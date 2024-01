TP-Link: presentati tantissimi prodotti innovativi al CES 2024

Anche quest’anno TP-Link ha partecipato al CES 2024 portando importanti novità sia per il settore networking sia per il mondo smart home

In particolare, l’azienda svela la sua più recente gamma di dispositivi con tecnologia Wi-Fi 7. La line-up vede la presenza delle soluzioni Deco Mesh Wi-Fi (tra cui Deco BE95, Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE, Deco BE25-Outdoor). Ed ancora dei router Archer e dei performanti router high-end per il gaming, oltre al primo adattatore di rete al mondo Wi-Fi 7.

A questi si aggiungono le ultime novità della gamma di dispositivi Tapo dedicati alla smart home. Un ecosistema progettato per integrarsi perfettamente nella nostra quotidianità domestica offrendo comodità, sicurezza ed efficienza energetica. Al centro dell’ecosistema Tapo c’è la Smart HomeBase Tapo H500, dispositivo di controllo centralizzato compatibile con i protocolli Matter e ONVIF. Ma non solo, TP-Link amplia il portfolio con diversi modelli di videocamere di sicurezza da interno e da esterno, in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza e di abitazione. Dalla Tapo C620 KIT, al modello Tapo C720 pensato per i garage, al baby monitor Tapo C840 KIT e tanto altro.

TP-Link ha rivelato la sua ultima serie di dispositivi Wi-Fi 7 al CES 2024, promettendo un notevole potenziamento delle prestazioni dal gaming allo streaming. Introducendo innovativi sistemi Mesh, l’espansione delle reti diventa ancora più agevole. In vetrina a Las Vegas, TP-Link ha presentato le nuove soluzioni Deco e Archer, insieme al primo adattatore di rete Wi-Fi 7 al mondo. Inoltre, ha presentato le più recenti tecnologie dedicate alla connettività e alla sicurezza, come HomeShield.

Il portfolio Deco offre la possibilità di creare reti Wi-Fi mesh senza soluzione di continuità in ogni parte della casa, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di connessione Internet. Al CES 2024, TP-Link ha svelato una gamma di prodotti Wi-Fi 7, tra cui Deco BE95, Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE, Deco BE25-Outdoor, e altri ancora. Questi dispositivi Deco sono progettati per sfruttare appieno le innovazioni dello standard Wi-Fi 7, compresa la nuova banda da 6 GHz che elimina le interferenze provenienti da dispositivi più datati. Con tre canali aggiuntivi a 320 MHz, consentono più trasmissioni simultanee alla massima velocità. La tecnologia 4K-QAM offre velocità di trasmissione teoriche superiori del 20% rispetto a 1024-QAM, assicurando una connettività wireless ultraveloce e affidabile.

Vasta scelta per la connessione

Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di connessione, tra cui fibra ottica, Ethernet, 5G/4G e DSL, a seconda delle proprie preferenze. Inoltre, Deco Mesh offre flessibilità nella sua implementazione, supportando cavi, Power over Ethernet (PoE) o Powerline Communication (PLC). La soluzione Wi-Fi Mesh per esterni di TP-Link estende la copertura anche agli spazi all’aperto, rendendola ideale per appartamenti, ville e proprietà di grandi dimensioni.

Il top di gamma, Deco BE95, offre velocità combinate fino a 33 Gbps su 16 stream e 4 bande, posizionandosi come leader del settore. Gli utenti possono godere di connessioni ultra veloci, a bassa latenza e stabili per ogni dispositivo. La tecnologia AI-Roaming integrata mantiene una connessione ottimale durante gli spostamenti tra le stanze, garantendo uno streaming senza interruzioni alla massima velocità.

La serie Archer tra le novità di TP-Link presentate al CES 2024

Per quanto riguarda i router, la serie Archer, composta da sei nuovi modelli Wi-Fi 7, mira a rivoluzionare il networking domestico. Archer BE900, con velocità quad-stream di 24,4 Gbps, e Archer GE800, il primo router da gaming Wi-Fi 7 di TP-Link con trasmissione a 19 Gbps, sono tra le proposte più attese. Archer BE900 ridefinisce le prestazioni del Wi-Fi grazie a una velocità quad-band di 24,4 Gbps, offrendo prestazioni senza precedenti per download rapidi, streaming 4K senza interruzioni e giochi senza lag. Con 12 antenne interne e porte multi-gigabit ultra veloci, è progettato per una rete domestica all’avanguardia.

TP-Link ha presentato anche l’adattatore di rete Wi-Fi 7 tri-band Archer TBE550E, il primo nel suo genere al mondo. Questo adattatore consente di integrare la tecnologia wireless più recente in ogni PC. Offrendo un’alta velocità di trasferimento dati, bassa latenza e affidabilità in ambienti di rete affollati. Con un touchscreen e effetti di illuminazione a LED, fornisce non solo funzionalità avanzate ma anche un impatto estetico.

Infine, TP-Link HomeShield, con nuovi aggiornamenti, offre una gestione efficiente della connettività Internet per tutta la famiglia. Offre una protezione completa della rete domestica, compresi strumenti di sicurezza, controllo parentale avanzato, QoS e report dettagliati. La gamma di pacchetti a pagamento permette agli utenti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di sicurezza e controllo parentale.

TP-Link ha presentato al CES 2024 le novità dei prodotti Tapo, progettati per la smart home

La gamma Tapo include videocamere, sensori, serrature e campanelli smart, tutti concepiti per offrire soluzioni innovative nel campo della sicurezza, efficienza energetica e comfort domestico. Questi dispositivi, che integrano le più avanzate tecnologie, consentono a chiunque di creare una smart home perfettamente funzionante. Al cuore dell’ecosistema Tapo si trova la Smart HomeBase Tapo H500, che funge da dispositivo di controllo centralizzato compatibile con i protocolli Matter e ONVIF. Oltre a essere un hub di connettività, svolge anche funzioni di controllo e storage per l’intero sistema.

Tra le nuove tecnologie presentate al CES 2024, spicca la ColorPro Night Vision, una rivoluzionaria tecnologia per la visione notturna che elimina la necessità di illuminazione bianca o IR. Questa tecnologia offre una riproduzione fedele a colori con elevata saturazione dell’immagine e basso rumore, catturando soggetti in movimento con precisione e nitidezza. Un altro annuncio importante è il lancio del Tapo Security System, una soluzione completa per soddisfare tutte le esigenze di sicurezza, sia negli spazi esterni che interni. Diverse videocamere, come la C428 KIT e la C620 KIT, offrono funzionalità avanzate come ColorPro Night Vision, visione live QHD 2K e alimentazione tramite pannello solare per monitoraggio costante e senza interruzioni.

Gli altri dispositivi

TP-Link ha anche presentato campanelli e serrature intelligenti. Tra queste il Wi-Fi Video Door Lock Tapo DL130 con sette metodi di sblocco e funzione videocitofono 2K integrata per massima sicurezza e praticità. La linea di robot aspirapolvere Tapo, come il modello RV30 Plus con tecnologia di navigazione LiDAR, offre una soluzione completa per la pulizia domestica. Con mappatura precisa, potente aspirazione e funzionalità di spazzamento, lavaggio e svuotamento automatico del contenitore della polvere.

TP-Link ha presentato anche soluzioni di illuminazione, come la lampadina Smart Wi-Fi Tapo L535E e la striscia LED multicolor Smart Wi-Fi Tapo L930-5. Entrambe personalizzabili per luminosità, temperatura e colore. L’ecosistema Tapo si completa con dispositivi per il risparmio energetico, come la presa Mini Smart Wi-Fi Tapo P125M e il Mini Smart Wi-Fi Plug Tapo P110. Infine, TP-Link ha presentato una gamma di innovativi sensori intelligenti. Tra questi il sensore di movimento Tapo T100, il sensore di contatto Tapo T110 e il sensore di temperatura e umidità Tapo T315, progettati per rivoluzionare la protezione e il monitoraggio delle abitazioni. Oltre a garantire un controllo completo sull’ambiente domestico.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate TP-Link presentate al CES 2024?