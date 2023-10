BMW: futuro green tra auto “vegane” e ad idrogeno

BMW traccia il suo futuro ecosostenibile, fra auto “vegane” e ad idrogeno con una scelta tutta green. Tutti i dettagli in questa news dedicata

BMW ha recentemente lanciato due nuovi modelli sul mercato, segnando la sua transizione verso la mobilità sostenibile. L’annuncio è stato fatto a Roma, in occasione della 44ª edizione della Ryder Cup, dove BMW era il partner globale. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha spiegato l’importanza dell’evento e la connessione tra BMW e il golf. Di Silvestre ha sottolineato l’impegno di BMW per la mobilità sostenibile, con un approccio pragmatico che mira a ridurre le emissioni di CO2 attraverso diverse forme di motorizzazione efficiente. Questo include investimenti sia nelle motorizzazioni tradizionali, come benzina e diesel, sia nell’elettrico, dove il 90% del segmento premium è coperto da veicoli elettrici BMW.

BMW e le auto green friendly: tutti i dettagli

Il lancio dei due nuovi modelli, la Nuova BMW i5 e la Nuova Mini Tre Porte, evidenzia l’impegno di BMW verso la sostenibilità. La BMW i5 è una berlina elegante e sportiva, caratterizzata dall’uso di materiali sostenibili, come alternative alla pelle, per ridurre le emissioni di CO2. Con potenti motori elettrici, offre un’autonomia fino a 500 chilometri e tecnologia avanzata per assistenza al conducente. D’altra parte, la Nuova Mini Tre Porte è un’iconica vettura che unisce tradizione e modernità, con un design senza tempo e un’interfaccia avanzata per il guidatore. BMW sta anche esplorando altre tecnologie sostenibili, inclusa l’idrogeno elettrico, con l’annuncio imminente della Nuova iX5 a idrogeno elettrico.

Per tutte le novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.