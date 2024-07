Giovane e ambizioso: Oakes è il nuovo team principal di Alpine

Il team di Formula 1 Alpine ha ufficializzato oggi la nomina di Oliver Oakes come nuovo Team Principal

L’Alpine F1 Team ha ufficializzato oggi la nomina di Oliver Oakes come nuovo Team Principal della scuderia con base a Enstone. A soli 36 anni, il fondatore di Hitech Grand Prix diventa uno dei più giovani responsabili di squadra nella storia della Formula 1, segnando una nuova era per la scuderia francese. Oakes, figura di spicco nel motorsport giovanile, porterà in Alpine l’esperienza maturata alla guida di Hitech Grand Prix, team che ha dominato diverse categorie minori. La sua nomina arriva dopo l’addio di Bruno Famin.

Sono entusiasta di questa nuova sfida. Alpine è una squadra con un grande potenziale e sono determinato a contribuire a portarla ai vertici della Formula 1. Non vedo l’ora di lavorare con il team e di iniziare questo nuovo capitolo.

Anche Flavio Briatore, executive advisor di Alpine, ha aggiunto:

Siamo lieti di dare il benvenuto a Oli Oakes, un nuovo vento di freschezza che porterà entusiasmo e innovazione alla squadra. La sua giovane età e la sua esperienza nel motorsport giovanile sono un chiaro segnale della nostra volontà di guardare al futuro e di costruire un team sempre più competitivo.

Oakes nuovo team principal di Alpine: cosa aspettarsi?

La scelta di Oakes rappresenta una chiara volontà di Alpine di puntare sul futuro e di investire sui giovani talenti. La squadra francese, che ha recentemente annunciato l’addio ai motori Renault per passare a un altro fornitore a partire dal 2026, è pronta a intraprendere un nuovo percorso con un nuovo leader. Certo a primo impatto sembrerebbe una scelta rischiosa, ma all’interno del team c’è molta fiducia sul 36enne. Dopo Christian Horner, Oakes è il secondo team principal più giovane in Formula 1.

Il manager britannico, nel 2015 fondò la Hitech Grand Prix, simbolo di avanguardia nelle competizioni nazionali e mondiali. Inoltre, è stato un ex campione del mondo di karting nel 2005. Tutto l’orgoglio di Alpine lo si evince anche dalle parole del CEO Luca De Meo:

Accogliamo con grande fiducia Oliver Oakes nel ruolo di Team Principal. La sua nomina è una dimostrazione chiara della nostra volontà di investire sulle nuove generazioni e di affidare le redini della squadra a un leader visionario e determinato.

Dunque l’Alpine si sta dimostrando molto attiva non solo sul fronte della pista, per ultimo la scelta di abbandonare la Power Unit Renault per accaparrarsi i motori Mercedes, ma anche sul fronte manageriale. Prima il ritorno di Flavio Briatore, l’addio di Famin e ora la nomina di Oakes. Nell’attesa di capire chi sarà al fianco di Pierre Gasly nel 2025, il team di Enstone punta molto su un futuro giovane e dinamico. Per queste ed altre notizie sul mondo della Formula 1 continuate a seguirci su tuttotek.it!