BIOSTAR: le schede madri supportano gli ultimi processori Intel

BIOSTAR annuncia il supporto delle schede madri della serie 600 per gli ultimi processori Intel di 13a generazione, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia un elenco di schede madri della serie 600 pronte a supportare gli ultimi processori Intel 13th Gen.

Con il nome in codice “Raptor Lake“, gli ultimi processori Intel di 13a generazione, sono progettati per essere di gran lunga superiori ai loro predecessori. Con l’annuncio da parte di Intel di un miglioramento del 15% delle prestazioni single-threaded e del 41% delle prestazioni multi-threaded rispetto ai processori di 12a generazione, le aspettative degli utenti sono elevate per le ultime varianti Intel, con particolare attenzione alle schede madri supportate.

Pronte a supportare i nuovi processori

L’azienda è orgogliosa di annunciare l’elenco delle schede madri della serie 600 di precedente generazione pronte a supportare i nuovi processori Intel. Si tratta di un’ottima notizia per i consumatori che attualmente utilizzano questa piattaforma con una CPU Alder Lake, poiché gli ultimi processori di 13a generazione supportano sia le DDR5 che le DDR4, con miglioramenti delle prestazioni estremamente impressionanti.

Gli utenti con le seguenti schede madri BIOSTAR possono ora andare sulla loro pagina ufficiale e scaricare il rispettivo aggiornamento del BIOS, consentendo loro di utilizzare senza problemi i chip di 13a generazione.

Ecco l’elenco completo delle schede madri

Di seguito l’elenco delle schede madri della serie 600 per gli ultimi processori Intel di 13a generazione:

H610

B660

Z690

Per ulteriori dettagli visitate il sito ufficiale. Cosa ne pensate di questo supporto, delle schede madri BIOSTAR della serie 600, per gli ultimi processori Intel di 13a generazione ? Fateci sapere qui sotto nei commenti.