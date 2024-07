Effetto placebo: alla base ci sono circuiti neurali scoperti nel cervello

L’effetto placebo è una realtà scientifica, e recenti ricerche hanno chiarito meglio i meccanismi cerebrali che lo regolano

I placebo offrono la tentazione di un sollievo dal dolore senza ricorrere a farmaci o interventi chirurgici, basandosi principalmente sulle aspettative che il dolore scompaia. Uno studio innovativo condotto da Chong Chen, anestesista presso l’Università della Carolina del Nord (UNC) Chapel Hill, ha fatto significativi progressi nella comprensione di questo fenomeno utilizzando i topi. L’effetto placebo, caratterizzato dalla riduzione del dolore grazie alla convinzione che un trattamento funzioni, è stato a lungo oggetto di studio. Esso è influenzato non solo dallo stato psicologico dell’individuo, ma anche dall’autorità dei medici e dalle aspettative che questi generano. Recenti studi di imaging cerebrale hanno identificato alcune strutture cerebrali che sembrano giocare un ruolo importante nella risposta al placebo. Tra queste vi sono la corteccia cingolata anteriore, la corteccia prefrontale e il tronco cerebrale.

Come si è svolta la ricerca sui circuiti neurali dell’effetto placebo

Il team di Chen si è concentrato su queste aree effettuando esperimenti con topi. Gli animali sono stati addestrati a associare un lato di una camera a una temperatura più fresca e l’altro a una temperatura di 48°C. Sorprendentemente, dopo l’addestramento, i topi hanno mostrato comportamenti meno indicativi di dolore e trascorso più tempo sul lato che in precedenza era più fresco, nonostante fosse ora riscaldato. Questo suggerisce che un effetto placebo era in atto, permettendo ai topi di tollerare temperature più elevate. Per identificare i circuiti neurali coinvolti, i ricercatori hanno utilizzato microscopi miniaturizzati per monitorare l’attività neuronale in tempo reale. Hanno osservato che le reti che collegano la corteccia cingolata anteriore rostrale (rACC) ai nuclei pontini, una parte del tronco cerebrale, erano particolarmente attive quando l’effetto placebo si manifestava. Disattivare questo percorso ha eliminato l’effetto placebo, mentre stimolare artificialmente questi circuiti ha prodotto un effetto simile nei topi non addestrati.

Inoltre, lo studio ha rivelato che i nuclei pontini contengono una elevata concentrazione di recettori degli oppioidi, cruciali per la regolazione del dolore. Questa scoperta suggerisce un nuovo ruolo per i nuclei pontini nella gestione del dolore e potrebbe aprire a nuovi approcci terapeutici. Le implicazioni di questi risultati vanno oltre i modelli animali e potrebbero influenzare futuri approcci alla gestione del dolore negli esseri umani. Comprendere come funziona l’effetto placebo a livello neurale potrebbe migliorare i trial clinici e le terapie per il dolore cronico. Lo studio, pubblicato su Nature, sottolinea la necessità di ulteriori ricerche per tradurre queste scoperte in terapie efficaci per gli esseri umani.

