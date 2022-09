Trust: le soluzioni per creare la prima postazione da gaming

Grazie a Trust puoi creare la tua prima postazione da gaming, con alcuni accessori indispensabili per i gamer neofiti, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcuni prodotti chiave per creare la propria postazione gaming professionale, senza svuotare il proprio conto in banca. Grazie, infatti, alla linea Gaming di Trust è possibile scegliere prodotti professionali con uno sguardo al portafoglio, senza rinunciare alla qualità e all’innovazione.

Sedia da gaming: LED RGB GXT 716 RIZZA

La sedia da gaming è sicuramente una delle prime scelte da effettuare. Questa sedia è stata progettata per garantire tante ore di gioco in pieno comfort: morbida imbottitura, schienale in schiuma sagomata, cuscini per il collo e la zona lombare. Presenta 350 modalità RGB e 12 colori fissi, grazie al telecomando in dotazione sarà possibile decidere il proprio stile.

L’altezza è regolabile e i braccioli consentono di regolare con precisione la sedia per la massima comodità. Sostiene fino a 150 kg e altezze fino a 2m. Disponibile nella colorazione base nera, al prezzo 299,99 euro.

Scrivania gaming GXT 711X DOMINUS

Anche la scrivania svolge un ruolo fondamentale sia in termini di comfort che di prestazioni. Solida e robusta la Dominus, è perfetta nella sua semplicità, con un design testurizzato di alta qualità, rivestimento in PU e un’ampia superficie 112×72 cm accoglie comodamente due monitor. Grazie al montaggio rapido e veloce permette di iniziare subito a giocare. Prezzo 164,99 euro.

Tyro Webcam Full HD

Con una webcam non sarete mai soli, per chi ama giocare online, fare dirette o videochiamate con amici e altri player. Tyro Webcam Full HD è l’ideale con risoluzione 1080p per immagini nitidissime, grazie alla messa a fuoco automatica produce video di qualità, mentre il bilanciamento dei bianchi offre prestazioni ottime in condizioni di scarsa luminosità. Prezzo 59,99 euro.

Base di raffreddamento per Laptop GXT 1125

Per chi gioca da Laptop o comunque utilizza un secondo computer una base di raffreddamento è l’ideale per avere in sostegno e offrire un supporto aggiuntivo anche per smartphone.

GXT 1125 illuminata a LED, con 5 ventole. Solida struttura in alluminio del supporto si adatta a qualsiasi laptop fino a 17.3″. Grazie alle ventole del supporto, anche i laptop più grandi restano freschi, con una temperatura adeguata del laptop garantisce prestazioni ottimali. Il supporto è regolabile fino a un’altezza di 190 mm. Prezzo 59,99 euro.

Cuffie da gaming wireless GXT 391 THIAN

Infine, le cuffie con microfono gaming wireless GXT 391 THIAN, sono pensate per il comfort, con un occhio all’ambiente: design leggero ed ecosostenibile, in materiali riciclati e robusti padiglioni auricolari in similpelle con strato superiore in rete. La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 13 ore di autonomia, mentre il dongle USB 5,8 GHz ti offre una connessione ultraveloce.

Le prime cuffie eco-friendly GXT 391 THIAN realizzate con l’85% di plastica riciclata, certificata da SCS, che rispondono perfettamente ai criteri di economia circolare, tanto richiesti dai consumatori di oggi. Il regalo perfetto per il papà tech, ma che pone attenzione all’ambiente. Prezzo 69,99 euro.

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust. Cosa ne pensate di questi articoli proposti da Trust, per creare una postazione da gaming? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.