Amazon: la festa del papà si trasforma in un’avventura insieme

In questo articolo andremo a vedere le proposte Amazon per trasformare la festa del papà in tanto tempo da condividere insieme a lui

La festa del papà si avvicina inesorabile e Amazon comincia i preparativi per tutti coloro che vorranno fare dei regali per il loro genitore. In occasione la società americana ha aperto una pagina dedicata, nella quale potrete trovare tantissime idee regalo. In questo articolo andremo a proporvi alcuni dei prodotti in vendita su Amazon che possono trasformare la festa del papà in una vera e propria occasione per passare tantissimo tempo con lui e non solo quelle 24 ore. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La festa del papà si trasforma in un anno insieme grazie ad Amazon

Perché regalare a vostro padre un oggetto che può usare solamente lui, quando invece potremo regalare qualcosa che ci faccia impiegare del tempo con lui? È questo il pensiero alla base di questa nuova iniziativa lanciata da Amazon che ci propone tantissimi prodotti con i quali spendere del tempo insieme al nostro papà. Regalare un gioco è sicuramente un ottima idea se ci si vuole divertire insieme. Si può spaziare benissimo dalle carte, che diventano ancor più divertenti se a tema e un po’ creative, fino a un pallone per vivere insieme il “rito” della partitella domenicale, passando per una sfida a colpi di logica con una scacchiera e, perché no, un accessorio da vero gamer. Dopotutto anche i papà adorano giocare.

Scacchiera in Legno e Dama Gioco - 2 in 1 Scacchi Professionale, Chess Board Scacchiere Set Portatile Gioco da Viaggio per Adulti Bambini 30,5 x 30,5 cm SCACCHI 2 IN 1 E GIOCHI PER DONNE - due giochi da tavolo classici compatti in un gioco da tavolo, come un regalo unico e come decorazione moderna, nobili ed esclusivi arricchiranno qualsiasi interno. Gli scacchi in legno sembrano eleganti, caldi, naturali e puliti.

Serafim R1 Volante da corsa + - volante di gioco con il pedale del Responsive - Compatibile con Xbox One, PS4, PS3, Switch, PC, iOS, Android Serafim R1 + è dotato di tutto il necessario per godere i vostri giochi di corse al meglio. La sua dotato di un pedale, volante, e il supporto del telefono Serafim innovativo, che permette di giocare giochi di corse su Xbox One, PS4, PS3, Switch, iOS e Android. Sono lontani i giorni in cui si doveva acquistare una ruota separata per ciascuna piattaforma.

Per chi invece è già proiettato verso la bella stagione, un regalo perfetto potrebbe essere proprio una tenda da campeggio o un kit per il giardinaggio, un modo semplice ma efficace per dire non solo “ti voglio bene” ma anche “non vedo l’ora di trascorrere del tempo con te“. Anche dedicare spazio alle passioni in comune con i propri papà è sicuramente un gesto di valore. Si può andare dall’arte alla tecnologia fino al cibo, spaziando tra set di colori per la pittura, droni, griglie elettriche e accessori per il barbecue. Amazon permette di trovare tutto l’occorrente per stupire davvero tutti i papà, dall’articolo più stravagante e originale a quello ever green pensato per durare per sempre, come un gioiello.

Amazon Basics - Tenda a cupola per 4 persone Questa tenda a cupola 3 stagioni può contenere fino a 4 persone ed è ideale per il campeggio

MONODEAL Kit da Giardinaggio, Set di Attrezzi da Giardino con Borsa da Giardino, Guanti per la Gulizia del Giardino, Gecespugliatore, Pala da Giardinaggio, Regalo da Giardino per Uomo Donna Kit Attrezzi da Giardino Multifunzionale - 9 pezzi inclusi rastrelli, pale, cesoie, coltello da diserbo e flacone spray. Perfetto per scavare, diserbare, rastrellare, dissodare il terreno, aerare, trapiantare, potare e irrigare per soddisfare tutte le vostre esigenze di giardinaggio indoor e outdoor. Nota: è solo per l'uso normale di attività di giardinaggio, non per lavori di giardinaggio molto pesanti.

Set di 48 colori per pittura acrilica, 12 ml x 48 tubetti con 6 pennelli, palette di coltelli, tela, cavalletto, per pittura artistica su legno, ceramica, tessuto, artigianato GC-APK48 Set di colori acrilici perfetti: 46 colori di vernice acrilica con 6 pennelli di alta qualità, 1 tavolozza di plastica, 3 pezzi di tela da 20 x 20 cm, una tavola di tela con cavalletto, 5 coltelli da pittura, che consente di creare un dipinto colorato.

Drone Pieghevole con Telecamera 1080P, IDEA12 FPV Droni, Quadcopter RC con Posizionamento del Flusso Ottico, Evitamento Attivo Degli Ostacoli a 360°, Modalità Headless, per Principianti/Adulti 💡【Drone con telecamera per evitare gli ostacoli a 360°】Drone intelligente per evitare gli ostacoli. Quando si passa alla modalità di evitamento ostacoli, il drone rileva automaticamente gli ostacoli in modo intelligente, quindi quando vola verso un ostacolo, suona un allarme e smette immediatamente di volare verso l'ostacolo, evitando gli ostacoli in tutte le direzioni, un volo senza preoccupazioni per voi.

Food Party Griglia elettrica senza fumo 2 in 1 e pentola calda 2 in 1 Electric Smokeless Grill and Hot Pot Unisciti alla comunità di mangiatori di piatti caldi e barbecue Food Party in tutto il mondo. Ricettario Deluxe Incluso: dalla colazione, cena, ai dolci; Delizie asiatiche ai pasti occidentali, ti abbiamo coperto. Dal ristorante a casa è facile.

ALMENDRA Bracciale Uomo Pietre Naturali Dure Acciaio Turchese Sfere Perline Perle Azzurre Piccole Pepite (Aulite Turchese) ✅ [MATERIALI]: acciaio e pietre dure. Il bracciale è composto da VERE pietre dure (aulite turchese, diaspro imperiale blu e verde, onice ed ematite). Le perline sono montate su una ROBUSTA e RESISTENTE catenina in acciaio. Il bracciale è leggero e comodo; può essere indossato tutti i giorni e non si rovina a contatto con l’acqua.

Se questo ancora non vi basta, potrete scegliere la prossima meta di un viaggio insieme grazie alle guide pensate per chi ama girovagare per l’Italia nel tempo libero. Per chi ama qualcosa di più classico che impiega veramente tanto tempo e che lascia un ricordo tangibile, Amazon propone anche dei puzzle da fare insieme. Anche lo sport è importante, ecco perché regalare una racchetta da padel potrebbe risultare molto utile. Infine, per rifocillarsi adeguatamente dopo tanto sforzo un pollo cotto alla temperatura giusta, grazie al termometro Wi-Fi per forno, può essere un vero toccasana.

(in offerta su amazon.it) Ravensburger - Puzzle Lago di Braies Dolomiti, Esclusiva Amazon, 1000 Pezzi, Puzzle Adulti Questo puzzle da 1000 pezzi di dimensione 70x50 cm è l'ideale per tutti gli adulti e ragazzi appassionati di puzzle

Queste erano le proposte per trascorrere tanto tempo insieme a vostro padre. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se invece siete alla ricerca di altre idee regalo per la festa del papà, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sezione dedicata. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!