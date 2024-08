Anteprima Visions of Mana: le nostre prime impressioni dalla demo!

In questa anteprima andiamo a scoprire quali sono state, pad alla mano, le nostre prime impressioni su Visions of Mana, quinto capitolo della serie di Square Enix che arriverà a fine mese su PC e console

Come ci piace spesso sottolineare in questi frangenti, Square Enix non è solo Final Fantasy. L’azienda ha dalla sua piccoli e grandi assi nella manica, nonché IP interessanti di vario genere e natura, fra cui anche qualcosa di tanto sfortunato quanto promettente, come Forspoken (qui la nostra recensione completa!). Uno dei franchise che sentiamo troppo poco spesso nominare è la Series of Mana, o per meglio dire Seiken Densetsu, che tornerà a risplendere su PC e console il prossimo 29 agosto con Visions of Mana. Abbiamo potuto provarlo, recentemente, grazie alla demo rilasciata proprio ieri da Square Enix e abbiamo deciso di parlarvene in questo articolo dedicato. Benvenuti nella nostra anteprima di Visions of Mana.

In medias res | Anteprima Visions of Mana

La demo non permette di conoscere il gioco e i personaggi fin dall’inizio, ma fa partire Visions of Mana in medias res. Ci troviamo dunque al comando di Val e i suoi compagni quando la loro avventura è già partita da un po’ e con diverse feature già sbloccate, come le classi e le abilità. Il grande muro di testo che costituisce i tutorial non rende proprio facilissima l’introduzione al sistema di combattimento, ma i fan della serie non si ritroveranno sicuramente spaesati.

Dalla foresta ghiacciata… | Anteprima Visions of Mana

Dicevamo, dunque, che prendiamo il comando di Val, Careena e Morley nel mentre stanno viaggiando per raggiungere Rhata Harbor, per recuperare una nave con cui salpare. Ad accompagnarli c’è anche Hina, seppur non sia un personaggio giocabile, perlomeno nella demo. L’avventura inizia a Rime Falls, una foresta completamente ghiacciata da cui sgorgano fiumi gelati e immense cascate. La prova si sposta poi in un’area più aperta, piena di eventi secondari da esplorare e anche qualche compito da portare a termine, nonché nemici su nemici da zappare.

Un po’ quel che avevamo già visto, qualche anno fa, con Trials of Mana (qui la nostra recensione!), ma il tutto sembra essere stato rifinito ed ampliato quanto basta da renderlo molto più accattivante. Per quel che riguarda la narrativa e i personaggi, a causa della mancata introduzione, ammettiamo di averci capito decisamente poco e di non riuscire a dare una benché minima opinione, se non che i protagonisti presentati sembrano voler ricalcare stereotipi e classicismi vari della caratterizzazione tipica giapponese nei JRPG.

Quel che ci è piaciuto, però, è il senso di gruppo che già sembra essersi instaurato fra i quattro protagonisti presentati: i dialoghi funzionano, le battute rimbalzano bene e, sebbene quell’aria di già visto aleggi in gran parte della demo, non è comunque un qualcosa di fastidioso nemmeno per chi, come chi vi scrive, di giochi di ruolo in pura salsa giapponese ne ha giocati davvero tanti. Le premesse ci sono, quindi, ma è difficile capire quanto puntarci sopra.

Alle lande lussureggianti | Anteprima Visions of Mana

A livello di sistema di combattimento, ci troviamo di fronte ad una versione migliorata e corretta di quanto già visto in Trials of Mana. Un action-JRPG in terza persona che vi permette di scambiare i personaggi nel mezzo dello scontro, attacchi leggeri e pesanti, mosse speciali legate alla classe equipaggiata in quel momento al combattente, salti e schivate. Da quel che abbiamo potuto notare dalla demo, ciascun personaggio potrà cambiare ruolo ed armi, passando da classi pesanti ad altre leggere oppure prettamente orientate alla magia, modificando anche l’aspetto dell’equipaggiamento.

Una grande importanza la gioca il sistema degli Elementi, che sembra anche permeare la trama stessa di Visions of Mana, con aree secondarie da esplorare o combattimenti, chiamati Elemental Triggers, da avviare soltanto tramite l’utilizzo di uno specifico elemento. Sono tutti aspetti, però, che ci riserviamo di esplorare nella versione completa del gioco, momento in cui saremo in grado di trarne giudizi e consapevolezze.

Nella versione demo di Visions of Mana sono presenti anche diverse missioni secondarie, specialmente nella vasta porzione di mappa prima di Rhata Harbor, così come molti mini-boss (qualcuno anche parecchio duro da tirar giù) e un bel boss finale interessante per meccaniche. In generale, comunque, il sistema di combattimento di Visions of Mana funziona abbastanza bene: non siamo di fronte a livelli di reattività e velocità molto elevati (cosa che si nota spesso, pad alla mano, con una lieve sensazione di star scivolando nella melassa in alcuni frangenti), ma è indubbio che il tutto sia molto solido e ben strutturato.

Ma quanto è colorato? | Anteprima Visions of Mana

A livello tecnico e grafico, Visions of Mana si è mostrato in tutto il suo splendore. Sebbene non ci troviamo di fronte ad una produzione AAA, sebbene non stiamo parlando di Final Fantasy XVI o Final Fantasy VII Remake o Rebirth, il nuovo capitolo del franchise di Square Enix si difende benissimo grazie alla sua palette di colori gradevolissima e brillante, un buon livello di dettaglio e una discreta stabilità a modalità Performance, sebbene qualche piccolo calo ogni tanto lo abbiamo sperimentato. I personaggi sono tutti ben distinguibili e scrupolosamente rappresentati, le creature del mondo di gioco, amiche e nemiche, sono diverse tra loro e riconoscibili. E poi c’è quella mount mezzo cane mezzo cinghiale che dai: è bellissima.

Attendiamo

Siamo giunti, dunque, alla fine di questa velocissima anteprima di Vision of Mana. Il franchise di Square Enix si presenta rispolverato, con un capitolo che sembra essere piuttosto promettente sotto quasi tutti i punti di vista. Sebbene non ci troveremo di fronte ad un JRPG AAA, Visions of Mana punta a catturare il videogiocatore con una grafica colorata e accattivante, un gameplay robusto, sebbene non troppo reattivo, e dei personaggi interessanti. Riusciranno nell’impresa? Lo scopriremo a partire dal 29 agosto.

Visions of Mana sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S a partire dal prossimo 29 agosto. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!