realtà Virtuale. La leggendaria saga di Half-Life torna dopo quasi 13 anni con un nuovo capitolo attesissimo dai videogiocatori. Questo spin-off si pone prima degli eventi di Half-Life 2, bisognerà quindi aspettare un eventuale seguito per scoprire come vanno a finire le avventure di Gordon Freeman. Questo però non impedisce di vivere City 17 come non è mai stato possibile fino ad ora.

Una serie di trovate di gameplay incredibili nel corso di tutte le sue 15 ore di gioco rendono Half-Life: Alyx un vero e proprio must buy se si è in possesso di un visore VR. Questa volta Valve ha fatto centro e rivoluziona completamente i canoni di un gioco in Realtà Virtuale, con il primo gioco tripla A per questo tipo di periferiche. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro per questa saga immortale.

Arizona Sunshine – Migliori giochi VR per PC

Passiamo ad un gioco che non nasconde i suoi molti difetti, ma che può comunque dire la sua in un panorama come quello della Realtà Virtuale. Arizona Sunshine è uno sparatutto in prima persona dove tutto quello che dovremo fare è affrontare delle orde di zombie intente ad aggredirci. Il titolo non gode di una longevità troppo elevata, ma vi farà divertire abbastanza da ritenervi soddisfatti.

Il gameplay è davvero ben costruito, i controlli sono molto precisi e la risposta delle armi è ottima. Inoltre è possibile interagire con l’ambiente in diversi modi, dalla possibilità di creare delle coperture di fortuna fino ad attivare dei macchinari che vi potranno essere di aiuto. Per un appassionato di Realtà Virtuale Arizona Sunshine propone diverse ore di puro divertimento e difficilmente rimarrà deluso.

Lone Echo – Migliori giochi VR per PC

Il movimento nei giochi VR vi crea motion sickness e il sistema con i teletrasporti non vi soddisfa? Allora Lone Echo potrebbe rivelarsi una fantastica variazione sul tema che vi farà conoscere un nuovo modo di muoversi in un gioco VR. Il punto di forte di Lone Echo infatti è proprio questo. Ci troviamo a gravità zero, così il team di Ready at Dawn (famosi per The Order. 1886) hanno sviluppato un sistema di movimento piuttosto innovativo.

È possibile aggrapparsi a qualsiasi parete od oggetto presente a schermo, dandosi una spinta sulle pareti il personaggio fluttuerà fino a quando non vi spingerete di nuovo. Anche gli oggetti hanno una fisica che li farà fluttuare nel vuoto, aumentando così la sensazione di trovarsi su una navicella spaziale. Senza contare poi la modalità multiplayer Echo Arena, basata su un peculiare sport praticato sempre in assenza di gravità. Lone Echo è disponibile in esclusiva sui dispositivi Oculus.

The Talos Principle VR – Migliori giochi VR per PC

Uno dei puzzle più amati degli ultimi anni arriva con la sua versione dedicata alla realtà Virtuale. Il gioco è sostanzialmente lo stesso dell’originale, l’unica novità è quella di entrare in prima persona in questo fantastico titolo. All’interno del pacchetto inoltre è anche disponibile il DLC Road to Gehenna che rende questa versione sicuramente la migliore possibile da acquistare se volete recuperare il gioco e siete in possesso di un visore.

La Realtà Virtuale è stata curata particolarmente bene. Infatti ci saranno tre modalità disponibili per il movimento: stanza intera, in piedi o seduti. In questo modo la gradevolezza dell’esplorazione e l’immersività aumenta esponenzialmente. Particolarmente consigliato se volete un gioco dai ritmi più bassi, che vi farà riflettere sui puzzle sempre più ostici da affrontare per proseguire in The Talos Principle VR.

Trover Saves the Universe – Migliori giochi VR per PC

Rick & Morty ha avuto un successo straordinario tra il pubblico grazie al suo umorismo brillante ed allo stesso tempo folle. Tutto questo potrete ritrovarlo in un videogioco VR. Non a caso Trover Saves the Universe è realizzato da Squanch Games, la software house fondata da Justin Roiland, co-creatore della serie Adult Swim.

Il gioco si basa tantissimo su questo tipo di comicità, vero punto forte della produzione. Voi sarete posizionati su una sedia e, attraverso i comandi della postazione, potrete guidare Trover nel suo viaggio attraverso i folli mondi creati dal team. La versione PC di Trover Saves the Universe è disponibile in esclusiva per i sistemi Oculus.

Moss – Migliori giochi VR per PC

Moss è un titolo davvero unico nel panorama di giochi VR. Si tratta infatti di uno dei pochissimi casi di gioco in terza persona giocabile attraverso la Realtà Virtuale. Già per questo motivo Moss merita la nostra attenzione, anche solo per scoprire le trovate che Polyarc si è inventata per quest’opera.

Lo scopo del gioco è quello di aiutare la topolina Quill. Quest’ultima è la protagonista di una fiaba raccontata all’interno di un libro. La particolarità del gioco è quella di poter comunicare solo attraverso gesti. Dovremo quindi superare delle sessioni di puzzle e qualche sporadico combattimento che sicuramente male non fa. Purtroppo però la longevità di Moss non è elevatissima e, vista la qualità del gioco, probabilmente rimarrete con una sensazione di volerne di più.

Batman Arkham VR – Migliori giochi VR per PC

La prima esperienza nella Realtà Virtuale per Rocksteady segna quella che potrebbe essere la conclusione della saga di Batman Arkham. Infatti ora che il team si sta occupando di Suicide Squad non sappiamo se arriverà un nuovo capitolo della saga. Questo tassello del puzzle però è poco conosciuto tra gli amanti della saga, ma potrete recuperarlo se siete dei possessori di un visore VR.

A differenza dei capitoli canonici, in Batman Arkham VR l’azione è ridotta all’osso. Il gioco si concentra principalmente sulla narrazione e sul fronte del gameplay fa affidamento ad un’altra delle abilità dell’Uomo Pipistrello, ovvero le sue doti investigative. Inoltre un ottimo comparto grafico fanno da sfondo ad un esperimento interessanti che tutti gli amanti di Batman, in particolare quelli della saga di Arkham, non possono assolutamente perdersi.

Star Wars Squadrons – Migliori giochi VR per PC

Star Wars Squadrons è un gioco che non nasce esclusivamente per la VR, ma è innegabile come il gioco trovi la sua massima espressione proprio su questa piattaforma. Si tratta di un titolo che utilizza la licenza di Star Wars per concentrarsi esclusivamente sulle battaglie spaziali.

Squadrons mette a disposizione una campagna single player ambientata a metà tra la trilogia originale è l’ultima prodotta da Disney. Inoltre è presente anche una modalità multiplayer per affrontare altri giocatori in spettacolari battaglie spaziali. Lo consigliamo a chiunque sia una amante del brand: sfruttando la VR potrete entrare davvero all’interno delle astronavi più iconiche di Star Wars.

No Man’s Sky – Migliori giochi VR per PC

Proseguiamo la nostra guida con una delle storie più incredibili della storia dei videogiochi, la quale ha avuto un lieto fine. Il lancio di No Man’s Sky è stato semplicemente disastroso: il gioco non rispettava le aspettative e i contenuti non erano nemmeno lontanamente quelli promessi dagli sviluppatori. Nel corso degli anni però, una serie di aggiornamento gratuiti hanno fatto rinascere No Man’s Sky, adesso più apprezzato e giocato che mai.

Tra le novità introdotte post lancio c’è anche il supporto alla VR, che si adatta perfettamente alla tipologia di gioco. Infatti in No Man’s Sky potremo esplorare un’intera galassia generata proceduralmente. Sta al giocatore decidere se costruire una base sempre più grande in un pianeta particolarmente fiorente, oppure gettarsi nell’esplorazione a bordo della propria astronave. Ora i contenuti di certo non mancano, e la realtà virtuale non può che aumentare a dismisura l’immersione in un intero universo a portata del giocatore.

Un tuffo nella Realtà Virtuale

Questi sono i migliori giochi per la Realtà Virtuale disponibili su PC. Indossare un visore può essere un’esperienza unica che non potete capire fino a quando non la provate in prima persona. Vi consigliamo quindi di gettarsi a capofitto in questo mondo con la speranza che questi consigli possano esservi utili nello scegliere il gioco che fa per voi.

