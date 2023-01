Acer presenta i nuovi notebook Nitro con processori Intel Core di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40

Acer ha presentato oggi una gamma di nuovi potenti notebook gaming Nitro, dotati dei più recenti processori Intel Core di 13a generazione e delle GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Destinati ai casual gamer che desiderano un gameplay superiore, funzioni aggiuntive e un’esperienza più coinvolgente. I nuovi portatili Acer Nitro da 16 e 17 pollici sono disponibili con design più compatti, più sottili e leggeri e un rapporto schermo/chassis più elevato.

Che si tratti di esplorare il catalogo sempre più vasto di titoli di gioco o di lavorare su montaggi video, la struttura solida e le notevoli prestazioni del Nitro portano gli utenti a sperimentare un nuovo livello di gioco. Le ultime GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series sono basate sull’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica AI. I giocatori possono sperimentare mondi virtuali sempre più realistici con il ray-tracing, aumentare ulteriormente le prestazioni con DLSS 3 e ottenere così un vantaggio con Reflex.

Ecco i nuovi Acer Nitro nel dettaglio

Andiamo a scoprire nel dettaglio i nuovi arrivati in casa Acer per il gruppo Nitro.

Acer Nitro 16

Il nuovo portatile gaming Nitro 16 (AN16-51) ha un’area dello schermo più ampia del 5% rispetto al suo predecessore e dispone di un display aggiornato da 16 pollici WUXGA o WQXGA con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz che supporta NVIDIA Advanced Optimus, consentendo agli utenti di passare dinamicamente dalla grafica integrata a quella discreta senza dover riavviare il computer.

È dotato di una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone, garantisce colori brillanti grazie al supporto del 100% della gamma di colori sRGB e al rapporto schermo/chassis migliorato dell’84% per un’esperienza visiva più accattivante.

Acer Nitro 17

Equipaggiato con processori Intel Core HX fino alla 13a generazione, tutta la potenza del Nitro 17 è racchiusa in uno chassis che pesa meno di 3 kg e si presenta con un design sottile di 400,20 x 293,25 x 27,9/28,9 mm. Il notebook da 17,3 pollici arriva in due diverse configurazioni del pannello: la prima prevede un display FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 165 Hz, la seconda offre un display QuadHD ad alta definizione (QHD) con frequenza di aggiornamento di 165 Hz. A disposizione c’è un ampio touchpad (125,0 mm x 81,6 mm), un rapporto schermo/chassis dell’81% e una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone che aggiunge un tocco di classe all’esperienza di gioco.

I nuovi notebook Acer Nitro basati su Windows 11 vantano un massimo di 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz e di tanto spazio di archiviazione fino a 2 TB su M.2 PCIe Gen4, consentendo ai giocatori assidui di conservare un maggior numero di giochi, film e video. Entrambi i portatili sono inoltre dotati di un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass, che permette agli utenti di accedere a centinaia di titoli per PC.

Questi dispositivi Nitro sono dotati di due ventole, quattro feritoie situate ai lati e sul retro, una presa d’aria in alto e una nuova pasta termica a liquid metal per favorire il raffreddamento durante le sessioni di gioco più intense. Ciascuno dei notebook è dotato di software NitroSense e di una chiave NitroSense dedicata, che consente di monitorare le temperature della piattaforma, di regolare la velocità delle ventole e le impostazioni generali, così da mantenere la piattaforma hardware alle condizioni ottimali. Ogni modello viene fornito del Killer DoubleShot Pro ed è abilitato alla scheda Killer Wi-Fi 6 1650i per fornire una maggiore larghezza di banda. Per migliorare l’esperienza di gioco e di streaming, questi portatili sono dotati di una videocamera HD, due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X Ultra che consentono ai giocatori d’immergersi completamente in piacevoli esperienze audio/video. Pochi compromessi in termini di connettività, i nuovi portatili da gioco Nitro dispongono di una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, due porte Thunderbolt 4 con supporto Power Delivery e tre porte USB 3.2 Gen 2, di cui una per la ricarica offline.

Prezzi e disponibilità

Acer Nitro 16 (AN16-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499 euro.

Acer Nitro 17 (AN17-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.599 euro.

Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, contattare Acer Italia.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi Acer Nitro? fatecelo sapere nei commenti e ricordatevi di seguirci sulle pagine di tuttotek.it.