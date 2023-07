DELONGHI XS EDG110WB: macchina da caffè in offerta da MediaWorld

In offerta una ottima macchina da caffè, seppure economica, da MediaWorld, parliamo della DELONGHI XS EDG110WB, scopriamola insieme

La macchina da caffè DELONGHI XS EDG110WB, disponibile in offerta presso MediaWorld, rappresenta la soluzione perfetta per gli amanti del caffè che desiderano un dispositivo compatto e pratico per preparare una bevanda deliziosa a casa. Con un design elegante e un’interfaccia intuitiva, questa macchina da caffè offre un’esperienza di utilizzo semplice e soddisfacente. Sia che tu stia cercando di gustare un espresso intenso o un cappuccino schiumoso, la DELONGHI XS EDG110WB ti permette di soddisfare le tue preferenze in modo rapido e conveniente.

Caratteristiche tecniche | DELONGHI XS EDG110WB in offerta

La macchina da caffè DELONGHI XS EDG110WB è un modello compatto e potente, con una potenza massima di 1400 W. È dotata di un serbatoio dell’acqua interno, con una capacità di 0,8 litri, che permette di preparare una tazza di caffè alla volta. La pressione della pompa è di 15 bar, garantendo un’estrazione ottimale del caffè. Questo dispositivo è progettato per l’utilizzo di capsule Nescafè Dolce Gusto, offrendo una varietà di opzioni per le bevande calde e fredde. Alcune delle caratteristiche speciali includono un erogatore caffè regolabile in altezza e profondità, un selettore manuale per la scelta della temperatura delle bevande e la funzione di spegnimento automatico. La macchina ha un design elegante in colore bianco e un peso di 2,3 kg, rendendola facile da posizionare in qualsiasi cucina.

Approfitta dell’offerta | DELONGHI XS EDG110WB in offerta

In conclusione, la macchina da caffè DELONGHI XS EDG110WB è un’opzione ideale per chi desidera un dispositivo compatto e conveniente per preparare bevande di caffè di qualità a casa. Con la sua potenza di 1400 W, pressione di 15 bar e un pratico serbatoio dell’acqua interno, questa macchina offre prestazioni eccellenti. Inoltre, le sue caratteristiche speciali, come l’erogatore caffè regolabile e il selettore manuale per bevande calde o fredde, offrono una flessibilità extra nella scelta delle tue preferenze di caffè. E la buona notizia è che puoi approfittare dell’offerta speciale da MediaWorld, dove è disponibile a soli 49,99€. Non lasciarti sfuggire questa occasione e clicca qui per approfittare dell’offerta oggi stesso. Prepara il tuo caffè perfetto comodamente a casa tua con la macchina da caffè DELONGHI XS EDG110WB.

Cosa ne pensate di questa macchina da caffè? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.