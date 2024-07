Recensione UGREEN Nexode 20000 e 12000 mAh: due power bank dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Abbiamo avuto il piacere di provare le due power bank UGREEN Nexode, da 20000 e 12000 mAh, e ve ne vogliamo parlare in questa recensione dedicata: imperdibili per chi viaggia!

Gli appassionati di elettronica a medio budget conosceranno sicuramente UGREEN, azienda cinese particolarmente impegnata nella produzione di caricabatterie, cavetteria varia e power bank il cui maggior pregio è l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ed è proprio per questo che, quando abbiamo avuto la possibilità di poter provare, per scriverne una recensione due delle power bank UGREEN Nexode, nelle versioni da 20000 mAh e 12000 mAh, non abbiamo decisamente saputo dire di no. Le abbiamo testate per diverse settimane, anche in viaggio, e finalmente possiamo dirvi la nostra. Che cosa ne pensiamo? Lo scoprite in questo articolo!

Packaging | Recensione UGREEN Nexode power bank 20000 e 12000 mAh

Entrambe le power bank sono arrivate in una confezione di cartone rigido che rappresenta, stampata, l’estetica e le principali caratteristiche dei prodotti. Due confezioni piuttosto minimal che, oltre alle power bank, contengono un cavetto USB-C e uno user-manual non particolarmente utile in questo caso, considerando la semplicità di utilizzo dei prodotti. Nessuna aggiunta di particolare rilievo, ma d’altronde già la presenza del cavetto ci è parsa quasi superflua, seppur utile. Passiamo, nello specifico, alle due opzioni.

UGREEN Nexode 20000mAh | Recensione UGREEN Nexode power bank 20000 e 12000 mAh

Il fratello maggiore di questi due modelli di power ban offre una capacità piuttosto elevata di 20000 mAh (anche se ne esiste una versione ancora più capiente da 25000 mAh, trovate qui la nostra recensione), contenute in dimensioni non particolarmente ingombranti grazie alla forma a colonna, nello specifico 5,4 x 5,1 x 13,1 centimetri, ed un peso non trascurabile di 480 grammi (che in borsa si sentono decisamente, ma rimane comunque in linea con altre power bank competitor). La prima cosa che salta all’occhio è il display, che seppur non sia una novità nel mondo delle power bank, è particolarmente appariscente in questo modello di UGREEN.

Questa power bank UGREEN offre tre diverse porte di entrata ed uscita, due USB-C, con due potenze di erogazione diverse (100 watt la prima, 30 watt la seconda) e una USB-A, che ha una potenza massima di erogazione di 22.5 watt. Una delle due porte USB-C può essere utilizzata anche per la ricarica della batteria interna, che impiega un massimo di due ore per una carica completa. La compatibilità con i vari dispositivi è praticamente completa e potrete utilizzarla con qualsiasi marca di smartphone, computer portatile, console da gaming e altri tipi di dispositivi mobili.

Display e garanzia di sicurezza

Il display si può accendere tramite la pressione del tasto laterale, unico presente sulla power bank, o semplicemente collegando un cavo e un dispositivo da ricaricare. In questo caso, sul display comparirà dapprima una schermata con la carica residua rimasta nella power bank e la potenza erogata dalla porta selezionata per la ricarica, Premendo ancora una volta il tasto laterale, sarà possibile invece visualizzare un grafico dettagliato per l’erogazione della carica nel corso del tempo. Dettagli quasi inutili per un utilizzo quotidiano di un utente medio, è vero, ma dannatamente interessanti da vedere per i più esperti e i tecnofili.

Entrambe le power bank UGREEN Nexode offrono standard di garanzia molto più elevati rispetto ai competitor, in particolare nel monitoraggio della temperatura, che non sale mai al di sopra degli standard di sicurezza, impedendo quindi danni ai dispositivi collegati. Il sistema implementato, chiamato Thermal Guard, infatti monitora in tempo reale la temperatura della power bank, in modo da poter distribuire la corrente ai dispositivi in completa sicurezza. Insomma: davvero un’ottima scelta se cercate una power bank a prezzo competitivo. Forse un po’ troppo ingombrante, ma è il difetto di tutti i dispositivi ad alto amperaggio.

UGREEN Nexode 12000 mAh | Recensione UGREEN Nexode power bank 20000 e 12000 mAh

Stesse caratteristiche, ma più in piccolo, per il fratellino minore di questo modello di power bank UGREEN. In questo caso, ci troviamo di fronte a due sole porte: una USB-C, con una potenza massima di erogazione di 100 watt. e una USB-A, che invece offre fino a 22.5 watt di potenza di erogazione. I tempi di ricarica, a causa del più basso amperaggio, sono ovviamente più bassi e si attestano circa sui 45 minuti, un’ora massimo per una ricarica completa della power bank, effettuabile sempre tramite la porta USB-C.

Lo schermo LCD è sempre presente, ma in questa versione da 12000 mAh offre soltanto la percentuale di carica residua come dato, oltre che il solito smile ormai tipico dei prodotti UGREEN. Le dimensioni minori, di 4,6 x 4,6 x 11,5 cm, nonché un peso decisamente inferiore che si attesta sui 300 grammi, la rendono forse più adatta ai viaggi di breve durata ed è decisamente meno ingombrante se portata nello zaino o in borsa. Ritorna, anche in questo caso, il sistema Thermal Guard di cui vi parlavamo prima, così come la compatibilità con qualsiasi dispositivo mobile a cui potete pensare.

Conclusioni

Siamo dunque giunti alle battute finali di questa veloce recensione delle due power bank UGREEN Nexode, nei due modelli da 20000 mAh e 12000 mAh. Imprescindibili per chi viaggia molto, ci siamo ritrovati di fronte a due prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e dal design minimal, ma accattivante. Il modello di capacità maggiore è forse un po’ troppo pesante, seppur non effettivamente ingombrante grazie alla forma a colonna, caratteristica di entrambi i modelli. In ogni caso, una scelta obbligata se cercate prodotti simili a prezzi vantaggiosi.

