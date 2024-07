I servizi di traduzione di giochi aumentano la portata del mercato

I servizi di traduzione dei giochi aiutano gli sviluppatori ad aumentare i profitti, la popolarità e le dimensioni della comunità. È fondamentale per il successo globale

L’era attuale comprende molti dispositivi e piattaforme di gioco. Il gioco multipiattaforma ha ulteriormente aumentato la portata dei giochi. Il gioco mobile, in particolare, ha dominato il mercato con molti giocatori occasionali che vi partecipano attivamente; di conseguenza, la barriera d’ingresso si è ampliata. Tuttavia, esiste ancora una barriera: la comunicazione. Tuttavia, la maggior parte degli sviluppatori di giochi accorcia tali barriere avvalendosi di servizi di traduzione di giochi. Molti sviluppatori mainstream, come Naughty Dog, Ubisoft, EA e altri ancora, collaborano regolarmente con le agenzie di traduzione e instaurano rapporti a lungo termine. Ad esempio, FIFA 18 ha aumentato le vendite di oltre il doppio quando ha scelto di introdurre il commento e l’interfase in arabo.

Come i servizi di traduzione di videogiochi aumentano la portata del mercato

Attualmente, la piattaforma di gioco più redditizia è quella dei dispositivi mobili. Il motivo è l’elevata accessibilità del dispositivo, che ha contribuito a promuovere un nuovo genere di giocatori occasionali. Inoltre, questo fenomeno ha aumentato il bacino di utenza dei giocatori. Ad esempio, Candy Crush e Subway Surfer sono comunemente giocati da casalinghe e medici. Una fascia demografica che prima non esisteva. Di solito, gli sviluppatori di giochi per cellulari assumono la migliore agenzia di traduzione di giochi per aiutarli a localizzare i loro giochi per vari tipi di pubblico.

Ecco i vari modi in cui i servizi di traduzione migliorano la portata del mercato

Pubblico globale

Quando i giochi vengono tradotti in diverse lingue, aumentano automaticamente la portata del gioco. Le persone preferiscono godersi i giochi nella loro lingua madre. Poiché il bacino di utenza dei giochi comprende tutti gli aspetti della società. Ci possono essere alcuni giocatori che non afferrano bene la lingua inglese. Senza servizi di traduzione di videogiochi, queste persone vengono ignorate e gli sviluppatori di giochi perdono in termini di redditività.

Rilevanza culturale

La migliore agenzia di traduzione non si limiterà a tradurre i contenuti del vostro gioco. Ma li transcrea per renderli più rilevanti per il pubblico di destinazione. In questo modo si garantisce un maggiore coinvolgimento e si evita di offendere il pubblico di riferimento. Ad esempio, in India le mucche sono considerate sacre e negli Stati Uniti sono una prelibatezza. Perciò potreste offendere gli utenti indiani se il vostro gioco parla di hamburger.

Aumento dei profitti

Quando aumentate il vostro pubblico di riferimento attraverso la traduzione di giochi. Aumenterete naturalmente le vendite e i profitti perché ora avete un pubblico più vasto. Inoltre, il vostro studio aumenterà anche la sua reputazione ed è probabile che un maggior numero di sponsor offra denaro per partecipare al vostro gioco. Prendiamo l’esempio di Angry Birds, che grazie alla traduzione ha creato un intero franchise cinematografico grazie alla sua popolarità.

Edificio comunitario

Una comunità è fondamentale per la longevità e i profitti di qualsiasi gioco. Ad esempio, Counter Strike ha un seguito di culto nonostante abbia 20 anni. Ad oggi, migliaia di giocatori amano giocare a questo gioco. Un altro esempio è quello dei giochi blockchain “play to earn” che pagano per giocare. Ma i profitti per i giocatori e gli sviluppatori di questo genere dipendono dalle dimensioni della comunità.

Inoltre, ci sono prodotti correlati ai giochi, come magliette, poster, tazze e altro ancora. Tutti questi prodotti richiedono una grande comunità per poterne trarre profitto. Ad esempio, i Pokemon incassano milioni di dollari solo con i loro prodotti.

Recensioni positive

Le persone apprezzano quando offrite giochi nella loro lingua. Contribuisce ad aumentare le classifiche online e favorisce un’esperienza utente positiva. Questo è importante per gli sviluppatori che hanno più giochi o che ne pubblicheranno altri in futuro. È bene che gli sviluppatori di giochi collaborino con un’agenzia di traduzione per instaurare rapporti a lungo termine. Perché le persone iniziano ad aspettarsi un tono di traduzione simile dopo aver giocato una volta al vostro gioco.

Prospettive future

Il modo migliore per migliorare le prospettive future del vostro studio di gioco è la traduzione dei giochi. Questo vi aiuterà ad aumentare la vostra portata e le dimensioni della vostra comunità. In questo modo, la vostra comunità sarà in attesa prima del rilascio di qualsiasi gioco futuro. Prendiamo l’esempio di Rockstar: la sua reputazione è tale che i giochi generano profitti prima ancora di essere rilasciati. I profitti possono derivare dai guadagni sui social media, dai pre-ordini, dagli sponsor e altro ancora.

Traduzioni di giochi per PlaytoEarn

Esiste un genere di gioco relativamente nuovo, noto come play to earn games o blockchain games. Questi giochi permettono agli utenti di guadagnare denaro per le loro abilità di gioco. Tuttavia, i margini di profitto di questi giochi si basano sulle dimensioni della comunità di utenti. Se questi giochi hanno più utenti, i margini di profitto aumentano e questo rende il gioco ancora più attraente per gli altri. Immaginate ora di far tradurre i vostri giochi play to earn in varie lingue e i relativi materiali di marketing. Avrete una popolazione numerosa che garantirà il successo del vostro gioco.

Conclusione

Ecco a voi, gente! I servizi di traduzione di videogiochi possono aiutarvi ad aumentare la portata e i profitti e possono contribuire a creare un patrimonio. Che abbiate bisogno di una traduzione in italiano, tedesco, francese o cinese per raggiungere mercati videoludici ad alto potenziale, un partner di traduzione esperto sarà sempre utile. È importante collaborare con un’agenzia di traduzione per instaurare relazioni a lungo termine. Questo aiuterà a mantenere il tono e la qualità costanti. Ci sono molti esempi in cui le traduzioni scadenti hanno avuto un impatto negativo sui giochi. È possibile vedere gli esempi della maggior parte degli sviluppatori mainstream sulla loro strategia di traduzione per aiutarvi ad aumentare i profitti del vostro gioco.

