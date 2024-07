Elgato Stream Deck +: arrivano i nuovi XLR Dock e USB Hub

Da oggi sarà possibile collegare un microfono XLR Dock e l’USB Hub allo Stream Deck + di Elgato

Elgato, parte di CORSAIR, annuncia il lancio di due nuovi moduli hardware per il controller Stream Deck +. Il modulo XLR Dock, un’interfaccia per microfono, centralizza tutte le esigenze audio dei creatori di contenuti in un solo dispositivo. Il nuovo modulo USB Hub offre invece ulteriori porte USB e alimentazione aggiuntiva, ideale per l’espansione del sistema.

Entrambi i moduli possono essere collegati direttamente sul retro di Stream Deck +. Riducendo l’ingombro sulla scrivania e ottimizzando gli spazi di lavoro per streamer e podcaster. Questi moduli trasformano Stream Deck + in uno strumento indispensabile per i creatori di contenuti. Chi possiede già Stream Deck + può ordinare XLR Dock e USB Hub tramite il negozio online di Elgato, con spedizioni a partire dalla prossima settimana. Dal 25 agosto, entrambi i prodotti saranno disponibili anche presso i rivenditori autorizzati CORSAIR a livello globale.

Informazioni su sui nuovi XLR Dock e l’USB Hub per lo Stream Deck + di Elgato

Stream Deck + è una tecnologia iconica che ora include manopole di controllo e una striscia touch. È un mixer audio, un controller per flussi di lavoro, una console live e molto altro. Semplifica l’uso di app come OBS Studio o Photoshop, permettendo agli utenti di controllarle con un semplice tocco. Può regolare l’illuminazione, l’audio del microfono e persino lo zoom della videocamera.

La Community offre centinaia di plugin da scoprire, mentre l’app di Stream Deck + permette una personalizzazione rapida e facile. Inoltre, con Wave Link, un potente mixer digitale, gli utenti possono migliorare il suono con effetti come equalizzatore e compressione audio.

Dichiaraioni in merito ai nuovi XLR Dock e l’USB Hub per lo Stream Deck + di Elgato

Spesso l’hardware per creatori di contenuti occupa molto spazio offrendo poco in cambio,

ha dichiarato Jörg Gohlke, Senior Engineering Manager di Elgato.

Con XLR Dock, Stream Deck + non solo migliora i flussi di lavoro, ma lo fa occupando pochissimo spazio. Perché usare più dispositivi quando ne basta uno solo?

Per collegare un microfono XLR di alta qualità al computer, i creatori di contenuti necessitano di un’interfaccia audio, spesso ingombrante e poco personalizzabile. XLR Dock consente di collegare un microfono di alta qualità direttamente a Stream Deck +, liberando spazio prezioso sulla scrivania. Il preamplificatore integrato garantisce un suono chiaro e potente per microfoni dinamici, con un guadagno a bassissimo rumore fino a 75 dB. I microfoni a condensatore beneficiano di un’alimentazione phantom fino a 48 V, mentre la tecnologia Clipguard di Elgato previene distorsioni a volumi elevati. L’hardware è alimentato da un singolo cavo USB e si assembla in pochi secondi, offrendo prestazioni audio semi-professionali con estrema facilità.

USB Hub

L’USB Hub di Stream Deck + offre ai creatori di contenuti tutte le porte USB necessarie per l’espansione dei loro sistemi. Può ospitare fino a quattro dispositivi, dalle periferiche alle unità esterne, e fornire alimentazione per un laptop, liberando la porta di ricarica usuale. Supporta trasferimenti di file a 5 Gb/s tramite USB-C e include un lettore di schede SD laterale. Tutti questi dispositivi possono essere collegati al computer tramite un unico cavo. Inoltre, l’USB Hub può essere posizionato lontano dalla vista per mantenere l’ordine sulla scrivania, con porte facilmente accessibili sul retro di Stream Deck +. L’assemblaggio è rapido e non richiede driver o software aggiuntivi.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Elgato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).