Migliori videogiochi in uscita | Agosto 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita ad Agosto 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Luglio (col bene che ti voglio vedrai non finirà, ay-ay-ay-aaay) è passato: arriva Agosto con una nuova line-up di videogames!

Tra i nuovi arrivi partiamo a razzo (letteralmente) con Start Wars Outlaws. Aiuta la protagonista Kay Vess a districarsi nella pericolosa vita da contrabbandiera: con quattro sindacati criminali sulla scena, dovrai darti da fare per soddisfare le loro richieste e sopravvivere ai giochi di potere tra gang. Un’avventura intergalattica dalle tinte moralmente grigie, ma che sicuramente sarà in grado di darci ore di divertimento adrenalinico!

Tra i migliori videogiochi di Agosto 2024 c’è sicuramente Black Myth: Wukong. Ormai attesissimo, questo titolo è ispirato alle vicende narrate nel classico cinese “Il viaggio in Occidente”, di Wú Chéng’ēn. Questo libro ha ispirato molti altri racconti, manga e film nel corso dei secoli, basti pensare al celeberrimo Dragon Ball. Black Myth: Wukong sembra seguire fedelmente gli eventi del libro originale, e i personaggi mostrati fino adesso sembrano uscire dai sogni più selvaggi: non vediamo l’ora di vedere il risultato!

Passiamo a Castaway, un RPG in stile retro che solleticherà l’attenzione dei fan di Zelda. Il protagonista Martin si è schiantato su un’isola sconosciuta: ha perso il suo mezzo di trasporto, l’equipaggiamento e, soprattutto, il suo adorato cane! L’isola non è affatto disabitata, anzi, è piena di creature ostili: cosa vorranno fare al nostro cane? Aiutate Martin a recuperare la sua attrezzatura e a farsi strada tra centinaia di nemici in una missione di salvataggio disperata.

In uscita ad Agosto anche Dustborns, nuova IP dai creatori di Dreamfall Chapters. La protagonista Pax, detenuta con poteri straordinari, ha un’insolita missione: consegnare un pacchetto. Per farlo dovrà attraversare un’America in uno stato post-apocalittico, insieme a un gruppo di altri emarginati con poteri simili ai suoi. Ma cosa contiene questo pacco, e perché un gruppo chiamato “I Puritani” li sta seguendo? A voi scoprirlo!

Concludiamo i nuovi arrivi con Visions of Mana, nuovo capitolo dell’amatissimo franchise. Val, un giovane del Villaggio del Fuoco di Tianeea, decide di accompagnare la sua amica d’infanzia Hinna nel pellegrinaggio al sacro Albero di Mana in qualità di guardiano. Durante il loro viaggio i due incontreranno personaggi unici nel loro genere; Morley l’uomo-gatto e Careena, un mezzo umano e mezzo drago, accompagnata dal suo compagno drago Ramcoh.

Per la rubrica “graditi ritorni” segnaliamo Tomba! Special Edition. Pubblicato per la prima volta nel 1997, oggi ci godiamo un’edizione speciale ricca di miglioramenti di gameplay come “Salva ovunque”, “Riavvolgi” e molto altro. Unisciti a Tomba e sconfiggi un deplorevole gruppo di maiali malvagi a suon di salti e morsi!

Oltre ai migliori videogiochi in uscita ad Agosto 2024, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita | Agosto 2024

AirportSim – 1 agosto – XSX

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom – 1 agosto – NS

Mars 2120 – 1 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Operation: Tango – 1 agosto – NS

Spark the Electric Jester – 1 agosto – NS

Star Wars: Bounty Hunter – 1 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Tomba! Special Edition – 1 agosto – PS5, PC, NS

Aero the Acro-Bat – 2 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, NS

Closer the Distance – 2 agosto – PS5, XSX, PC

The Mortuary Assistant – 2 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX

World of Goo 2 – 2 agosto – PC, NS

CYGNI: All Guns Blazing – 6 agosto – PS5, XSX, PC

Eden Genesis – 6 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Natsu-Mon! 20th Century Summer Kid – 6 agosto – PC, NS

Pepper Grinder – 6 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX

Volgarr the Viking II – 6 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Creatures of Ava – 7 agosto – PC, XSX

Cat Quest III – 8 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Deathbound – 8 agosto – PS5, XSX, PC

Koumajou Remilia: Scarlet Symphony – 8 agosto – PS5

Princess Maker 2 Regeneration – 8 agosto – PS4, PS5

Revue Starlight: El Dorado – 8 agosto – PC, NS

SteamWorld Heist II – 8 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles – 8 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Zombie Police: Christmas Dancing with Police Zombies – 8 agosto – PC, Mac

The Crush House – 9 agosto – PC



Shoulders of Giants: Ultimate – 12 agosto – PS5

Guayota – 13 agosto – PC, NS

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered – 14 agosto – PS4, XBO, PC, NS

Dredge: The Iron Rig – 15 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Farewell North – 15 agosto – XSX, PC, NS

Grapple Dogs: Cosmic Canines – 15 agosto – XSX, PC, NS

Kena: Bridge of Spirits – 15 agosto – XBO, XSX

The Precinct – 15 agosto – PS5, XSX, PC

Castaway – 16 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Elrentaros Wanderings – 16 agosto – PC, NS

Madden NFL 25 – 16 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

SunnySide – 16 agosto – PS5, XSX

Black Myth: Wukong – 20 agosto – PS5, PC

Dustborn – 20 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Mika and the Witch’s Mountain – 21 agosto -PC, NS

Concord– 23 agosto – PS5, PC

World of Warcraft: The War Within – 26 agosto – PC, Mac

Core Keeper – 27 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Akimbot – 29 agosto – PS5, XSX, PC

Bloodless – 29 agosto – PC

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club – 29 agosto – NS

Everlasting Flowers – 29 agosto – PS4, PC, NS

Gori: Cuddly Carnage – 29 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Gundam Breaker 4 – 29 agosto – PS4, PS5, PC, NS

Kamitsubaki City Ensemble – 29 agosto – PS5, PC, NS, iOS, Droid



Monster Jam Showdown – 29 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Shadow of the Ninja Reborn – 29 agosto – PS4, PS5, XSX, PC, NS

Squirrel with a Gun – 29 agosto – PC

Visions of Mana – 29 agosto – PS4, PS5, XSX, PC

WitchSpring R – 29 agosto – PS5, XBO, NS

Star Wars Outlaws – 30 agosto – PS5, XSX, PC

Uma Musume Pretty Derby – Party Dash – 30 agosto – PS4, PC, NS

Blade Chimera – TBA – PC, NS

Harvest Moon: Home Sweet Home – TBA – iOS, Droid