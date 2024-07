Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll | Luglio 2024

In occasione delle Olimpiadi del 2025, abbiamo deciso di stilare una lista dei migliori anime sportivi che potete trovare su Crunchyroll. Godetevi le avventure dei protagonisti che affrontano le loro sfide nel mondo dello sport!

Si stanno avvicinando le Olimpiadi del 2025 e per questo abbiamo ricevuto una bella sorpresa da Crunchyroll. Il sito streaming creato appositamente per gli otaku e tutti gli amanti degli anime ci ha riservato diverse sorprese in passato, tra cui i tanti anime annunciati per i prossimi mesi. Ma visto che il più grande evento sportivo si sta avvicinando, la stessa Crunchyroll ha creato una lista dei migliori anime sportivi che, tra l’altro, potete anche guardare gratuitamente fino al 15 agosto con interruzioni pubblicitarie. Troviamo dei titoli molto interessanti, scopriamo quali!

Prima di iniziare

Backflip!! | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Durante l’ultima estate della scuola media, Shotaro Futaba scopre la ginnastica maschile e ne rimane completamente innamorato. Shotaro finisce per frequentare la scuola privata Soshukan (alias Ao High) e decide di prendere parte al club di ginnastica maschile. Viene accolto da senpai molto particolari e da una stella della ginnastica di nome Misato Ryoya. Dedicare la propria vita a qualcosa che si ama durante gli ardenti giorni della giovinezza. Naturalmente ci saranno delusioni e litigi, ma vedremo come questi ragazzi lavoreranno insieme come una squadra verso un obiettivo comune in questo drama sullo sport e sulla giovinezza.

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Fore! Dopo essere stata sconfitta sul campo da Aoi al primo incontro, Eve punta alla rivincita per restituirle il favore. Le due golfiste emergenti sono entrambe molto abili, uniche e soprattutto molto competitive. Con il sogno di diventare professioniste, la rivalità entra nel vivo mentre si sfidano nei tornei più importanti.

Blue Lock | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Il desiderio di gloria del Giappone per la Coppa del Mondo porta la Federcalcio giapponese a lanciare un nuovo e rigoroso programma di allenamento per trovare il prossimo attaccante della nazionale. Trecento giocatori delle scuole superiori vengono messi uno contro l’altro per il ruolo, ma solo uno ne uscirà vincitore. Chi sarà l’attaccante che inaugurerà una nuova era del calcio giapponese? Recentemente, Crunchyroll e Sony Pictures hanno anche portato il film Episode Nagi al cinema: cliccate qui per leggerne la nostra recensione!

Free! – Iwatobi Swim Club | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Nanase Haruka amava stare in acqua, amava nuotare. Alle elementari, Nanase Haruka, Tachibana Makoto, Matsuoka Rin e Hazuki Nagisa frequentavano insieme la stessa classe di nuoto. È passato del tempo e mentre Haruka vive una vita tranquilla alle superiori, improvvisamente incontra di nuovo Rin. Rin sfida Haruka in una gara e gli mostra quanto è migliorato. Ben presto anche Makoto e Nagisa si uniscono al gruppo e, insieme a una nuova compagna di classe, Ryugazaki Rei, fondano il club di nuoto del liceo Iwatobi.

How Heavy Are the Dumbbells You Lift? | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

L’amore di Hibiki Sakura per il cibo sta iniziando a influire sulla sua taglia, ma l’allenamento nella sua palestra locale è decisamente tosto da affrontare! Dopo l’incontro con il suo affascinante personal trainer, Machio, Hibiki si mette in gioco e inizia il suo percorso sportivo verso un corpo da urlo!

Iwakakeru Sport Climbing Girls | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

L’arrampicata sportiva è uno sport che sfrutta sia il corpo che il cervello per scalare le pareti. Kasahara Konomi, un’esperta di puzzle, scopre per caso la parete di arrampicata della sua scuola e ai suoi occhi sembra quasi una sorta di puzzle colorato. Questo incontro fatale porta grandi cambiamenti nella vita di Konomi! Insieme alle sue compagne di squadra del club di arrampicata del liceo femminile Hanamiya, Konomi corre verso la vetta in questa appassionante storia di arrampicata!

number24 | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Natsusa Yuzuki si aspettava di diventare l’asso della squadra di rugby del suo college, ma a causa di circostanze inaspettate ha dovuto ritirarsi. Sei mesi dopo, è tornato. Insieme al suo migliore amico Seiichiro, al prodigioso Ibuki Ueoka e a pochi altri, rappresentano la squadra dell’Università del Kansai. Forse sta ancora cercando di capire come funziona la vita, ma ha dei nuovi fratelli che lo aiutano. È ora di unirsi alla mischia!

Ping Pong The Animation | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Makoto Tsukimoto (soprannominato Smile) è un tranquillo liceale che fin dall’infanzia è amico del forte ed energico Yukata Hoshino (soprannominato Peco). Entrambi fanno parte del club locale di tennis da tavolo ed entrambi hanno un talento naturale, anche se la personalità di Smile gli impedisce sempre di vincere contro Peco. L’insegnante del club, tuttavia, nota il talento di Smile e cerca di fargli acquisire una certa tenacia sportiva.

Run with the Wind | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

In un freddo giorno di marzo, Kiyose Haiji (Haiji), al quarto anno dell’Università Kansei, incontra Kurahara Kakeru (Kakeru) che corre di notte su strada con una velocità fuori dal comune e lo costringe a vivere al Chikusei-so (AKA Aotake). Haiji ha un sogno e un’ambizione. Si è scoraggiato dopo aver subito un infortunio al liceo, ma vuole tornare a correre. Vuole partecipare all’Hakone Ekiden e mostrare la sua abilità nella corsa. Gli rimane solo un anno per trasformare questo sogno e questa ambizione in realtà.

SK8 the Infinity | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

I liceali Reki e Langa sono appassionati di una sola cosa: una pericolosa gara di skateboard in discesa, top secret e senza esclusione di colpi, chiamata “S”. Quando Reki porta Langa, un nuovo studente, sulla montagna dove si svolge la “S”, Langa si ritrova coinvolto. Questi coloratissimi skater vi accompagneranno in un’emozionante storia di battaglie con lo skateboard e possibilità illimitate!

The Prince of Tennis | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Dopo che Atobe e il suo gruppo hanno costruito un nuovo campo da tennis per l’Accademia Hyotei di Keigo Atobe, Yukimura e il resto della squadra Rikkai sono stati chiamati per affrontarli per la prima volta. Riusciranno a detronizzare i campioni in carica? La partita è iniziata!

Tsurune | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Quando Narumiya Minato si iscrive alla Prefectural Kazemai High School, viene subito invitato a far parte del club di tiro con l’arco dal consigliere del club, Tommy-sensei. I suoi amici d’infanzia Takehaya Seiya e Yamanouchi Ryohei accettano subito di unirsi al club, ma Minato inizialmente è esitante.

WAVE!! -Let’s go surfing!!- | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Siamo liberi quando cavalchiamo queste onde! Masaki è nato e cresciuto lungo la costa di Oarai, nella prefettura di Ibaraki, dove le grandi onde si infrangono sulla costa tutto l’anno. Un giorno, incontra il principe Sho, studente in trasferta, e impara a conoscere lo sport per eccellenza in cui si affronta il mondo con una sola tavola sotto i piedi: il surf. Questo è l’inizio di una storia incredibile di ragazzi che

scoprono il fascino del surf.

Yowamushi Pedal New Generation | Migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll

Onoda Sakamichi è uno studente del primo anno della Sohoku High School, piuttosto timido e amante degli anime. Appena entrato al liceo, ha provato a iscriversi al club di ricerca sugli anime, ma dopo aver conosciuto Imaizumi Shunsuke, famoso ciclista fin dalle scuole medie, e Naruko Shoukichi, che ha vinto il campionato di ciclismo del Kansai, ha finito per iscriversi al club di ciclismo agonistico.

Buona visione!

Questi erano dunque, secondo noi, i migliori anime sportivi disponibili su Crunchyroll attualmente. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

