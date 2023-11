JBL, l’evoluzione elegante della tecnologia

Il principale produttore di altoparlanti ha da tempo dedicato la sua esperienza alla creazione di dispositivi elettronici di alta qualità, caratterizzati da un design dal fascino retrò

Questo impegno si è concretizzato nella serie Classic, la quale si arricchisce ora con una vasta gamma di nuovi prodotti. Il primario costruttore di altoparlanti, JBL, ha inaugurato il suo percorso nel mondo dell’audio Hi-Fi con il SA600, il pioniere amplificatore che fece il suo debutto nella metà degli anni ’60.

JBL Classic: nuovi classici dell’audio Hi-Fi

Associato ai numerosi altoparlanti del marchio, il SA600 manteneva l’estetica distintiva, inclusa la struttura in legno che lo ospitava.

Questo dispositivo ha ottenuto un notevole successo grazie al progetto innovativo ideato da Bart Locanthi, che ha introdotto soluzioni rivoluzionarie per l’epoca, alcune delle quali sono ancora utilizzate oggi.

Gli ultimi aggiornamenti alla Serie Classic di JBL seguono la stessa filosofia, integrandosi con i diffusori della gamma Classic, come L100MKII, L82MKII e L52MKII.

Tra i nuovi dispositivi, troviamo l’amplificatore SA550, il lettore CD350, il giradischi TT350 e il lettore multimediale MP350. Questi prodotti sono attentamente progettati per soddisfare diverse esigenze, garantendo un equilibrio tra prezzo e prestazioni.

La gamma include anche l’amplificatore di punta SA750, dotato di un interessante strumento di taratura ambientale. L’estetica comune a tutti i dispositivi rimane fedele allo stile del SA600, con fiancate in legno, ma con l’aggiunta di un elegante display ambra che richiama l’aspetto vintage delle apparecchiature.

L’SA550, con 90W per canale su 8 ohm in classe G, presenta caratteristiche all’avanguardia come tre ingressi digitali, quattro ingressi analogici (tra cui uno phono MM) e Bluetooth 5.2 AptXAdaptive, garantendo la compatibilità con Apple Airplay2 e Chromecast.

Il CD350 è un lettore digitale avanzato con supporto per file fino a 24/96 tramite l’ingresso USB-A posteriore e la capacità di leggere CD, CD-R, CD-RW con supporto per WAV (LPCM), FLAC, MP3, AAC.

Il lettore multimediale MP350 è uno streamer di rete di ultima generazione, compatibile con servizi come Spotify e Tidal, oltre a essere adatto per Apple Airplay2 e Google Chromecast.

Infine, il giradischi TT350 della serie Classic presenta una base in MDF rivestita in noce, un pesante piatto in alluminio e un braccio ad S con trazione diretta tramite motore Direct Drive.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, tutti i prodotti sono distribuiti in Italia da Audiogamma e sono in vendita ai seguenti prezzi al pubblico:

SA550: al prezzo di 2099 €

al prezzo di CD350: al prezzo di 999 €

al prezzo di MP350: al prezzo di 1099 €

al prezzo di TT350: al prezzo di 1199 €

Rimani sintonizzato sulle pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornato sulle ultime offerte e novità dal mondo della tecnologia e, seguici sui nostri social media per non perderti nulla!