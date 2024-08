Recensione Party Speaker System Sharp PS-921: i “colori” della musica

In questa recensione testeremo il nuovo 2.1 Party Speaker System Sharp PS-921, un dispositivo che ci ha stupito per il suo stile e per l’alta qualità

In questa recensione andremo a conoscere il nuovo speaker Bluetooth (qui trovate i migliori secondo noi!) di casa SharpPS-921. Questo dispositivo è un vero e proprio capolavoro di estetica e stile, che cattura immediatamente l’attenzione grazie al suo design decisamente alla moda. Dalle grandi dimensioni e con il nero come colore dominante che fa da base alla batteria di colori delle luci led.

Luci che lo circondano e che danzano la ritmo della musica, aggiungono un tocco di personalità e originalità. Ma questo speaker non è solo bellezza esteriore. Un suono di qualità e potenza a 360 gradi con una connettività avanzata, rendendo l’esperienza d’uso davvero coinvolgente. Di seguito vi mostreremo nei dettagli le caratteristiche di questo favoloso prodotto.

Presentazione del prodotto | Recensione Party Speaker System Sharp PS-921

Sharp PS-921 presenta 2 altoparlanti da 2″ e 1 subwoofer da 4″ con spazio audio 3D per un suono da club elegante con una potenza massima di 130 W. Inoltre, avrete la possibilità di riprodurre musica in streaming in modalità wireless. Presente un ingresso ausiliario da 3.5 mm con possibilità di riproduzione USB MP3/WAV/FLAC.

Ricarica veloce che vi permetterà fino a 14 ore di riproduzione grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Resistente agli spruzzi d’acqua con certificazione IPX5: potrete usare il vostro speaker all’aperto, in spiaggia o a bordo piscina senza nessun timore. Infine, le luci da discoteca lampeggianti e multicolori creano un’atmosfera di festa straordinaria. Presente anche un foro di montaggio per collegare treppiede compatibile M6.

Unboxing e confezione | Recensione Party Speaker System Sharp PS-921

La confezione nella quale è arrivato il prodotto non lascia tanto spazio all’immaginazione visto che l’immagine dello speaker è riportata su tutti i lati. Molto semplice e “minimal”, con sfondo bianco e rosso, presenta il nome del prodotto con il marchio Sharp in rilievo nella parte frontale. Stessa cosa sulla parte superiore della confezione, ma con sfondo nero e rosso. Nei lati invece una breve descrizione del prodotto accompagnata sempre dall’immagine dello speaker; mentre sul retro sono riportate le caratteristiche principali in varie lingue, tra cui l’italiano.

All’interno della confezione troviamo, oltre allo speaker Bluetooth adagiato e imballato per bene, il cavo di ricarica con gli adattatori per la presa elettrica. Ovviamente, presente l’immancabile libretto delle istruzioni. Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso, è giusto indicare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche di maggior importanza.

Caratteristiche tecniche | Recensione Party Speaker System Sharp PS-921

Peso articolo: ‎2,7 Chilogrammi

Potenza in watt in uscita -‎130 Watt

Numero di canali – 2

Dimensioni prodotto – ‎22 x 22 x 22,6 cm; 2,7 kg

Pile – ‎1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Potenza in uscita (nominale) degli altoparlanti – 130 Watt

Potenza in uscita (massina) degli altoparlanti – ‎130 Watt

Wattaggio – ‎130 watt

Materiali e design | Recensione Party Speaker System Sharp PS-921

A primo impatto questo speaker mi ha dato l’impressione di essere un pochino “anonimo”. Questo perché, rispetto ad altri prodotti che ho provato, ha una forma ed un colore molto semplici. Sensazione che è durata poco! Appena l’ho acceso la musica è partita ed è partito anche l’arcobaleno di colori RGB che hanno creato subito l’effetto “festa”. Il PS-921 presenta una struttura solida e durevole, progettata per resistere a un uso intenso durante le feste. Toccandolo, ho però percepito alcune parti più delicate rispetto ad altre (ricordo che lo speaker è composto quasi totalmente da materiale plastico). Inoltre, è dotato di maniglie integrate e ruote, facilitando il trasporto e la movimentazione.

Il sistema è equipaggiato con luci LED multicolori che creano un’atmosfera dinamica e coinvolgente. Le luci si sincronizzano con il ritmo della musica, aggiungendo un elemento visivo alla performance sonora. Il pannello di controllo è situato sulla parte superiore del dispositivo, offrendo un facile accesso ai comandi. Dispone di pulsanti grandi e ben distanziati per la regolazione del volume, della sorgente audio e delle luci LED. Il design verticale consente di risparmiare spazio, rendendo il PS-921 adatto a vari ambienti, sia interni che esterni. Le dimensioni compatte non compromettono la qualità del suono, garantendo prestazioni audio potenti. La griglia frontale protegge i driver degli altoparlanti, assicurando che il sistema sia protetto da urti accidentali.

Considerazioni

Il design del PS-921 combina elementi moderni con un tocco di eleganza, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole. Le linee pulite e la finitura lucida contribuiscono a un look sofisticato che si integra bene in qualsiasi ambiente. Questi elementi, messi insieme, creano durante l’utilizzo un effetto davvero ipnotico, che vi rimarrà in testa appena toccherete il tasto d’accensione.

Esperienza audio | Recensione Party Speaker System Sharp PS-921

Basta premere il tasto d’accensione e incomincia la magia. Il PS-921 include diverse opzioni di connettività, come Bluetooth, ingressi USB e AUX, permettendo la riproduzione di musica da diverse sorgenti. Dispone anche di un ingresso per microfono, ideale per karaoke o annunci durante le feste. La connessione risulta rapida e stabile (anche con dispositivo posizionato in una stanza adiacente) sia con smartphone che con PC.

Una volta creata la connessione ad un dispositivo e scelto il livello di volume il gioco è fatto. Vi ritroverete immersi nella vostra musica, anche perché il dispositivo è progettato per diffondere il suono in maniera uniforme nello spazio in cui si trova. Dopo vari test, infatti, ho notato che lo speaker ha delle ottime prestazioni sia posizionato al centro della stanza che negli angoli. Meglio però posizionarlo sempre in una posizione abbastanza alta.

Ottime prestazioni anche all’esterno. Un consiglio è quello di posizionare lo speaker non troppo distante da un punto di ricarica, in quanto non avrete la possibilità di controllare in maniera precisa il livello di carica. Il Party Speaker System Sharp PS-921 dà il suo meglio come altoparlante per riempire di suono uno spazio, piuttosto che per fare un ascolto attento e “critico”(ma non è stato creato per questo scopo). Durante l’utilizzo, ho notato che, anche al variare del volume, riesce a produrre un basso decisamente impressionante. Forse, a voler trovare il pelo nell’uovo, il basso è talvolta perfino esagerato, arrivando a coprire i medi.

Aspetti negativi

Dopo aver passato tanto tempo ad ascoltare musica con questo speaker, non ho riscontrato grandi problemi. Probabilmente, ad essere pignoli (e magari mi capiranno gli appassionati di musica), può ritenersi una pecca il fatto che la separazione degli strumenti è “relativamente limitata”. Infatti, nei brani più complessi si viene a perdere quell’individualità che consente di seguirli singolarmente. Ma ciò non cambia il fatto che questo dispositivo “lavori” veramente bene, mantenendo un buon livello delle prestazioni.

Conclusioni e prezzo | Recensione Party Speaker System Sharp PS-921

Il Party Speaker System Sharp PS-921 è un mix perfetto di stile, funzionalità e portabilità; progettato per offrire un’esperienza audio straordinaria e un impatto visivo impressionante in qualsiasi evento. Questo speaker riproduce davvero in maniera eccelsa non solo la musica (indifferentemente classica, pop, rock), ma permette un buon ascolto anche di film/documentari o podcast. Anche gli alti vedono un po’ di enfasi, fatto che dona al suono nel suo complesso maggiore brillantezza ed energia.

Sharp ha creato un dispositivo con prestazioni eccellenti sia in ambienti piccoli che grandi. È stato un piacere testarlo, apprezzando in particolare il design innovativo. Tra i numerosi aspetti positivi, oltre allo stile donatogli dalle luci led, spicca la qualità del suono. Consiglio vivamente questo prodotto, non solo per il prezzo, ma anche come un’ottima scelta per i giovani che cercano uno speaker affidabile, con buona autonomia e un design accattivante. Notevoli anche la durata della batteria (utilizzo continuo per più di 10 ore) e la velocità di connessione e la stabilità, testata con PC, smartphone Android e tablet Apple, con risultati sempre eccellenti.

Tuttavia, le sue dimensioni, lo rendono forse troppo grande e poco pratico da trasportare da un luogo all’altro. Un altro difetto è, secondo il mio parere, l’assenza di un display nella parte superiore del dispositivo.

Prezzo sul mercato

In fine, parliamo del costo di questo ottimo speaker bluetooth di casa Sharp. Il prezzo di mercato di questo dispositivo è di circa 100,00 euro. Sicuramente in linea con i competitors sul mercato della stessa fascia.

E voi? Cosa ne pensate di questa di questo nuovo speaker Bluetooth targato Sharp, di cui vi abbiamo parlato in questa recensione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).