Olimpiadi Parigi 2024: la foto del surf che lascia senza fiato

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono iniziate e già ci regalano tante emozioni sportive, ma non solo! Per quanto riguarda la fotografia i primi giorni di gara ci hanno regalato una foto che lascia senza fiato, forse la fotografia perfetta? Scopriamola nell’articolo!

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono iniziate e stanno regalando già tante emozioni non solo alla nazionale italiana e la cosa più bella è quando queste emozioni vengono immortalate alla perfezione grazie alla fotografia.

Stiamo parlando della foto che sta facendo più clamore nelle ultime ore, ovvero quella che ha immortalato la performance del surfista brasiliano Gabriel Medina durante la sua gara a Tahiti nella Polinesia francese, esattamente a 15.000 km di distanza da Parigi dove si stanno svolgendo la gran parte delle gare Olimpiche.

Olimpiadi Parigi 2024: una foto che lascia senza fiato

Gabriel Medina, surfista brasiliano ha cavalcato un’onda durante la gara della terza manches olimpica che gli ha fatto prendere un 9.90 di punteggio, ovvero il punteggio più alto mai preso in una gara di surf olimpica. Proprio quest’onda a Teahupo’o sull’isola di Tahiti ha lanciato il surfista nel cielo e questo momento è stato immortalato dal fotografo dell’Agence France-Presse, Jérôme Brouillet.

Si tratta di fortuna fotografica? Assolutamente no, perché Jérôme Brouillet è un fotografo di surf esperto e questo si può notare anche perché al momento dello scatto si trovava su un’imbarcazione in continuo movimento essendo vicino alle onde. Quindi per quanto in quel momento si sia trovato di fronte ad una scena mozzafiato, ovvero Gabriel Medina che stava volando nel cielo con la sua tavola, sicuramente la sua esperienza gli è valsa per realizzare lo scatto perfetto. Infatti conoscendo il surfista sapeva bene che solitamente festeggia in quel modo il successo di una gara ed è stato allerta ad attendere il momento.

Un grande inizio fotografico per queste Olimpiadi che solo dopo qualche giorno ci regala uno scatto che sta facendo il giro del globo, addirittura da chiedersi se si tratta di photo editing, di intelligenza artificiale o foto reale. Ebbene sì, siamo di fronte ad uno scatto vero, ed è bellissimo proprio per questo.

E voi state seguendo le Olimpiadi? Fateci sapere cosa ne pensate di questo scatto e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo della fotografia e su dove vedere le Olimpiadi in queste settimane.